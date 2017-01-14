Провокация в армяно-грузинском пространстве

Карен Карапетян о неизбежном Энергетическая безопасность Армении находится на высоком уровне, нет никаких угроз, у Армении есть альтернатива, заявил на пресс-конференции 13 января премьер-министр Карен Карапетян, комментируя вероятность покупки части грузинского газопровода, по которому газ из России поступает в Армению, азербайджанской госкомпанией СОКАР. В Армении многие задаются вопросм, что должен в этой ситуации предпринять Ереван. И вопрос не только в газе. Грузия рассматривается как «дорога жизни» для Армении. Это становится бременем для армяно-грузинских отношений, поскольку по этой логике любая другая деятельность в Грузии, выходящая за рамки «дороги жизни», воспринимается как «антиармянская» или содержащая угрозы для Армении. Эта «энергетика» дамокловым мечом нависает над армяно-грузинскими отношениями, оставляя их в режиме постоянной угрозы провокаций. Сигнал о том, что часть грузинского газопровода может быть продана азербайджанскому СОКАРу, уже стала провокацией для армяно-грузинских отношений. Осознается ли это, вопрос другой, но факт тот, что речь идет всего лишь о 25% газопровода, в случае продажи которых «резидент» трубы не изменится, и она останется в юрисдикции грузинского законодательства, а следовательно – международных обязательств Грузии. Кроме того, есть ирано-армянский газопровод, который действительно является для Армении альтернативой. Подобные провокации в комплексе становятся тяжким бременем для армяно-грузинских отношений, которые чрезвычайно важны для обоих народов – они не могут развиваться и обеспечивать безопасность друг без друга. Несмотря на то, что одна страна избрала европейский, а другая – евразийский путь развития, предпринятые по-отдельности шаги не могут обеспечить полную безопасность и развитие. Армения избрала евразийский путь под давлением России, вследствие конформизма и убогости армянской власти. И если Россия ослабнет настолько, чтобы не представлять угрозу Грузии, то она перестанет быть таковой и для Армении. Но если Россия становится угрозой для Армении, то даже при евроатлантической ориентации Грузии, это станет угрозой и для Грузии. В том числе, и в контексте ее отношений с турецко-азербайджанским тандемом. Вопрос безопасности Армения и Грузия могут решить только в глубоком партнерстве. А это значит, что чем меньше будет импульсов для провокаций, тем скорее общества двух государств придут к осознанию этого, что заставит элиты пойти по этому пути. В этом смысле заявление Карена Карапетяна об альтернативе можно рассматривать как намек – Грузия и Армения не являются «заложниками» друг друга, и есть необходимость пересмотра отношения и той, и другой страны к соседу.