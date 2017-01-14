Гарантии олигархов для Карена Карепетяна

Вчера состоялась «100-дневная» пресс-конференция премьер-министра Карена Карапетяна, которая оставила несколько удручающее впечатление. Гламурно-свободный стиль не мог скрыть отсутствия контента - в ходе конференции почти не прозвучало цифр. Премьер четко заявил только одно - в 2016-17 гг. из государственной системы будет уволено 3000 человек, что позволит сэкономить 5,3 млрд. драмов. Куда пойдут работать эти 3000 человек, Карен Карапетян не сказал. Прозвучал еще один конкретный тезис. Премьер ответил на вопрос, как ему работается с олигархами. Карен Карапетян сказал, что чувствует себя вполне защищенным в кругу олигархов. Причем, сказал он именно «олигархов», фактически, признав, что таковые в Армении есть. Пару лет назад Гагик Царукян открыто признавал себя олигархом, заявляя, что в этом нет ничего зазорного – в мире должны быть богатые люди, которые обязаны помогать бедным, сказал он. Именно так он воспринимал суть олигархии. Потом, когда, видимо, ему объяснили, что олигархия – это нечто другое, Царукян перестал называть себя олигархом (в кругу близких его, правда, называют «царем»). Как воспринимает олигархов Карен Карапетян и считает ли он их таким же благом, как Гагик Царукян? Во всяком случае, очевидно, что криминала в существовании олигархов он не видит. Олига́рхия (др.-греч. ὀλῐγ-αρχία – власть немногих; от др.-греч. ὀλίγος – небольшой, малый + ἀρχή – начало, власть) — политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала). Так пишут энциклопедии. Олигархи могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах. Аристотель считал, что существуют три идеальные формы правления: монархия, аристократия и полития, каждая из которых вырождается в неправильные формы — тиранию, олигархию, демократию соответственно. Олигархи – разбогатевшие на захватнических войнах простолюдины - появились в Древней Греции как противопоставление аристократии и власти народа. С теми, кто обладал богатством, но не правом влиять на государственные решения, боролись и аристократия, и общество. В Армении, где нет наследственной арстократии, олигархия стала «естественной» властью – кто же должен принимать государственные решения, как не богатое сословие? Но, в отличие, например, от аристократии, олигархия не относится к своей стране как «наследной собственности», это не их страна, поэтому из нее нужно выжать все что можно. Кроме того, олигархия, как правило, менее образована и не имеет кодекса чести и морали. Поэтому олигархия работает на себя, а не на государство. Во многих странах принятие государственных решений в частных интересах не считается криминалом, более того, в США даже существует институт лоббинга. Но открытость и прозрачность лоббинга позволяет государственным органам США контролировать, чтобы частные интересы не возобладали над государственными. В Армении олигархия действует открыто, но не прозрачно. Более того, государственные органы работают на обслуживание интересов олигархов – зачастую вопреки государственным и общественным интересам. Карен Карапетян в ходе пресс-конференции, фактически, подтвердил, что отстаивает интересы олигархов, с которыми он чувствует себя защищенным.
Гарантии олигархов для Карена Карепетяна
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- Комментарии - 14 Января 2017, 14:37