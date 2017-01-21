Иран и конфликт в Южном Кавказе

Нынешнее политическое руководство Ирана осуществляет достаточно последовательную внешнюю политику, исходя из весьма прагматических целей. Иран испытывает наступление чрезвычайной угрозы, которая исходит от усиления американского военного присутствия в Азербайджане. Иран пытается построить некий диалог с Азербайджаном, предлагая определенную иерархию политических услуг, включающую систему последовательно выдвигаемых политических ресурсов. Данная тактика Ирана сталкивается с рядом принципиальных требований Азербайджана, которые трудновыполнимы Ираном. Пока что ирано-азербайджанские отношения, несмотря на некоторые демонстративные акции, не привели к такому режиму, когда можно ожидать нанесения серьезного ущерба интересам Армении. По оценке представителей Высшего Совета безопасности Ирана, «в отличие от России, которая постоянно проявляет растерянность во внешней политики и особенно на Кавказе, Иран не рассматривает американское военное присутствие в регионе как долгосрочный фактор, если даже иметь в виду 20 лет. Поэтому действия, которые могут привести к утрате стратегически важных позиций, одна из которых связана с отношениями с Арменией, неприемлемы для Ирана». Вместе с тем, отношениям с Азербайджаном в Тегеране придают сейчас более важное и приоритетное значение, чем отношениям с Арменией. Это совершенно ясно и нужно признать. Необходимо рассмотреть значение карабахского фактора в ирано-азербайджанских и ирано-армянских отношениях. Иран всегда пытался представить Азербайджану совершенную незаинтересованность в карабахской проблеме и неоднократно декларировал поддержку его территориальной целостности. Но Иран время от времени демонстрирует истерические настроения по поводу возможного урегулирования карабахской проблемы. Имеются множество примеров данного поведения иранцев. В период сентябрь–декабрь 2005 года и январь 2006 года представители иранского официоза прилагали усилия для выяснения условий и обстоятельств процесса урегулирования. Иранцы провели работы по выяснению обстоятельств не только в Армении и Азербайджане, но и в Великобритании. Имеются признаки того, что иранцы сделали предварительные выводы. Сейчас аналогичные попытки повторяются. Данные выводы сводятся к тому, что политические руководители и политические круги Азербайджана, в целом, заинтересованы в развитии процесса урегулирования и рассматривают его как надежду на возвращение территорий. По мнению иранцев, руководители Армении и НКР рассматривают процесс урегулирования в русле общего политического процесса в стране как важный политический ресурс. Одновременно, иранцы не предвидят быстрые подвижки и достижение принципиальных результатов в процессе переговоров, рассматривая сам процесс урегулирования как возможный фактор собственной политики в регионе. Иранцы ставят следующие ближние и тактические политические задачи: Продемонстрировать Азербайджану и, возможно, Западному сообществу, что Иран является приверженцем урегулирования карабахского конфликта, обеспечения устойчивого мира и стабильности; Иран пытается разработать конкретные действия, направленные на срыв процесса урегулирования, внимательно отслеживает происходящие события и нуждается в консультациях; Иран считает, что его аналитикам и разведслужбам удалось выяснить основные обстоятельства и интересы по поводу настоящего процесса урегулирования, и настаивает на том, что данный процесс обречен на провал по ряду обстоятельств (неуверенная позиция США, противоречия между США и европейцами, неготовность руководства Азербайджана и политического класса Азербайджана к принятию рискованных и неопределенных решений, непонимание внешних заинтересованных сторон реальных противобрствующих факторов в Армении); Иранские представители не склонны принимать на себя даже небольшую часть вины за достижение нынешнего уровня процесса урегулирования, рассматривая лишь некоторую нерасторопность отдельных иранских администраторов в части развития отношений с Арменией, в том числе в экономической сфере; Иранцы проявляют большую озабоченность в том, что армянской общественности будет навязано мнение об изменении позиции Ирана по вопросу о Низинном Карабахе и вообще по карабахской проблеме, рассматривая данное устоявшееся мнение как важный фактор влияния на Армению; Иран пытается не форсировать события и пока не ведет переговоры с Азербайджаном по поводу возможного размещения миротворческих войск, не желая предоставлять Азербайджану дополнительный рычаг в отношениях с Ираном, но будет вынужден войти в режим данных переговоров непосредственно по этому вопросу, используя имеющиеся рычаги давления на Азербайджан; В случае, если результаты переговоров между С.Саркисяном и И.Алиевым станут угрожающими для национальной безопасности Ирана, иранские дипломаты в европейских государствах уже имеют предварительные распоряжения предпринять усилия по предотвращению наихудших последствий для Ирана. Проблема размещения миротворческих сил в зоне карабахского конфликта находится в фокусе внимания высшего политического руководства и военного командования, и Иран предпримет оборонные мероприятия на данном направлении. В зависимости от результатов переговоров между С.Саркисяном и И.Алиевым, посольство Ирана в Армении приступит к широким контактам с политическими партиями и общественными организациями Армении по разъяснению позиции Ирана в этом вопросе. Следует отметить, что иранцы все же понимают, что встали перед перспективой принципиального проигрыша ситуации, и не могут не воспринять это как результат своей политики выжидания, которую они объясняют необходимостью учитывать фактор «настроений азербайджанского населения на Севере Ирана». Несмотря на данные тактические задачи, Иран не может не разработать резервный вариант в случае, если, все же, в зоне конфликта окажется миротворческий контингент. В этом случае основным партнером Ирана по поводу карабахской проблемы станет Азербайджан, так как проблема миротворцев будет привязана к правам и инициативам Азербайджана. Со временем состояние и присутствие миротворческих сил все более будет зависеть от Азербайджана. Армения в этой перспективе выпадает из отношений Иран – Азербайджан – Армения по поводу земель Низинного Карабаха. Данная ситуация рассматривается иранцами не как неактуальная, а уже как возможная реальная перспектива. Иранцы не могут игнорировать данный возможный вариант. Это связано с одной из ключевых проблем национальной безопасности Ирана. В настоящее время, когда происходило форсированное урегулирование в отношениях между Ираном и США, а также Западным сообществом, следует понимать, что изменения приоритетов в региональной политике Ирана не произойдет. Во-первых, от этого зависит безопасность Ирана, и на выстраивание региональных позиций Иран затратил много времени и ресурсов. Во-вторых, интересы Ирана в регионах, при условии урегулирования отношений с США, станут сочетаться с американскими интересами. Поэтому, позиции Армении, в данном случае, не подвергнутся какому-либо ущербу.