Ответ Лаврова, который вызвал шок в Азербайджане

Сегодняшняя пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызвала в Азербайджане настоящий шок. Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста, Лавров сказал, что ситуация в Карабахе и военные действия – это не внутреннее дело Азербайджана. Он крайне жестко заявил, что карабахская проблема не имеет силового решения, что Россия с 2011 года вступает за внедрение механизмов расследования инцидентов (почему они не внедряются, он призвал спросить у ОБСЕ), что урегулирование предполагает окончательный статус Карабаха и, соответственно, «деоккупацию». Факически, Лавров не только отказал Азербайджану в силовом решении, но и упрекнул Баку в том, что Баку не соглашается на окончательный статус Карабаха, поэтому вопрос не решается. Заявление Лаврова вызвало в Баку такой шок, что азербайджанские СМИ стали отчаянно искать ему оправдания. В частности, Haqqin.az сообщил, что Лаврова на такой ответ спровоцировали сами азербайджанские журналисты. Оказывается, они задали вопрос, какие шаги Россия предпримет, если Азербайджан вдруг попытается предпринять «антитеррористическую операцию» и решить карабахский вопрос, рассматривая его как свое внутреннее дело. Во всем этом, пожалуй, примечательна не только реакция Лаврова, хотя у него с Азербайджаном особые отношения. Несколько лет назад эти отношения были на грани, когда в присутствии Путина в Баку вместо имени Сергея Лаврова «по ошибке» назвали неприличное тюркское слово. Тогда много писали об армянском происхождении Лаврова и неприязни Алиева к нему. Около трех лет Лавров не ездил в Баку, но в конце концов Азербайджан вынужден был признать Лаврова провайдером внешней политики России. Но здесь важно не это, а то, что Азербайджан, фактически, стал продвигать идею «антитеррористической операции», причем, именно в Москве. Можно ли полагать, что Азербайджан именно для этого пытается добиться закрытия офиса ОБСЕ в Ереване и не соглашается внедрить механизмы расследования и расширить мандат ОБСЕ. То естт, Баку готовится к «антитеррористической операции»? Судя по всему, Азербайджан считает, что Москва должна поддержать такую операцию, тем более, что Москва уже дважды, еще в советские времена, давала санкцию на карательные операции в Карабахе. Может, Баку хочет получить санкцию в более высокой, чем Лавров, инстанции?