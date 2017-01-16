Что ждет Турцию в случае принятия конституционной реформы и объединения Кипра

Проблема Кипра – весьма острая на Европейской арене. Длительное время Кипр был единственной европейской страной, территория которой была окуппирована другим государством. Европейский союз не был в состоянии решить эту проблему, что во многом усугублялось тем, что Турция имеет определенные права на вмешательство в дела острова. Сейчас стали предприниматься важные попытки урегулировать этот вопрос, но остается наиболее важная проблема – пребывание турецких войск на Кипре. Греция выступает против пребывания турецких войск на острове, Турция заявляет, что согласна вывести часть войск, но не все. Совершено ясно, чо туркам нет смысла выводить войска с Кипра. Этим самым турки теряют важные позиции в Восточной части Средиземного моря. Так и не было понято, насколько Великобритания заинтересована в выводе турецких войск, так как, помимо двух военных баз, британцы располагают в Северной части острова важными финансовыми и разведывательными институциями. Но какова будет их судьба при изменении геополитических условий? Турция пока удерживает многие позиции по периметру своей внешней границы – не только на Кипре, но и в Сирии, в Ираке, в Нахиджеване. Она не хотела бы ограничивать свое присутствие и влияние. Турция - амбициозная страна, которая нуждается в системе безопасности и намерена расширять свое военно-политическое присутствие вокруг своей территории. Например, Турция возмущена экспансией России в Крыму, где проживает татарское население. Турция преодолела многие противостояния и выстроила многие свои позиции на Балканах и в Бессарабии. Для нее не будет смысла в экспансии в Сирии, если она теряет Кипр. Кроме того, с Кипром связаны и этнополитические проблемы, в связи с многочисленным турецким населением на острове. Аналогичным образом она согласилась бы на другие уступки, прежде всего, в Болгарии, в Крыму, в северной Сирии и в Ираке. Сейчас, когда США отвлечены от многих моментов во внешней политике, Турция получила большие возможности действовать, не испытывая влияния США. В данном случае Великобритания в значительной мере выступает за интересы Турции, Греция ее мало интересует. Турция находится на грани пересмотра своей конституционной сущности и становления нового статуса президента страны. Данное направление деятельности предполагает демонстрацию сильных внешнеполитических позиций, а не ослабление позиций в региональной геополитике. Для Турции становится очень важным приобретение новых позиций, и этому способствует новая «дружба» турок с русскими. Помимо поддержки самой Турции, русские понимают, что должны поддержать президента Т.Эрдогана, с чем связаны его амбиции. Русские предполагают что вовлеченная в отношения с Россией Турция ослабит свои отношения с НАТО и США. То есть, русские, следуя своей традиционной проституционной позиции, готовы наплевать на интересы Греции, вместе с ее православием и Афоном. Сейчас для русских на карту поставлена Турция – ведущее государство в Восточном Средиземноморье. Россия готова придти на помощь Турции в распространении ее влияния в регионах. Все еще не понятны возможные действия США, которые заняты своими проблемами.