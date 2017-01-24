«Допустимый уровень» потерь в армии

За последние несколько недель армянские силы почти ежедневно несут потери в живой силе – в результате диверсий, обстрелов, снайперского огня. Азербайджан явно идет на локальное обострение ситуации на границе, видимо, пытаясь вызвать в армянском обществе протестные настроения.

До этого в течение нескольких лет Азербайджан активно применял политику «военного шантажа» в отношении Армении и Карабаха, привлекая в партнеры Турцию и Россию. Дело доходило до крупных диверсий.

В апреле «военная дипломатия» Азербайджана потерпела фиаско, а вместе с ней - и все правовые доводы Азербайджана в ходе переговоров.

Сейчас Азербайджан избрал новую тактику – Баку пытается нанести армянским силам малый, но постоянный урон в живой силе. Алиев просто убивает, потому что у него не осталось других доводов.

В свою очередь Серж Саркисян на встрече с демобилизованными военнослужащими, фактически, заявил, что политическое решение карабахской проблемы будут искать «после нас». Иными словами, Саркисян прозрачно намекнул, что политические переговоры по Карабаху остановлены, и их продолжит, возможно, не он, а кто-то другой. А пока надо выстоять.

В этих условиях главной задачей армянской стороны становится обеспечение максимальной безопасности для служащих на передовой ребят. Большая работа в этом направлении проводится, но ежедневные сводки о «смертельных ранениях» говорят о том, что нужны более креативные шаги.

В официальных информациях о гибели ребят звучат дежурные слова, им посмертно выдают медали за отвагу, но обстоятельства гибели этих ребят так и не становятся достоянием публики. От чего они погибают – по собственной неосторожности, при выполнении особых заданий, а может, виной то, что кто-то недосмотрел и не выполнил свою работу? Делаются ли после таких случаев выводы, или на том же месте по той же причине продолжают гибнуть ребята?

Кто-то может возразить, что война предполагает смерть, и давно подсчитан «допустимый уровень» потерь. Тем более, при нынешней тактике Азербайджана жертв не избежать.

Но армянская армия не может позволить себе «допустимых потерь». Нынешний начальник генштаба Армении наверняка помнит времена, когда обороной Мартунинского района командовал Аво – Монте Мелконян. Ребята рассказывают, что он сто раз заставлял переделать план операции, пока ему не докладывали, что допустимые потери сведены к нулю. Операция с «допустимыми потерями» не проводилась. И это было не только в Мартуни.

Что делается в армии для обеспечения безопасности ребят, которых государство призвало на службу?