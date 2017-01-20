Внешнеполитические амбиции Турции и НАТО

90-е и начало 2000-х годов характеризовались углублением кризиса и, практически, расколом НАТО, что было вызвано как распадом коммунистического блока, так и усилением противоречий между США и европейскими государствами. Данные проблемы не исчезли, они не только время от времени напоминают о себе в моменты региональных и иных кризисов, но стали базисными условиями нынешнего функционирования НАТО. В конце 90-х годов ведущие европейские государства выдвинули инициативу создания Европейских вооруженных сил, и была создана новая оборонительная структура в рамках Европейского Союза, что вызвало настороженность США и критическое отношение Великобритании, несмотря на ее участие. Сразу же после возникновения этой структуры Франция, Германия, Бельгия и Люксембург попытались создать менее масштабный военный блок, но те или иные европейские попытки создать альтернативу НАТО провалились, что вызвано, прежде всего, пониманием европейцев, что для отстаивания своих интересов нет необходимости разрушать НАТО. Затем Франция и Великобритания создали военный альянс, который, по мнению европейских экспертов, означает сигналы в адрес как США, так и Германии, о том, что две «классические империи» нуждаются в более оперативной реакции на кризисные события в мире. У некоторых экспертов не вызывает сомнений то, что НАТО будет подвергаться определенной модернизации, в том числе, в части управления, принятия решений и политических вопросов. Возможно, будут создаваться новые оборонительные структуры с участием членов НАТО, выполняющие задачи в определенных геостратегических направлениях. Операции НАТО в Афганистане и в Ливии, отношение НАТО к иракской операции США и Великобритании стали классической иллюстрацией современной модели трансатлантических отношений. Вместе с тем, НАТО - это единственная глобальная система безопасности, пытающаяся, несмотря на проблемы, интегрировать в свои цели и задачи неевропейские государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в других направлениях. Возвращение Франции в военную организацию НАТО привело к значительному смягчению противоречий в НАТО, к определенному гашению кризиса в трансатлантических отношениях. Прекращение в расширении НАТО привело также к некоторому урегулированию отношений с Россией, что также стало фактором более комфортного функционирования альянса, в особенности на восточных направлениях. Скорее всего, члены НАТО стали воспринимать положение в альянсе как данность, с которой нужно считаться и функционировать с учетом данного режима в отношениях. В последнее время нет ни одной военной проблемы, встающей перед НАТО, которая не вызывала бы возражения тех или иных государств или групп государств-членов альянса. Государства-члены НАТО обладают достаточными экономическими, оборонными и политическими ресурсами, чтобы относительно безболезненно переносить все возникающие проблемы, и, помимо интересов обороны и безопасности, их объединяют тесные экономические связи. В данных условиях возникает проблема отношений НАТО и Турции, которая все более стремится распространить свои внешнеполитические амбиции, цели и устремления на НАТО, считая альянс удобной ареной для развертывания своей политики и выдвижения требований. В самое последнее время возникли подозрения в том, что проблемы между Турцией и США в какой-то мере исчерпываются, во всяком случае, данные отношения имеют тенденцию к урегулированию. Однако, это впечатление, скорее всего, складывается от разочарований в Анкаре, вызванных невозможностью придти к договоренностям с Ираном по ряду проблемам. Пожалуй, иных признаков улучшения турецко-американских отношений нет. Представляют интерес мнения турецких экспертов, работающих в ведущих аналитических центрах США и Европы. Данные эксперты, безусловно, представляют собой выразителей интересов Турции, но проводят весьма деликатную, выдержанную во всех отношениях политику в аналитическом сообществе Запада. Ценность оценок и мнений аналитиков турецкого происхождения весьма велика, и они придерживаются правил объективного отражения действительности. По мнению большинства турецких экспертов в Европе и в США, проблемы между США и Турцией, а также между Европой и Турцией не исчерпаны, и об этом не может быть речи. Более того, эксперты утверждают, что «данные проблемы будут всегда», так как исторический период, в который вступила Турция, предполагает выдвижение ею новых амбиций и требований к Западному сообществу. Дискуссия на турецкую тему все более становится предметной, в ней участвуют аналитики, занимающиеся не только непосредственно Турцией, но и региональными и иными проблемами. Отмечается, что турецкой темой стали интересоваться многие военные эксперты, которые понимают, что данная проблема формируются заново как военно-политическая, и имеет место стремление к интеграции данной темы с европейскими и американскими политическими проблемами. Пока главной проблемой участия Турции в НАТО являются все еще не региональные проблемы как таковые, а попытки оказания давления на Европейский Союз и на ведущие европейские государства посредством НАТО. Данная историческая и политическая диспропорция, когда столь крупное государство состоит в военном альянсе, но не состоит в политическом и экономическом союзе Европе, не может не вызывать противоречий в поведении Турции и в отношениях с Европой. Эти приемы Турции еще не вызвали политических скандалов, каких-либо вызывающих дискуссий, но европейцы прекрасно поняли перспективу этих приемов и уверены, что Турция и впредь будет использовать свое положение в НАТО для оказания давления на Европейский Союз и выдвижение новых требований. Учитывая, что между европейскими государствами существуют достаточно серьезные противоречия, участие в этих играх Турции совершенно неприемлемо для Европы. Несмотря на то, что сейчас, практически, осознано отсутствие какой-либо перспективы приема Турции в Европейский Союз, в последнее время наблюдаются новые сигналы со стороны европейцев о невозможности не только членства, но и иных форм интеграции Турции в союз. Если прежде основные противники вступления Турции в Европейский Союз предлагали некие иные форматы интеграции, то теперь возникают реплики относительно того, что уже в настоящее время Турция располагает большими возможностями сотрудничества с Европой, и расширять их не имеет смысла, учитывая намерения Турции оказывать давление на Западное сообщество, в целом. Европейские государства, которые ранее официально заявляли, что хотели бы видеть Турцию в Европейском Союзе, а это, прежде всего, страны Южной и Центрально-Восточной Европы, сейчас посредством своих экспертов и политологов «разъясняют» реальные позиции, которые не оставляют сомнений в том, что, практически, вся Европа против включения Турции в союз. Представляет интерес позиция Великобритании. Эта страна на протяжении всего периода обсуждения возможности членства Турции в союзе являлась сторонницей данной инициативы. Вместе с тем, после помпезного визита премьер-министра Великобритании Дэвида Камерона в Турцию, который завершился провалом попыток Лондона стать посредником между Турцией и Западным сообществом, позиция Лондона стала более «прозрачной» и понятной. Возможно, Великобритания убедилась, что Турция не намерена уступать в чем-то Западу в обмен на доброжелательное отношение британцев. Возможно, в Лондоне поняли, что, находясь в Европейском Союзе, Турция не станет «приватным» партнером Великобритании, а, напротив, выдвинет новые и неприятные требования. Можно предположить, что британские политики поняли, быть может, самое важное, а именно – фактический отказ США от проталкивания Турции в Европейский Союз состоялся. Оставшись единственным сторонником приема Турции в Евросоюз, Великобритания предпочитает в большей мере сблизить свою позиции к мнению Франции, Германии и других своих основных партнеров в Европе. Так или иначе, «новая позиция» Великобритания обнаруживается более отчетливо, и это важный признак нового этапа блокирования и изоляции Турции. Видимо, создание франко-британского военного альянса укрепит новую позицию Лондона. Можно допустить, что, оставаясь евроскептиками, британцы в перспективе предпочтут большую солидарность с континентальной Европой, прежде всего, в части региональной политики.