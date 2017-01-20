Беларусь угрожает Армении и Арцаху

Гражданин России и Израиля, задержанный властями Азербайджана по требованию Азербайджана блогер Александр Лапшин может быть экстрадирован в Азербайджан. Есть сведения, что решение об этом генпрокуратурой Беларуси уже принято. Лапшин был задержан по обвинению в посещении Арцаха, поскольку Азербайджан считает это нарушением своих границ. На днях вопрос Лапшина прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров, который сказал, что консул России посетил Лапшина, а его арест он назвал ограничением свободы передвижения. Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян заявил, что арест Лапшина – попытка запугать тех, кто захочет посетить Арцах. Он призвал мировое сообщество дать свою оценку этому явлению и осудить ограничение свободы слова и передвижений. Беларусь является «союзником» Армении по ОДКБ и ЕАЭС. При этом Беларусь, фактически, занимается запугиванием Арцаха. Баку занимается этим давно, включая в «черный список» всех тех, кто посещает Арцах. Таким образом Баку пытается изолировать Арцах, что, безусловно, сказывается на его безопасности. Беларусь, фактически, присоединяется к этой политике, угрожая безопасности Арцаха, а значит, безопасности Армении, несмотря на то, что является «союзником» Армении по Договору о коллективной безопасности. В формате ОДКБ и ЕАЭС это, конечно, не новость. В этих организациях днем с огнем не сыщешь страну, которая не предпринимала бы шагов, угрожающих безопасности Армении. И, фактически, это является «внутренним» «евразийским делом». Вне евразийского союза не было случаев «наказания» за посещение Арцаха, который уже успели посетить многочисленные европейские делегации, отдельные депутаты, независимость Арцаха признают штаты, города и административные районы. Дело Лапшина – пример того, как к этому относятся в евразийском пространстве. Но в очередной раз армянские чиновники апеллируют к международному сообществу, вместо того, чтобы адресно обвинять своих союзников по Евразийскому союзу, в частности, Беларусь. А Беларусь – не просто союзник, президент этой страны – друг вернувшегося в политику Гагика Царукяна, и машину именно с белорусскими дипломатическими номерами использует Царукян. Царукян вернулся под предлогом того, что внутриполитический вакуум в Армении так никто и не заполнил. Интересно, заполнит ли Царукян внешнеполитический вакуум в связи с делом Лапшина? Забросит ли армянская молодежь яйцами посольство Беларуси, если Минск экстрадирует Лапшина в Баку? Правда, не исключается, что дело не дойдет до этого, потому что дело Лапшина является для Лукашенко хорошим поводом выяснить отношения с Путиным. А может, Лукашенко намерен организовать конкурс между Путиным и Алиевым – кто больше заплатит?