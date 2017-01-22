Иран: отношения с Азербайджаном и Арменией

Иранцы рассматривают Азербайджан как враждебное государство, тесно связанное с Турцией, США и Израилем. Иран проводит широкую политико-диверсионную деятельность в отношении Азербайджана, занимается организацией влиятельной политической оппозиции. Несмотря на активность Ирана в Армении после 1998 года, Иран не занимается враждебной деятельностью против Армении. В этом смысле политика Ирана в отношении двух стран достаточно различна. Для Ирана характерна некоторая специфика в отношении соседних государств. Иран может находиться в достаточно враждебных отношениях с соседним государством, но весьма охотно занимается абсорбцией данного государства или части данного государства в экономической сфере. Данный подход вовсе не случаен и вызван далеко не только экономическими интересами. Экономические интересы Ирана в соседних государствах велики и, несомненно, имеют самостоятельное значение. Иран является малоресурсной, но многонаселенной страной и нуждается в любых минеральных, водных и иных природных ресурсах. Даже очень незначительные экономические ресурсы, расположенные вблизи границ Ирана, представляют для него интерес. Географическое расположение Ирана, наряду с выгодами, имеет обратную сторону «медали», в том смысле, что Иран, в сущности, находится в некоторой блокаде и нуждается в надежных коммуникациях. Особый интерес у Ирана вызывает индустриально-производственный потенциал соседних стран, особенно, предприятия химической, металлургической промышленности и энергетики. Иран стремится интегрировать в свою экономическую систему данные предприятия, что позволяет получать продукцию без значительных инвестиций. Иран располагает сырьевыми ресурсами, необходимыми для деятельности данных предприятий, что делает положение Ирана предпочитаемым, в отличие от возможностей Турции и Китая. В этом смысле промышленные мощности Армении и Азербайджана являются весьма привлекаемыми для Ирана. Таким образом, Армения и Азербайджан рассматриваются Ираном в нескольких параллелях. Эти страны стали ареной соперничества Ирана уже не столько с Турцией, сколько с США, включая усиление фактора НАТО. Одновременно, данные два государства, а также Грузия рассматриваются Ираном как важные партнеры в сфере коммуникаций, энергетики, обмена промышленными продуктами. Исходя из данных предпосылок, следует рассматривать некую локальную региональную систему перекрестных политических отношений. При этом, следует рассмотреть ряд стратегий и интересов. При всей враждебности Азербайджана к Ирану, Азербайджан не демонстрирует стремления скорого вступления в НАТО, что в свою очередь связано с учетом азербайджанским руководством факторов России и Ирана. Это не может не учитываться Ираном как важное обстоятельство в формировании его отношений с Азербайджаном. По поводу военного и военно-политического сотрудничества Азербайджана с США между Азербайджаном и Ираном происходит регулярный процесс выяснения отношений. Азербайджан выдвигает процесс сотрудничества с США как весомый и ничем не прикрытый фактор выстраивания отношений с Ираном и Россией. Но главным регулирующим фактором политики Ирана в отношении Азербайджана является уровень его внешнеполитических возможностей, которые несколько предпочтительнее, чем аналогичные возможности Армении. Иранцы считают, что Азербайджан является более самостоятельной страной на международной арене, но не менее уязвим, чем Армения. Актуальной задачей Ирана в отношении Азербайджана является удержание его на определенном уровне интеграции с Западным сообществом в военной сфере. Иранцы объясняют, что не верят в возможность решения данной задачи, но вынуждены использовать все имеющиеся политические ресурсы для достижения целей. К числу данных политических ресурсов относятся: карабахская проблема; талышская проблема; нахиджеванская проблема; каспийская проблема; исламский фактор в Азербайджане; поддержка правящего режима в Азербайджане; общие экономические проблемы, а также некоторые другие. Следует отметить, что в Иране сложилось несколько группировок, скорее, не в администрации, а в политических кругах в целом в части взглядов и мнений по проблемам развития отношений с соседними государствами, в том числе с государствами Южного Кавказа и Центральной Азии. Наиболее распространенным мнением является обеспечение баланса отношений и интересов в данных регионах, проведение активной экономической и идеологической политики, усиление влияния в данных государствах. Это, практически, является официальной позицией иранского руководства. Имеются сторонники некоторой коррекции региональной политики Ирана, включая создание региональных альянсов, с учетом приоритетов. Другие политики и эксперты проводят идеи политического изоляционизма, что лучше всего обеспечит внешнеполитическую безопасность Ирана. Есть наиболее радикальные взгляды, что включает активную поддержку различных политических, религиозных и сепаратистских групп в соседних государствах. В реальной политике Иране в отношении регионов на самом деле присутствуют все данные идеи и задачи. Внешнеполитическая практика Ирана демонстрирует, что Иран проводит более чем предсказуемую, стабильную внешнюю политику, особенно в отношении ближних соседей.