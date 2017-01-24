Денег нет, но вы держитесь: Медведев – Карапетяну

Завершился визит в Москву премьер-министра Армении Карена Карапетяна, который ознаменовался подписанием трех документов. Помимо меморандумов о сотрудничестве в сфере экономики и межрегиональном партнерстве, Ереван великодушно позволил гражданам России посещать Армению по внутренним паспортам. Нам не жалко, приезжайте, сказал Карен Карапетян.

Несмотря на то, что премьер Армении говорил о создании некого инвестиционного фонда, Медведев четко дал понять, что пока только даны поручения изучить возможность создания такого фонда. Но денег Медведев не обещал.

Сложно было ожидать инвестиций от России в предвыборный период, тем более, что у России нет никаких проблем с политическим полем Армении, и нет нужды поддерживать власть или оппозицию инвестициями. Поэтому, ожидания Карена Карапетяна, если они были, явно не имели политических оснований. Денег нет, но вы держитесь, сказал Медведев Армении.

Зато сейчас для России самое удобное время абсорбировать еще одну частичку суверенитета Армении – в виде «объединения паспортного пространства». ПВО объединили, Объединенную группировку войск создаем, теперь пора потихоньку подключить систему паспортного контроля Армении к российской. Следующим шагом, наверное, станет объединение гражданства Армении и России. А что, вековая дружба позволяет. И к черту 25 лет независимости.

Фактически, визит армянского премьера завершился со счетом 1:0 в пользу России – Москва перестала считать Армению «зарубежьем», но в ответ денег так и не дала.

Единственное, что смогла предложить Россия – создать новую авиакомпанию на основе парка российских самолетов Суперджет, которые на мировом рынке не котируются.

Ранее Россия смогла, при молчаливом согласии армянской власти, договориться с Грузией и, фактически, блокировать вхождение Ирана на газовый рынок Южного Кавказа. Россия сохранила за собой фактическую монополию на поставки газа в Армению, а значит, право назначать цену. Так что, торговаться Карену Карапетяну было, собственно, не о чем.

Нынешний визит Карена Карапетяна обошелся без рационализаторских предложений вроде того, чтобы переименовать американо в русиано.