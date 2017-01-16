Иран не выдвигает «карабахское» условие для налаживания отношений

Экономист Вардан Бостанджян в интервью Lragir.am заявил, что Армении пора начать в полной мере использовать иранскую альтернативу и по достоинству оценить столь ценное соседство. Он сказал, что Армения не пользуется данной «естественной» альтернативой, потому что, к сожалению, страна уже многие годы пребывает в зоне российского влияния. Вардан Бостанджян считает, что Армения делает осторожные шаги в направлении Ирана, но уверен, что настала пора предпринять конкретные меры. Отношения с Ираном становятся для Армении эксистенциональным вопросом. И дело не только в цене на газ и возможности получать альтернативное голубое топливо. Вопрос в том, может ли Ереван позволить себе самостоятельно налаживать взаимовыгодные отношения со своими соседями? И куда звонят из Еревана, прежде чем принять какое-то внешнеполитическое решение? Зависимость внешней политики Армении – главное препятствие на пути развития Армении. Первый президент Левон Тер-Петросян продолжает считать, что главным препятствием является нерешенность карабахской проблемы. Он призывает решить карабахскую проблему, даже если для этого потребуются болезненные территориальные уступки, чтобы наши соседи согласились с нами сотрудничать и открыли границы. Однако, достаточно рассмотреть отношения с Ираном, чтобы засомневаться в данном тезисе. Разве Иран выдвигает условия, связанные с Карабахом, в отношениях с Арменией? Или есть другие, вполне очевидные причины того, что Армения не пользуется выгодным соседством с Ираном? Понятно, что армяно-иранские отношения не выгодны каким-то странам и группировкам. Не выгодны они для России, присутствие которой в регионе в этом случае полностью утеряет смысл, не выгодно Турции и Азербайджану, потому что в этом случае многолетняя политика блокирования Армении и региона утеряет смысл, не выгодно, может быть, Израилю. И получается, что Армения выстраивает свою внешнюю политику и энергетическую безопасность, исходя из интересов других стран, а не собственной выгоды. Вот где кроется главное препятствие развития Армении – зависимость внешней политики. Вардан Бостанджян призывает снять это препятствие и вернуться к номальной внешней политике, которая исходит из наших интересов. Выступят ли с таким же призывом политические силы, которые готовятся принять участие в парламентских выборах? В конце 2016 года президент Ирана Хасан Рухани прибыл с визитом в Ереван, и это был мощный мессидж о готовности наладить равноправные партнерские отношения. Но в ответ Армения только молча наблюдала за очередной сделкой России и Грузии о транзите российского газа в Армению, которая, фактически, блокировала Иран. Премьер-министр Армении заявил, что даже если Грузия продаст свой газопровод Азербайджану, это не станет угрозой для Армении, потому что у Армении есть альтернатива. Но на деле «угрозой» является не вероятная продажа части газопровода Азербайджану, а то, что не имеющие дипломатических отношений Россия и Грузия смогли договориться и оставить Армению без иранской «альтернативы». Возьмут ли власти Армении на себя смелость признать, что газовый договор с Россией был заключен под принуждением, и они вправе самостоятельно налаживать отношения с Ираном, без оглядки на Россию?