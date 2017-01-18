Наступило время для следующего шага - имущество армян в Турции

Пока в Армении разворачиваются «драматический» внутриполитический базар, в Турции происходят интересные события. Депутат-армянин турецкого парламента от прокурдской Партии демократии народов Каро Пайлан, фактически, объявил войну 100-летней истории и региональному порядку. На заседании парламента Каро Пайлан заявил, что турецкое правительство 100 лет назад осуществило геноцид армян, отняв жизни и имущество тысяч армян, евреев, греков и ассирийцев. В свое время мы составляли 40% населения Турции, сейчас только 0,9%. Куда же делись остальные? Называйте это как хотите, мы называем это геноцидом, заявил Каро Пайлан. Один из известнейших в мире армян, солист группы Sistem of A Down Серж Танкян назвал Пайлана настоящим героем. Он знает, какие последствия могут иметь его шаги, но совершает настоящий подвиг, написал Серж Танкян. Сам Каро Пайлан в интервью Tert.am заявил, что его слова и действия ставят его под угрозу, «но сейчас под угрозой каждый в Турции». Он обещал идти до конца и отстаивать интересы своего народа. Руководство парламента Турции, по настоянию националистических партий, отстранило Пайлана от участия в трех заседаниях. Вместе с ним заседания бойкотировали и его коллеги по партии. Избрание Пайлана в турецкий парламент и его выступления действительно беспрецедентны. И они выглядят симптоматично на фоне процессов, которые спустя 100 лет происходят вокруг Турции, ставя под сомнение правомерность действий государства. Речь идет, например, о судебном процессе в Европейском суде по иску католикоса Великого дома Киликийского Арама Первого с требованием вернуть армянской церкви резиденцию в Сисе. Суд принял к производству иск. Примечательным может стать и судебный процесс в США по иску армян, претендующих на территорию, которую США арендуют у Турции под авиабазу Инджирлик. В 2010 году Алекс Бакалян, Анаис Арутюнян и Рита Мгдессян подали в суд такой иск, но в 2013 году американский суд отказался удовлетворить его. Сейчас готовится новый иск, к которому могут присоединиться еще 13 армян, имеющих документы на земли в Киликии. Поддержит ли восстановление прав армян в Турции Республика Армения? Вчера директор Национального архива Армении анонсировал издание в 2017 году книги, в которую войдут документы о праве собственности армян на территории современной Турции. Есть масса документов, подтверждающих право собственности, и нужен только прецедент возвращения каких-то объектов собственности. Турция не может допустить подобный прецедент, хотя и власти, и общество Турции по умолчанию признают право армян на имущество. Как говорят эксперты, конфискованную у армян собственность турецкое правительство, как правило, сохраняет как государственное имущество, не приватизируя ее. Возможно, государство считает, что не вправе разбазаривать чужую собственность, потому что однажды на нее могут быть предъявлены неопровержимые права. В эти дни исполнилось 10 лет со дня убийства Гранта Динка, благодаря которому вопрос об автохтонных правах армян в Турции обрел всемирный и необратимый характер. 100-летие геноцида, которое отмечалось во всем мире, также сыграло свою роль – и признание Папы Римского, и резолюция Европарламента, и признание Германией геноцида. Армения не признает границы Турции, поскольку до сих пор не ратифицировала Карсский договор между Турцией и Советской Россией. В то же время, Армения не предпринимает шагов по поддержке претензий армян к Турции. Наступило время сделать следующий шаг, и в авангарде оказался депутат с благородной внешностью и героической душой – Каро Пайлан.