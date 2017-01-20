Опасные переговоры Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью РИА Новости, что Баку проводит переговоры с Москвой на предмет закупок современных вооружений и оборонных систем. Алиев находится в эти дни в Давосе, где и заявил, что все в мире знают о высоком уровне российского оружия. Заявление Алиева последовало за словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, в ответ на вопрос азербайджанского журналиста, жестко заявил, что Арцахский конфликт силой не решить, и нужны международные механизмы расследования, по которым в ОБСЕ нет консенсуса. Заявление Лаврова вызвало нервозность в Азербайджане. Министр иностранных дел этой страны Эльмар Мамедьяров заявил, что в урегулировании можно было добиться прогресса при наличии более активных усилий со стороны Москвы. Что подразумевает Баку под прогрессом, нетрудно догададаться. После Апрельской войны российско-азербайджанское военное-политическое сотрудничество в какой-то мере «зависло», как и многое в регионе. Оказав сопротивление и отбросив противника, армянские силы восстановили военно-политический баланс, который был нарушен активным военно-техническим сотрудничеством между Россией и Азербайджаном. России непросто, в условиях недоброжелательного к ней отношения армянского общества, продолжать военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном. В то же время, у Баку также явно появились вопросы в связи с сопротивлением армян – Алиев вряд ли покупал у России оружие на 6-7 миллиардов долларов ради каких-то 800 га. Алиев надеялся получить вместе с оружием также политические и иные гарантии от России. После Апрельской войны Алиев, скорее всего, думал, что Москва провела его, играя в двойную игру – с одной стороны Россия продала Азербайджану оружие вместе с безопасностью Армении, а с другой недостаточно ослабила Армению, тем самым позволив ей оказать сопротивление Азербайджану. Во всяком случае, Баку после апреля пытался оказать на Москву психологическое давление. В ответ Россия сделала ряд заявлений, которые, с одной стороны, были призваны вернуть симпатии и доверие армянского общества, с другой – продемонстрировавть Баку, что нет смысла оказывать на Москву давление и пытаться на ее горбу выбраться из ситуации. К этому ряду можно отнести известное заявление экс-генсека ОДКБ Николая Бордюжи, а также сделанное на днях заявление Лаврова. И на этом фоне Алиев в Давосе заявляет о возобновлении переговоров о закупках современных вооружений. Кстати, в сентябре 2015 года именно Лавров съездил в Баку, где пригласил руководство Азербайджана на военно-техническую выставку в Москву. На следующий после визита день Азербайджан начал интенсивно обстреливать населенные пункты Тавушского марза Армении. Судя по всему, Москве удалось вынудить Баку отказаться от политики шантажа, убедив, что лучший способ – восстановление прежнего уровня военно-технического сотрудничества. Это может быть довольно опасным политическим трендом, особенно, на фоне «российско-турецкого братания». У Армении есть, пожалуй, только один шанс противостоять этому тренду. Россия должна все время ощущать за спиной дыхание и недоверие армянского общества, которое возникло в апреле. Отступив от этого недоверия, армянскому обществу вновь придется рано или поздно восстанавливать баланс ценой сопротивления и потерь.