Самвел и Карен Карапетяны получили в Москве главное

Российский миллиардер, владелец группы Ташир Самвел Карапетян заявил после встречи премьер-министра Армении Карапетяна в посольстве Армении с представителями армянской общины в России, что готов нарастить объемы своих инвестиций в Армении, и это обусловлено премьерством Карена Карапетяна и изменением инвестиционной среды.

Самвел Карапетян является одной из ключевых фигур в политико-экономической жизни Армении. Его роль особенно возросла после назначения премьер-министром Карена Карапетяна.

Более того, не исключается, что назначение Карена Карапетяна – результат влияния Самвела Карапетяна. Хотя не исключается и то, что Серж Саркисян назначил Карена Карапетяна на эту должность в надежде на увеличение объемов инвестиций со стороны Самвела Карапетяна.

То, что эта версия близка к реальности, частично подтвердило то, что произошло почти сразу после назначения Карена Карапетяна. В прессе появилась информация о том, что Самвел Карапетян, якобы, намерен вложить в Армению несколько сот миллионов долларов. Самвел Карапетян сразу же специальным заявлением опроверг эти слухи, заявив, что их цель – «сформировать ложные ожидания».

Кто пытался сформировать такие ожидания? На первый взгляд может показаться, то Самвел Карапетян открещивается от инвестиций. Но, видимо, Карапетян отказался вкладывать в Армению, пока Карен Карапетян не стал премьером де-факто и не обрел серьезный политический вес.

Уже в январе выяснилось, в связи с проблемами Карена Карапетяна получить справку о постоянном жительстве в Армении, что Серж Саркисян не намерен позволять Карену Карапетяну становится премьером де-факто.

За пресс-конференцией Карапетяна, на которой прозвучали нелицеприятные вопросы, последовало приглашение в Москву, где на встрече с Медведевым Карапетян предложил создать совместный инвестиционный фонд.

Вряд ли Россия готова инвестировать в Армению – пока у нее для этого нет ни ресурсов, ни нужды. И именно поэтому инициативу создания инвестиционного фонда следует рассматривать как политическое предложение, нацеленное на становление де-факто премьером Карапетяна, вопреки воле Сержа Саркисяна.

Карен Карапетян не может стать де-факто премьером без финансовой «подушки безопасности». Все в этом мире имеет цену, и Карен Карапетян просит у Москвы даже не денег, а политической защиты потенциальных инвестиций.

Судя по всему, Самвел Карапетян готов заплатить за обретение Кареном Карапетяном политического веса. И заявление о готовности увеличить объемы инвестиций в Армении говорит об этом.

Предложением о совместном армяно-российском фонде Карапетяны пытаются обеспечить себе зонтик для сопротивления Сержу Саркисяну, и Москва, пока на уровне Медведева, изъявила готовность подумать.

Вот почему Самвел Карапетян заявил, что готов инвестировать в Армению – Карен Карапетян изменил среду.

Визит в Москву, судя по всему, оправдал надежды Карапетянов.