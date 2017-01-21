Для кого Сейран Оганян сохраняет интригу

Предвыборный мейнстрим в Армении, судя по публикациям в прессе, строится в основном на трех лицах – Карен Карапетян, Гагик Царукян и Сейран Оганян. С Кареном Карапетяном получился форменный конфуз – человека пригласили из Москвы, где он, как говорит Модест Колеров, работал не на Газпром, а на его дочку или внучку, и тут выясняется, что ему не могут выдать «маленькую справочку». И вообще, не ясно, кто войдет в пропорциональные списки РПА - обещают сюрпризы, и одним из них, видимо, станет то, что Карена Карапетяна там не будет. Было немало намеков, что Карен Карапетян воспринимается, скорее, как конкурент Сержа Саркисяна. Но после явно неудачной пресс-конференции Карена Карапетяна стали говорить, что его перестали воспринимать как серьезного члена команды. Теперь все ожидают, кого же Серж Саркисян назначит главным доверенным лицом. На этом фоне возвращение Гагика Царукяна не получилось триумфальным. Прошел всего день после его заявления, и о нем забыли. Тем более, что Царукян публично отказался идти «по пути кровопролития». Революции не будет, сказал он. Ваграм Багдасарян приветствовал это, заявив, что на этот раз Царукян избрал конституционный путь, намекая, что в прошлый раз путь был неконституционный. Царукян обещал широкую коалицию, и вряд ли она обойдется без Артура Багдасаряна. Но, как говорится, Бог с ними. А главным «джокером» начавшейся предвыборной кампании стал экс-министр обороны Сейран Оганян. Он воздерживается от заявлений и публичных действий, если не считать небольшого крайне сдержанных текстов на страничке в Фейсбук об «участии в избирательных процессах». При этом многие СМИ и политически заинтересованные персоналии считают своим долгом делать громкие заявления от его имени. Вардан Осканян заявил, что Сейран Оганян, скорее всего, возглавит список блока, в который входит его партия «Единение». Правда, Осканян признал, что Сейран Оганян не вступит в партию и останется беспартийным. Сейран Оганян молчит – он не подтверждает и не отвергает эти информации. Видимо, это тоже тактика – в атмосфере таинственности каждый может делать свои предположения, которые только поднимают ставки. После ожидавшейся, но, все же, неожиданной отставки кто только не пытался воспользоваться добрым именем Оганяна. Несмотря на многочисленные обвинения в коррумпированности армии и прочем, Сейран Оганян, все же, остается на политической арене Армении человеком с наиболее незапятнанным имиджем. В этом, наверное, играют роль и его природная аристократичность и простота. Сейран Оганян пока не сделал заявлений о присоединении к тому или иному блоку. Но то, что он не намерен вступать в партии, свидетельствует, что он видит себя там, куда партийные люди не назначаются. Такой должностью может быть, например, президент страны, которого будет выбирать парламент. Это случится через год, хотя не исключается, что произойдет это и раньше.