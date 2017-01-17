Немного об армянском лобби в США

Техасская аналитическая служба «Стрэтфор» ставит целью формирование неких новых представлений в американской внешней политике, что связано с интересами право-консервативных и про-израильских кругов в США. «Стрэтфор» идеологически во многом сопряжен с Фондом «Наследие», пытаясь, вместе с тем, проводить свой политический курс. «Стэтфор» представляет несомненный интерес для Армении в связи с тем, что данная аналитическая служба нередко выдвигает реалистические идеи и предлагает прогнозы, далекие от либеральных догматов. Это относится к иранской, общекавказской, балканской, ближневосточной проблемам, что непосредственно затрагивает интересы Армении. Особое значение играет позиция «Стрэтфор» в отношении Турции. Данная служба сыграла важную роль в формировании взглядов и позиции американского истеблишмента и широких политических кругов в Европе и в мире в части определения американских приоритетов в отношении Турции. При этом, придерживаясь принципа анонимности, данная аналитическая служба привлекает для своей работы аналитиков и экспертов различной направленности из различных стран, в том числе отставных высокопоставленных офицеров от вооруженных сил и разведывательных служб. В целом, наряду с очень немногочисленными публикациями, выражающими негативную позицию в отношении Армении, деятельность «Стрэтфор» привела к пониманию в американском обществе новых реалий, сложившихся в результате многих процессов, происходящих в регионе Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока, что, несомненно, имело важное значение для понимания роли и места Армении в данный исторический период. К сожалению, в сфере политической аналитики США имеется ряд экспертов, которые последовательно и «заинтересованно» работают если не против интересов Армении, то, во всяком случае, отстаивают интересы Азербайджана. Армении. воссозданию транспортной инфраструктуры в данной провинции, что, в исходя из ближних целей имеет, такжК ним относятся Ариэль Коэн, работавший прежде в право-консервативном Фонде «Наследие», Ричард Перл из Американского Института предпринимательства, Мириам Ланская из Бостонского университета, Бренда Шафер из Гарвардского университета, Фрэнк Гафни из Центра безопасной политики, усопшая недавно Керол Мигдалович из Аналитической службы Конгресса США, довольно известный в кругах советологов Владимир Сокор. Деятельность данных и некоторых других экспертов имеет явно тенденциозный характер в точной корреляции с решением задач по защите интересов Азербайджана. Проблема не в том, что данные ангажированные эксперты представляют собой видных специалистов. Восточно-европейское направление американской аналитики не столь престижно в политических кругах и считается второстепенным. Проблема в том, что они функционируют в очень важных исследовательских центрах и институтах, что дает им возможность распространять свои идеи от имени данных учреждений. Например, Американский институт предпринимательства и Фонд «Наследие» являются мозговыми центрами Республиканской партии и влиятельных правых кругов. Брукингс-Институт, Национальный институт демократии, КАТО-Институт, Аналитическая служба Конгресса, «Карнеги», преимущественно примыкают к политике Демократической партии. Следует отметить, что армянские общественные организации в США не были готовы к столь мощному перемещению акцента в американской политике в право-консервативном направлении. Вряд ли удастся в форсированном резерве установить более тесные отношения с аналитическими центрами и институтами, тесно связанными с Республиканской партией, что представляется очень важным. Но имеется и другой ресурс. Эту задачу гораздо быстрее и адекватнее могло бы решить экспертное сообщество Армении, при проведении целенаправленной деятельности и поставленной задаче. Но, видимо, деятельность армянского лобби в США в ближайшие годы будет направлена на приобретение партнеров в правом лагере, который разнообразен и представляет различные интересы. Углубление политической идеологизации в США, «поляризация» истеблишмента, в немалой степени повлияли на возникновение «этнических лобби» в сравнении с нефтяными. Экономический и геоэкономический лоббинг гораздо более органичен для США, но достаточно уязвим на более широкой общественной арене. Нефтяной лоббинг США так и не сумел «продавить» интересы ни Азербайджана, ни Ирана, хотя для реализации этой задачи были задействованы значительные силы, включая «свет» американского истеблишмента. За последние 20 лет роль армянское лобби в США процветало и достигло максимального влияния. Пока большего не дано, но это вовсе не предел влияния этнического лоббинга. В США так или иначе происходит пересмотр экономического лоббинга, который рассматривается с подозрением. Новый президент Дональд Трамп, который много лет занимался лоббингом, и не только на уровне Нью-Йорка, сейчас выступает против лоббизма. Но с этническим лобби пока никто не хочет связываться, потому что деятельность данного лобби играет определенную роль во внешней политике США. Армянская община США встала перед угрозой заметного ослабления лоббизма. Почему это происходит? Во-первых, армянский лоббизм оказался зажатым в рамках двух–трех организаций, которые идеологически и политически не развернуты и остаются в архаичной форме. Возможно, это устраивает американцев, возможно, имеются другие причины. Многие достаточно влиятельные люди, которые могли бы стать функционерами и сторонниками армянского лобби, так и не оказались в данных рамках. Конечно, было бы необоснованным излишне критиковать армян за имеющиеся недостатки лоббизма в столь сложной и противоречивой стране, как США. Во-вторых, армянское лобби однозначно выбрало врагов и не хочет видеть других, быть может, более опасных врагов. Во многом это определяется «политикой» Армении, избравшей вассализацию страны. Следование «политике» Армении означает не просто перспективу утраты влияния. Это приведет к тупику и непониманию того, что армянское лобби направляет свою деятельность на утрату суверенитета (как минимум). Именно поэтому армянское лобби оказалось в рамках Демократической партии, так как республиканцы не приемлют столь настойчивой вассализации страны. В наиболее благоприятной ситуации армянское лобби так и не добилось признания геноцида. И не могло добиться, так как американцы не видят благоприятной перспективы для США при признании геноцида. Вроде бы, армяне при последних выборах сделали ставку на Д.Трампа, но почему на этот раз они выбрали республиканца? Не будем говорить об этом, пусть об этом расскажет армянская пресса в США, отметим только, что выбор был, возможно, правильный, но каковы причины такого выбора. В сущности, причина была весьма постыдная. К чему же это приведет?