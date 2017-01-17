Армения: ОДКБ против ОБСЕ?

В сфере внешней безопасности Армении происходят два параллельных процесса, которые не связаны между собой только на первый взгляд. Азербайджан инициировал в ОБСЕ процедуру закрытия офиса организации в Армении. Поскольку решения в ОБСЕ принимаются консенсусом, никто не может исключить, что организации придется закрыть офис в Ереване, хотя и Армения, и ОБСЕ хотели бы продолжения работы. Азербайджан утверждает, что офис ОБСЕ, который финансировал программу разминирования в Карабахе, превысил свои полномочия и не может быть беспристрастной организацией, в рамках которой ведутся переговоры по Карабаху. Баку на высоком официальном уровне признал, что намерен добиться закрытия офиса ОБСЕ в Армении. Кроме того, в Азербайджане не скрывают недовольства форматом Минской группы ОБСЕ. В эти же дни прозвучала интересная информация от другой организации безопасности, в которую входит Армения, но не входит Азербайджан. Пресс-секретарь ОДКБ, фактически, подтвердил, что организация намерена в апреле назначить нового генерального секретаря «в ротационном порядке, в соответствии с русским алфавитом». То есть, ОДКБ подтверждает намерение назначить своего генсека от Армении. Вот уже больше года представителя от Армении не назначают на эту должность, а это значит, что-то изменилось, раз ОДКБ заявляет о возвращении к «ротационному порядку». Иными словами, в апреле генсек ОДКБ от Армении может быть назначен на фоне закрытия офиса ОБСЕ в Ереване. А это может стать хорошей средой для того, чтобы перевести карабахское урегулирование из формата ОБСЕ в другие форматы. Российские эксперты продвигают в азербайджанской прессе тезис о том, что ОБСЕ не способна найти компромисс в карабахском урегулировании, и нужно изменить формат переговоров. Причем, они подсказывают самый «оптимальный» формат – Армения, Азербайджан, Турция, Иран, Россия. И, судя по всему, Баку и Москва будут упорно продвигать этот формат, добиваясь выхода ОБСЕ с Южного Кавказа и усиления роли ОДКБ. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц намерен вскоре посетить Азербайджан. Не исключается, что он прибудет и в Армению. Завершивший председательство в ОБСЕ глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что ОБСЕ удастся договориться насчет консенсуса и не придется закрывать офис в Ереване. Что намерена предпринять Армения, если Азербайджану удастся добиться закрытия офиса ОБСЕ вопреки воле Еревана? Не случайно в российской прессе появились публикации о намерении Армении вступить в НАТО.