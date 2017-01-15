Русские однозначно уходят с Ближнего Востока

Как будет развиваться сирийский кризис и почему Россия выводит войска сразу после «взятия» Алеппо? Можно ли говорить, что Россия и Турция смогли разделить Сирию без США? Общаясь с американскими и британскими экспертами-востоковедеми и специалистами по военно-политическим вопросам, можно было понять, что в США и (по крайней мере) в Великобритании имеются разработанные сценарии развития возможных событий в Сирии и вокруг сирийского кризиса. Прежде всего, это относится к проблемам пребывания российского воинского контингента в Сирии, а также в отношении реакции Турции и Ирана. С самого начала данного конфликта, вернее, с момента вступления в сферу военных действий России, в США имелись два возможных сценария событий. Прежде всего, рассматривался вопрос о том, что русские не задержатся в регионе надолго и попытаются вывести войсковой контингент, в зависимости от ситуации, хотя трудно было предположить, о какой именно ситуации можно предполагать. Американцы понимали главное: независимо от того, насколько русские и иранцы смогут «отбросить» ИГИЛ, американцам в том или ином формате придется задержаться в регионе надолго, хотя и Пентагон в отношении этого региона придерживался мнения Б.Обамы о том, что невозможно начать наземную операцию силами армии США. Хотя некоторые важные администраторы в Пентагоне считали, что такая позиция ошибочна. То есть, американцы понимали, что русские не совсем понимают перспективы данной операции, и им придется столкнуться с огромными затратами, которых у России нет, или они станут весьма неподъемными. Вскоре после начала операции русских в Сирии министр обороны России стал сомневаться в целесообразности такого подхода, хотя с самого начала проявлял энтузиазм по этому поводу. Генеральный штаб России придерживался мнения, что для успеха такой операции придется использовать многочисленные войска, и не только военно-морской флот и авиацию. Однако вскоре стало понятно, что данная инициатива исходила от В.Путина, даже вопреки мнению министерства иностранных дел России. Взятие Алеппо стала поводом для вывода русских войск, так как русские поняли, что данная операция, так или иначе, завершится тупиком, и вскоре станет непонятным, что делать русским в этом регионе. Возможно, русские и предпримут новые локальные усилия, хотя не понятно, с какой целью, но они уходят с Ближнего Востока, так как не сумели добиться никакой политической цели. Главной целью России являлось «сесть» за стол переговоров с США. Вроде бы, они сумели добиться, но чего? Санкции и международная изоляция России остаются. Тогда почему именно сейчас они вывели войска из Сирии? Президентские выборы в США продемонстрировали, что всевозможные надежды на улучшение отношений с США остаются благим пожеланием. Д.Трамп не имеет никакого отношения к данной идее, и различные «реверансы» в направлении России были связаны с необходимостью дискредитировать внешнюю политику Б.Обамы и вообще Демократической партии. В настоящее время Д.Трамп столкнулся с намерениями демократов в Конгрессе «опрокинуть» его будущую администрацию и свести на нет его попытки привнести новые черты в американскую политику. Д.Трамп понимает это и пытается нарастить те моменты в своих декларациях, которые были заявлены во время предвыборной кампании. Ему необходимо проявить более жесткие шаги в отношении русских, и это уже поняли в Москве. Москва «подняла руки и сдается». Это становится очевидным и означает, что Россия более не в состоянии участвовать в гонке вооружений и готова пойти на уступки, в том числе на геополитические уступки. НАТО продолжает наращивать свои возможности по обороне Восточной Европы и переводит тяжелую военную технику в Польшу и в Балтийские страны. Человек, которого Д.Трамп прочит в Государственные секретари США, заявляет, что Россия не настолько хороша, как он ранее высказывался. Он понял, чего от него ожидает Конгресс, и готов предпринять совершенно перевернутые формулировки. Министром обороны и администраторами специальных служб становятся совершенно однозначные противники России. Русским ничего не остается, как «сдаваться», в ожидании того, что американцы все-таки предпочтут поверить в мирные намерения русских. Одним из важных направлений стала Сирии, где, возможно, русские сдадут военно-морскую базу на Средиземноморском побережье. Кстати иранцы начали антирусские акции в связи именно с данными намерениями, а вовсе не из-за того, что русские бомбили население. Иначе акции начались бы ранее, а не сейчас. В Иране не бывает спонтанных демонстраций, подавляющая часть таких акций инициирована правительством страны. В экспертных кругах еще два–три месяца назад предсказывали, что Россия и Турция предпочтут раздел Сирии. Но это абсурд, так как ни Россия, ни даже Турция не пойдут на подобный шаг, который чреват большой войной. Сирия стала надолго ареной борьбы суннитов и шиитов, и мало кто имеет желание ввязываться в эту войну, в особенности сейчас, когда США не имеют никакого желания становиться союзником ни Турции, ни арабских государств. ИГИЛ все еще достаточно силен и пытается перенести свою деятельность в Европу, возможно, в Россию. Русские спецслужбы разработали «планы» возможных акций ИГИЛ на их территории. И В.Путин не может не считаться с таким поворотом событий. Русские уже испытали такие варианты развития террористической опасности. Сейчас русские пытаются войти в контакты с «Исламским государством», но это не имеет перспективы. С русскими контактируют только весьма отдаленно связанные с «Исламским государством» группы. Такова судьба тех, кто вмешивается не в свое дело.