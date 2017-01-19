Армянский фактор в регионе и потенциал Карабаха

В Армении имеются общественные и политические группировки, которым представляется, что форсированная нормализация армяно-турецких отношений приведет к улучшению экономического положения в Армении и к политическому успеху данных группировок. Конечно, США рассматривают в качестве ключевых региональных проблем не абхазскую или карабахскую, а российско-грузинские и турецко-армянские отношения. Однако Турция явно не заинтересована в нормализации отношений с Арменией, так как использует армяно-российское и армяно-иранское сотрудничество как аргумент в части угрозы безопасности Турции, что важно для получения американской помощи. Армянский политический фактор постепенно трансформировался в то, что Армения стала важным фактором в регионе. Наступает продолжительный период конфронтации на «Большом Ближнем Востоке», в которую вовлечены все мировые геополитические «полюса». Армении предстоит доказать свое право оставаться субъектом региональной политики, но уже не в рамках Южного Кавказа, а гораздо большего пространства. Эта ситуация подает надежды, а, скорее, иллюзии многим политическим элитам региона. Но иллюзии, как принято, рассеиваются, и останется признать право на свободу не только человека, но и наций. В данных противоречивых условиях остается немало места политике и развертыванию позиции непризнанных государств, изучая, при этом, позитивный опыт. Прежде всего, отношения Нагорно-Карабахской республики с Европейским сообществом необходимо рассматривать как полноценную внешнюю политику. Однако, нужно понимать, что внешняя политика осуществляется не только и не сколько внешнеполитическим ведомством, которое выполняет ограниченные дипломатические функции, а всем обществом, по крайней мере, политическим классом. Политические деятели, политические партии и общественные организации, которые не в состоянии понять данные задачи, не могут называться таковыми и должны сойти с политической и общественной арены. Нужно признать, что резолюции ПАСЕ выявили полную внешнеполитическую несостоятельность властей Республики Армения и Нагорно-Карабахской республики. Политические партии, столь долго и высокопарно заявлявшие о своих национальных приоритетах, имели все возможности изменить ситуацию в европейских структурах, по крайней мере, в ПАСЕ, но оказались в роли жалких, нерешительных наблюдателей. Такие непризнанные государства, как Иракский Курдистан, Албанское Косово, Палестина, Турецкая республика Северного Кипра и Абхазия, достаточно хорошо представлены в Европе, установили тесные и обязывающие отношения с политическими партиями, крупными общественными, гуманитарными, благотворительными и правозащитными организациями, с фракциями в национальных и европейском парламентах, с оборонными и внешнеполитическими ведомствами. Например, политики перечисленных непризнанных государств (возможно, кроме Абхазии до определенного времени) стали членами элитарных европейских политических и экономических клубов, то есть частью европейских политических кругов. В Нагорно-Карабахской республике политический класс насчитывает не менее 50 человек. Имеются амбициозные политические деятели, сложившиеся и вновь созданные политические партии, СМИ. Этого вполне достаточно для проведения разносторонней внешней политики. Несмотря на то, что инициатором создания новых суверенных государств на Балканах, в Палестине, Иракском Курдистане, на Кипре, в Южном Кавказе стали США, но именно европейская политика стала ареной развертывания политики данных непризнанных государств и этнических организаций. Даже столь отдаленный от Европы курдский регион в Ираке получил право «голоса» из рук европейских политических кругов. В условиях, когда Европа заняла явно пропалестинскую позицию, США в 2001 году приняли решение о необходимости создания палестинского независимого государства. После того, как идея признания Северного Кипра была воспринята в Европе, США приступили к реализации данного плана. США также дождались позитивной позиции консервативных европейских кругов в отношении предоставления независимости Албанского Косово. Таким образом, для США представляется важным создание определенных настроений и позиций в Европе по данным и другим проблемам. Вместе с тем, и европейцы примеряются к американской позиции. В основе этих политических технологий лежит требование безопасности. Данная позиция, безусловно, сформированная под влиянием политической идеологии администрации Дж.Буша, основывается на учете фактически достигнутых результатов в конфликте, исключении гуманитарных катастроф, минимизации реальных угроз, обеспечения региональной безопасности. Администрация Б.Обамы увлеклась «изоляционизмом» во внешней политике. Но это ненадолго, США, конечно же, вернутся к своим стратегическим задачам. При этом, конечно же, позиция скорректируется конкретными интересами США и ведущих европейских государств. При данной парадигме для карабахских армян складывается весьма благоприятная политическая перспектива. Но это не значит, что историческая удача автоматически обеспечивается. Нынешняя ситуация достигнута очень дорогой ценой. В политике нет автоматизма, можно упустить не только исторически ценное время, но и исторический шанс. Карабахским армянам не предоставлен кредит доверия, а только кредит политически содержательного времени.