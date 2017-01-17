Небезопасное приглашение в Москву

24 января премьер-министр Армении по приглашению своего российского коллеги Дмитрия Медведева отправится с двухдневным визитом в Москву. Это первое официальное приглашение, хотя 16-17 ноября Карапетян уже побывал в Москве, но для участия в заседании Совета премьеров ЕАЭС. Причем, именно после этого визита он заявил о намерении вступить в ряды РПА, хотя до этого упорно избегал заявлений на этот счет. Что скажет Карен Карапетян на сей раз по возвращении из Москвы? О том, что войдет в пропорциональные списки РПА, для чего ему придется выдать фальшивую справку из ЖЭК? Или будет заявлено о назначении Карена Карапетяна вице-председателем Республиканской партии? Карена Карапетяна многие в Армении воспринимают как главного ставленника Москвы. Так ли это, сложно сказать, хотя вряд ли Москва была бы заинтересована в «своем» премьере, при том, что президент будет оставаться при должности как минимум еще год. Этот вопрос может интересовать Москву только в контексте предстоящего формирования новой власти. С другой стороны, состоявшаяся на днях «100-дневная» пресс-конференция Карена Карапетяна продемонстрировала всю его «наготу», и в этом контексте возникает вопрос, не пригласили ли его в Москву, чтобы «прикрыть наготу»? Есть еще один вопрос – действительно ли приглашение в Москву остается для армянских чиновников чем-то вроде «манны небесной»? В прошлом, когда Россия была источником денег и власти, это было так. Но ситуация изменилась, и нужно понять, что именно понадобилось России в Армении сейчас. Пребывающей в жестком противостоянии с Западом и предпочитающей видеть в качестве партнера турецко-азербайджанский тандем России в Армении могут понадобиться вещи, которые могут дорого стоить тому или иному армянскому чиновнику. Так что, приглашения из Москвы - нынче не самое приятное для армянских чиновников, если не сказать – опасное времяпрепровождение. Тем более, что изменилась не только геополитическая среда вокруг России, но и отношения с Арменией, общество которой с некоторых пор не имеет иллюзий по поводу роли России. В этом смысле не исключается, что Карен Карапетян рассматривается как провайдер новой роли и нового имиджа России в Армении. Хотя первые несколько месяцев премьерства Карапетяна указывают на то, что формирование новой роли может быть для него неподъемной задачей Так, для чего его пригласили в Москву?