«Патриотизм» Овика Абрамяна – довести до черты и затормозить

Экс-премьер Армении Овик Абрамян, заявивший о выходе из правящей Республиканской партии, признал, что на его место придут другие, может, более умные и практичные. Но дай Бог им быть такими же патриотами, как я, написал Овик Абрамян.

Патриотизм в Армении – понятие относительное. Есть такое расхожее выражение «патриотизм – последнее прибежище негодяев», и в условиях, в которых оказалась Армения, патриотизм зачастую воспринимается как способность продать все, но не перейти «красную линию».

Армения находится на очень хрупкой грани суверенитета, и если перейти черту, то можно легко потерять все. «Не перейти черту» и есть тот минимальный патриотизм, на который способны те, кто стоит у власти в Армении. Они довели Армению до этой черты и, быть может, гордятся тем, что сумели «вовремя» остановиться.

Именно в период правления Овика Абрамяна Армения вступила в Евразийский союз, существенно ограничив свой суверенитет, именно в период его пребывания во власти Армения каждый день лишалась части суверенитета, доведя дело до «красной черты».

Справедливости ради надо сказать, что конец премьерства Абрамяна стал периодом, когда «интеграционные процессы» с Россией застопорились на какой-то точке. Власти не считают, что виновны в доведении страны до черты, но думают, что смогли вовремя остановиться.

Не случайно Овик Абрамян был нежеланным гостем в Москве, не случайно в последние дни своего премьерства он пытался заключить с Ираном некие договоренности, которые могли бы диверсифицировать политику Армении. Но вряд ли он когда-либо признает, что нельзя останавливаться, когда торг закончен.

Вряд ли «тормоз» Овика Абрамяна стал причиной тому, что всего за полгода до парламентских выборов в Армении вдруг сменили премьер-министра. Новый премьер сразу же «забрал» финансовые и энергетические министерства, в том числе налоговые органы, фонды платных стоянок и штрафов за дорожно-транспортные нарушения, фактически, вытянув из-под старой власти финансовую подушку. И она вдруг осталась ни с чем, вспомнив про патриотизм. Оказалось, что эту подушку выдают не навсегда.

Именно это заставило многих утверждать, что Карен Карапетян, который пришел на смену Овику Абрамяну, ставленник не Сержа Саркисяна. Звучит все больше экспертных мнений о том, что Саркисян был вынужден назначить Карапетяна, которого «командировали» из Москвы, чтобы ускорить «интеграционные процессы» и снять «ручной тормоз».

Карапетян не скрывает, что видит будущее Армении в тесной интеграции с Россией. Более того, после его официального визита в Москву, где его принял Медведев, он стал открыто говорить об углублении интеграции. Хотя в официальных сообщениях отмечается, что речь во время встречи шла о создании совместного российско-армянского инвестиционного фонда, Карен Карапетян упорно называет его «интеграционным фондом».

Это значит, что все средства и инвестиции, которые Москва, видимо, из карманов российских бизнесменов армянского происхождения, будет вкладывать в Армении, должны служить исключительно «интеграции» Армении и России.

«Тесная интеграция» - это как раз та самая черта. Прежние власти продали все, что можно, выторговав для себя и своих внуков благополучие, и остановилась.

Судя по всему, правительство Карена Карапетяна готово перейти эту черту. Во всяком случае, многие решения нового правительства говорят об этом. Именно в бытность нового правительства были легко подписаны документы, которые прежние правительства обсуждали с трудом – создание Объединенной группировки войск, соглашение, позволяющее российским гражданам ездить в Армению по внутренним паспортам, практически, прекращение переговоров с Ираном о транзите газа, частичное закрытие проекта дороги «Север-Юг» и многое другое.

Возможно, именно об этом Овик Абрамян намекает, желая быть патриотами тем, кто займет его место. Правда, не понятно, где проходит черта патриотизма – для Овика Абрамяна она одна, для Карена Карапетяна – другая. Но вряд ли она проходит по линии, которая отделяет суверенитет от «интеграции».