Сопротивление олигархов: Дональд Трамп и Овик Абрамян

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вместе с избранием на пост президента США Дональда Трампа, видимо, начинается новая историческая эпоха. Она не стала вдаваться в детали, но ее слова стали поводом для обсуждений по всему миру.

Что же изменил Трамп? И что может изменить эпоху, каковы ее параметры? Есть несколько общих параметров, например, право на землю и недра, энергетическая революция, незыблемость государственных границ. Изменение даже одного из этих параметров может изменить эпоху.

В этом смысле период президентства Барака Обамы в США и либеральных сил в Европе почти привел мир к эпохальным изменениям. В первую очередь, речь идет о Климатическом соглашении в Париже, заключенном в сентябре 2016 года. Это соглашение «легализовало» альтернативную энергетику и открыло зеленый свет переходу от горючего топлива к энергии «солнца и ветра».

Не случайно именно в этот период резко снизились цены на нефть, что привело к кризису в странах, которые строятся на «олигархии недр». Грубо говоря, эти страны вынуждены ограничивать научно-технический прогресс, чтобы нефть продавалась как можно дороже.

Энергетическая революция и технологический прогресс приводят к исчезновению границ – для тех, кто обладает возобновляемыми источниками энергии и информационными технологиями, не может быть границ. А это значит, правительства стран могут потерять эксклюзивное право распоряжаться имуществом и недрами своих государств и править без международных «правил».

Не случайно именно в тот период вопрос об изменении государственных границ стал наиболее актуальным, особенно, на Ближнем Востоке. Не случайно именно в этот период появилось новое государство – Косово, которое указало на то, что границы даже в Европе не долговечны.

Столь стремительное изменение эпохи не могло не вызвать сопротивления правых сил и мировой олигархии. И появление Дональда Трампа на посту американского президента – это попытка олигархии остановить наступление новой эпохи. Первые шаги Дональда Трампа направлены на сохранение старых порядков – он заявил о намерении выстроить на границе с Мексикой стену, обещал отменить антикоррупционные законы, возобновил строительство двух нефтепроводов и вышел из Транстихоокеанского торгового сотрудничества.

Эксперты ожидают в качестве следующего шага выхода США из Парижского климатического соглашения. Это соглашение предполагает предоставление в течение 10 лет 100 млрд. долларов различным странам на развитие альтернативной энергетики. Если страны не получат эти деньги, то им придется по-прежнему покупать нефть и газ.

В этом смысле Трамп олицетворяет собой не новую, а, наоборот, старую эпоху. И не случайно сразу после его избрания в ноябре цены на нефть «незаметно» выросли на 10 долларов.

«Сопротивление олигархов» началось и в Армении. Выход Овика Абрамяна из РПА, реанимация Гагика Царукяна и ряд других признаков говорят о том, что олигархи «живьем не сдадутся». Они будут бороться за сохранение нынешнего порядка – чтобы люди продолжали покупать российский газ, нефть, чтобы страны оставались в своих национальных рамках, не поддавались глобальному либерализму, открытому рынку и техническому прогрессу. Только в этих условиях можно править в своем «княжестве», не боясь коррупционных расследований.

Олигархия некоторое время была опосредованно занята в управлении государством, и теперь, с приходом Трампа, она возвращается. В Армении ярко выраженных олигархический строй, и сейчас стоит задача сохранить позиции.