Азербайджан и Армения готовятся к силовой операции?

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое он сделал на днях в ходе пресс-конференции, вызвало в Азербайджане потрясение с афтершоками. Сегодня представительство Азербайджана в ОБСЕ выступило в связи с этим с новым заявлением.

Напомним, что, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о вероятной реакции России на случай «контртеррористической операции Азербайджана в Карабахе», Сергей Лавров довольно жестко заявил, что Карабахский конфликт – это далеко не внутреннее дело Азербайджана. Лавров признал, что требование Азербайджана о «возвращении территорий» должно быть выполнено, но четко указал, что Баку не вправе применить силовой вариант, и это требование может выполнено, если Баку согласится на окончательный статус Карабаха.

Фактически, Баку получил сразу два мощных мессиджа – мировое сообщество и даже Россия не поддержат силовую операцию Баку, во-вторых, Баку придется признать независимость Карабаха, хотя бы в определенных границах.

Ильхам Алиев категорически отвергает признание Карабаха и заявляет, что самоопределение Карабаха может быть только в рамках территориальной целостности Азербайджана. А это значит, что никакого «возвращения территорий» тоже быть не может, и Сергей Лавров от имени мирового сообщества заявил об этом.

Азербайджану в этой ситуации остается один путь – отмежеваться от ОБСЕ и попытаться предпринять «контртеррористическую» операцию в одиночку или при поддержке одного из своих союзников. Россия официально открестилась от поддержки, а Турция, которая сейчас занята в Сирии, вряд ли захочет вмешаться в конфликт в Южном Кавказе.

А пока Азербайджан медленно «капает» на ОБСЕ, готовя себе площадку для вероятного отказа от переговоров в рамках Минской группы. Сначала Азербайджан наложил вето на бюджет ОБСЕ, тем самым блокировав проект о размещении мониторингового оборудования в Карабахе. Потом потребовал закрыть офис ОБСЕ в Ереване. Теперь шантажирует ОБСЕ, чтобы получить санкцию на «контртеррористическую операцию».

«Те, кто призывает отказаться от военного пути урегулирования, должны добиться вывода армянских оккупационных войск из Карабаха», заявил сегодня представитель Азербайджана в ОБСЕ. Видимо, в качестве альтернативы предполагается силовой вариант.

Эксперты утверждают, что к силовому решению Баку может прибегнуть только при наличии мощной поддержки. Заявление Лаврова, безусловно, не является гарантией того, что Россия не поддержит «контртеррористическую операцию» Баку. Тем более, Алиев заявляет о новых закупках вооружений в России. Однако, жесткий ответ Лаврова говорит о том, что Москва понимает всю опасность этой авантюры для своих интересов в Южном Кавказе.

Судя по всему, в Армении всерьез готовятся к силовому сценарию развития событий. Готовятся сразу на нескольких уровнях. На дипломатическом уровне уже озвучен тезис о том, что любое силовое решение перечеркнет все прежние договоренности, и придется начинать переговоры с нуля.

На уровне общества Армении формируются различные группы, которые декларируют своей целью защиту территориальной целостности Армении, в том числе, Арцаха. Более того, в июле прошлого года в Ереване случился вооруженный мятеж, в первом манифесте которого заявлялось, что группа не допустит территориальных уступок властями Армении. Кроме того, партия Дашнакцутюн после Апрельской войны заявила о формировании добровольческих вооруженных групп, призванных защищать родину от посягательств.

Наверняка, в Армении и Арцахе есть и другие группы, которые готовы к вооруженному сопротивлению в случае, если Азербайджан прибегнет к силовому методу, не говоря уже об армии и полевых командирах.

Но и на уровне власти настроения, судя по всему, изменились. Серж Саркисян – уходящий президент, и он уже не скрывает, что в бытность его у власти переговоры по Карабахской проблеме могут не завершиться. Он открыто заявляет, что слухи о территориальных уступках – «идиотизм», открыто благодарит военнослужащих армянской армии за подвиг в апреле. А в апреле армянская армия отразила попытки Азербайджана захватить территории Арцаха силой.

Найдет ли Азербайджан союзников, которые помогут ему провернуть «контртеррористическую» операцию? И что это будут за союзники? Неужели Лукашенко с Назарбаевым? Действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц уже заявил, что организация не намерена закрывать офис в Ереване. А это значит, что шантаж ОБСЕ не проходит.