Медведев на прощание посоветовал выращивать огурцы

Находившийся с официальным визитом в Москве премьер-министр Армении Карен Карапетян оценил переговоры с российским коллегой Дмитрием Медведевым как конструктивные и многообещающие.

Обращаясь к подписанным документам, армянский премьер сказал, что они сообщат новый импульс сотрудничеству в культурной и гуманитарной сферах.

«Думаю, туристический потенциал Армении недооценен гражданами России. В этом году мы ожидаем принципиального изменения ситуации», сказал Карен Карапетян.

В свою очередь, Медведев выразил удовлетворение уровнем экономического сотрудничества между Арменией и Россией и ростом армянского импорта в Россию.

«На данный момент есть ряд проектов, в том числе, связанных с тепличным хозяйством и переработкой сельхозпродукции, которые входят на ритейлерский рынок России. У нас большой рынок, и, думаю, в ближайшее время нам нужно сосредоточиться на этом», сказал Медведев.

Во время встречи Карен Карапетян заявил о необходимости диверсифицировать российский капитал в Армении и предложил создать совместный инвестиционный фонд. Судя по всему, он имел в виду расширение круга сфер для инвестирования и активацию российского капитала, который в Армении давно уже отказался от инвестиций.

Судя по официальным сообщениям и подписанным документам, единственным конкретным шагом в ходе визита стало подписание соглашения, позволяющего россиям ездить в Армению по внутренним паспортам.

Медведев сказал, что новые возможности обсудят, в ответ Караен Карапетян сказал, что все будет хорошо.

В свое время, когда начался процесс вступления Армении в ЕАЭС, мы выразили мнение, что Россия намерена превратить Армению в аграрный «придаток». И вот – Медведев советует развивать тепличное хозяйство и вывозить сельхозпродукцию на российский рынок.

Это, конечно, важно, но Армения как суверенная страна не сможет выжить без высоких технологий, не сможет решить задачи безопасности, социальные и демографические проблемы. России в этом деле нет места – по объективным и субъективным причинам.

На встрече с Карапетяном Медведев очень четко указал, в какой роли они видят Армению.

Хотя, не исключается, что визит Карапетяна был по сути не экономическим, а политическим и связанным с формированием власти в Армении.