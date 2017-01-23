Примечательное заявление Сержа Саркисяна

На встрече с демобилизованными военнослужащими Серж Саркисян коснулся также карабахского урегулирования. В частности, он сказал: «Наша цель определение окончательного статуса Нагорного Карабаха населением Карабаха. Проживающие здесь должны сами определить свой статус. Никто не вправе принуждать их к чему-то – ни Азербайджан, ни Армения, никто.

Но если нет доверия, то нужно зафиксировать детали, которые позволят потом (а вопрос этот будет обсуждаться долго), после нас, переговоры можно было проводить, не будучи ограниченными некими неопределенными документами. Все остальные вопросы – производные, они могут быть легко решены, если Азербайджан будет честен в своих подходах».

Серж Саркисян назвал также слухи о сдаче территорий «идиотизмом».

Фактически, Серж Саркисян констатирует, что в бытность его президентом окончательный документ не будет подписан. И главная задача – создать более благоприятную платформу для дальнейших переговоров.

Карабахская проблема не имеет решения – об этом заявляют в «моменты откровений» высокопоставленные представители как США, так и России.

Два десятилетия переговоров стали в основном имитацией, что было связано с противоречиями как между конфликтующими сторонами, так и с политическими процессами.

Вопрос в том, чьи нервы сдадут скорее. После Апрельской войны имитация вступила в новую фазу, и Армения выдвинула четкое требование – признание окончательного статуса Карабаха. Алиев также признал, что международное сообщество принуждает его признать Карабах, чего он никогда не сделает. Таким образом, позиции сторон стали более жесткими и непримиримыми.

Понятно, что если международное сообщество достигнет консенсуса по Карабаху, то позиции сторон не будут иметь значения. Сложно сказать, когда придет это время, но, судя по всему, Карабахский конфликт будет разрешен уже при новом миропорядке.

А до этого Армения не только должна делать все, чтобы не «поставить перед фактом будущих переговорщиков», но и кардинально изменить политическую и экономическую системы. От этого зависит, какое будет принято решение по Карабаху.

В этом направлении пока нет прогресса – позиции Армении продолжают оставаться слабыми из-за слабости экономического развития Армении и Арцаха, неэффективных общественно-политических институтов и медиа.