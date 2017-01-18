Вероятность «Третьей карабахской войны»

Азербайджан никогда не думал осуществить военную агрессию против Армении в режиме «один на один», возлагая надежды на сотрудничество с неким альянсом, когда ряд государств проявят заинтересованность в блокировании и нанесении поражения или серьезного материального ущерба Армении. Данная идея возникла сразу после появления карабахского конфликта. Представляет интерес то, что первым государством, которое Азербайджан рассматривал как возможного партнера в принуждении Армении к капитуляции и отказу от претензий, являлась Россия. Для Азербайджана партнерство или сотрудничество с Россией в антиармянском направлении представлялось верным путем, и это в 1988–1992 годах привело к заметному успеху, когда вооруженные силы России дважды выступили на стороне Азербайджана. Как ни странно, но в Азербайджане этого не забыли и в определенной мере продолжают надеяться на «разумный выбор» России, который может быть связан с видением исторической и геополитической перспективы. В политических кругах Азербайджана рассматривают позицию России в отношении Южного Кавказа как временную и считают, что военное и экономическое усиление Азербайджана приведет к изменению позиции России, и, по крайней мере, Россия не станет защищать интересы Армении как бессмысленный политический курс. Можно допустить, что усилия Азербайджана по работе с ЕС и НАТО, тесное сотрудничество с США, в том числе по формированию ГУАМ, в значительной мере были направлены на убеждение России в изменении политических предпочтений и отказа от поддержки Армении. Данная политика, в определенной мере, была разработана Гейдаром Алиевым и осуществляется сейчас И.Алиевым. За исключением некоторых влиятельных политических партий, выполняющих роль лоббистов турецких и британских интересов, данная политика поддерживается всем азербайджанским обществом, в различной мере, в зависимости от интеллектуального и социального уровня. В Азербайджане понимают, что без содействия некоторого альянса невозможно нанести решающее военное поражение Армении, и пытаются обнаружить в регионе и в Восточной Европе заинтересованные государства, что остается сложной и невыполнимой задачей, но только в нынешних политических международных условиях. На данном историческом этапе конфронтация в регионе не достигает столь высокого уровня, чтобы иметь благоприятные ожидания при данных целях и нынешних ресурсах. В регионе наблюдается активная динамика, но кардинальные геополитические коррекции происходят медленно, и надежды Азербайджана разнятся на каждом этапе развития региональной политической ситуации. Вследствие отсутствия радикального участия США и НАТО в региональной гонке вооружений удается сохранить военный баланс, что стало постоянной политической составляющей в регионе, хотя и уровень противостояния все более возрастает. Южный Кавказ по-прежнему активно вовлекается в процессы формирования региональных геоэкономических и военно-политических альянсов, что становится решающей характеристикой обозримой перспективы в данном регионе. Пока противоречия и конфронтация в регионе и в окружающем мире настолько высоки, что остановить процессы создания альянсов (причем, весьма неожиданных) не удастся. «Малые» и «средние» государства более всех заинтересованы в данном «блокировании». Если ранее США пытались не допустить создания альянсов в регионе «Большого Ближнего Востока», опасаясь усиления неуправляемости, то теперь они положительно рассматривают создание «осевого» альянса Израиль – Турция, с различными девиациями, включая Иорданию, Грузию и Азербайджан. Имелись ожидания, что военная операция США и их союзников против Ирака может привести к самым неожиданным результатам, так как режим в Ираке мог открыть возможности для создания достаточно мощного альянса Иран – Ирак – Сирия, при их партнерстве с Грецией и другими государствами. Нет сомнений в том, что баланс сил в регионе будет сохранен. Готовность Турции «повторить» свой геостратегический прыжок в Центральную Азию вновь окажется неудачной, что станет отправной точкой переосмысления некоторых направлений политики США. Несмотря на кажущиеся глобальные планы США в Центральной Евразии, их политика, все же, носит ситуационный характер. Следует отметить, что начиная с 1999 года и вплоть до событий «11 сентября» США нацеливались на свертывание своего присутствия в Центральной Азии (снижение уровня ответственности за безопасность региона) и были готовы принять аналогичное решение по Южному Кавказу. Энергетическая и политическая ситуация в мире, борьба между различными политическими группировками в США привели к переоценке приоритетов и пересмотру внешней политики. Вместе с тем, США не намерены включаться в решение «дополнительных» региональных проблем и приобретать новых врагов. Наоборот, США, например, стремятся к нормализации отношений с Ираном, и в этом случае заметно снизится роль Турции в региональной стратегической «связке». Великобритания рассматривает Иран как важнейший «плацдарм» для распространения экономического и политического влияния англо-саксонского блока в обширном регионе Передней Азии, при этом, трудно предположить, что британская политика допускает военные действия против Ирана. Данные политические приоритеты и тактические приемы США и Великобритании в этом обширном регионе, одновременно, способствуют и противоречат безопасности и стабильности в Южном Кавказе. Приобретение вооружений, в особенности, чрезмерное приобретение, превращает ситуацию в неуправляемую. Азербайджан, приобретая вооружения различного назначения, стал неуправляем и для США, и для России. Как ни парадоксально, сдерживающим фактором остается только армия Армении, ее способность противостоять агрессии Азербайджана. На протяжении многих лет роль США и НАТО оставалась достаточно высокой, несмотря на то, что Россия была поджигателем войны и давала сигналы Азербайджану. Сейчас, когда армяне, прежде всего, ее политическое руководство поняли, в какую грязную и подлую игру играет Россия в Южном Кавказе, роль русских заметно изменилась. Русские перестали играть в игры и поняли, что пришло время откровенных провокаций, с нескрываемыми целями. Вероятность новой карабахской войны стала весьма высокой, хотя сами русские оказались в сложном и бевыходном положении. Русские пытаются ограничить или полностью исключить Армению из ОДКБ и экономического блока, чтобы вообще не нести никакой ответственности, даже ложно-словесной, за нее. Это способствует и развитию отношений с Турцией, на которую Россия столь надеется в международных делах. Карабахская война становится важным фактором недопущения США и НАТО в Южный Кавказ, и русские не могут не воспользоваться этой возможностью.