Иран и Западное сообщество

Европейские государства и США не уделяют большого внимания и не пытаются расширить санкции в географическом аспекте. Европейские государства, в том числе и Великобритания, считают, что запреты и ограничения во внешней торговле обычными товарами с соседними и другими государствами приведет к ущербу для населения Ирана. Европейские государства не хотели бы осуществлять действия, которые могли бы привести к массовому голоду и другим негативным последствиям для населения. США и Великобритания не возражают против такой позиции. Вопрос об ирано-армянских отношениях никогда не обсуждался специально, только в части общего обсуждения различных проблем, но, по оценке экспертов, имеется полное взаимопонимание того, что Армения никаким образом не должна пострадать от применения санкций к Ирану, и ее экономические отношения с Ираном не должны ограничиваться. В отношении энергетических проектов санкции не предусматривают никаких ограничений институционального характера, но в сфере планирования и сооружения энергетических коммуникаций межрегионального значения участие Ирана категорически отвергается. Создание региональных энергетических коммуникаций, то есть, развитие отношений Ирана с Турцией, Азербайджаном, Арменией, Туркменистаном не будут ограничиваться. В этой связи весьма интересны сюжеты, которые наблюдаются на Балканах, в Южном Кавказе и в других регионах Европы, где турецкое присутствие весьма существенно. Европейцы все еще пытаются представить политику Турции на Балканах как миротворческую, консолидирующую и противопоставить ее радикальным исламистским тенденциям. Сотрудники МИД Франции предложили именно такую трактовку, при этом, видимо, выражая официальную точку зрения правительства. Тем не менее, европейцы наблюдают, каким образом Турция успешно распространяет на Балканах практику отношения к конфликтным ситуациям, которую Турция применяет на Кавказе, в Бессарабии, в Крыму и в Ираке. Как известно, в этих регионах Турция предпочитает позицию односторонней защиты и покровительства тюркоязычных этносов, которые находятся в состоянии конфликтов с другими государствами, этносами и общинами. На Балканах Турция с самого начала конфликтов и до настоящего времени безапелляционно продолжает оказывать одностороннюю помощь боснийцам и албанцам, то есть, мусульманам, которые не очень-то симпатизируют туркам, но, оказавшись в данных ситуациях, вынуждены принять их покровительство. Эта позиция Турции никак не способствует ни урегулированию конфликтов, ни нивелированию исламистских тенденций. В Европе очень хорошо понимают цели и задачи Турции на Балканах, но, видимо, европейцы заинтересованы в вовлечении Турции в эту сложную и опасную региональную игру, в которой, по их замыслам, она добьется не усиления влияния в Европе и не добьется желаемого места в Европейском Союзе, а напротив – приобретет статус и положение агрессивного и экспансивного государства. В настоящее время никто и ничто на общеевропейской арене не препятствует усилению Турции на Балканах, и даже сами балканские государства все еще не обнаружили партнеров и понимания в Европе в части противостояния турецкой экспансии. Игровая ситуация, так же, как и в других регионах, довольно сложная. США, несомненно, допускают проникновение Турции на Балканы с далеко идущими намерениями. Во-первых, именно в этом регионе имеются наибольшие шансы столкнуть европейцев с турками, вызвать тем самым главный конфликт из тех, в которые США пытаются вовлечь Турцию во многих регионах. Во-вторых, США, Великобритания, а также континентальные европейские державы могут надеяться на столкновение интересов Турции и России на Балканах по поводу «славянского вопроса». В-третьих, возможны ожидания не только европейско-турецкой конфронтации и столкновения, но и американо-турецкого политического конфликта, на что могут надеяться и сами европейцы, так как именно американцы сконструировали все нынешнюю конфигурацию сосуществования на Балканах, и под угрозу может быть поставлена созданная и утверждения ими система безопасности, которая весьма уязвима. Россия, изрядно обиженная на славянские и православные государства Балкан, также была бы заинтересована в турецком «натиске» на регион, преследуя цель создать внешнюю угрозу для своих потенциальных партнеров в лице Болгарии, Сербии, Македонии, Черногории, Греции, что позволило бы ей маневрировать в регионе. Поэтому в настоящее время Балканы - это тот регион, где Турция действует безраздельно и приобретает новые геополитические и геоэкономические позиции. Вместе с тем, Балканы находятся под пристальным наблюдением извне и всегда могут стать ареной совершенно нового геополитического конфликта, в который могут быть вовлечены не только США и государства Европы и Россия, но и ряд государств исламского мира.Продолжение следует