Испытание Сирией - пригласят ли в Астану Трампа?

Россия, Турция и Иран намерены обсудить, предположительно 23 января в Астане, сирийское урегулирование. Президент Сирии Асад выразил готовность обсудить в Астане «все вопросы». При этом, все три страны выступают за сохранение территориальной целостности Сирии.

Турция-Иран-Россия – это новый формат, с помощью которого «региональные державы» пытаются предпринять некие сепаратные действия. Не случайно встреча назначена на конец января – после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Видимо, участники нового формата надеются заручиться поддержкой Трампа или, по крайней мере, думают, что он не будет против «отдать» Сирию и Ближний Восток региональным державам.

Выдвинутый на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон, однако, уже высказал определенные соображения по этому поводу. В своей речи на заседании комитета Конгресса он сказал, что США следует возобновить отношения с традиционными союзниками, в частности, с Турцией, которая входит в НАТО. Он сказал, что политика США привела к тому, что Турция повернулась лицом к России. По мнению вероятного будущего госсекретаря США, следует отговорить Турцию от союза с Россией, потому что Москва – ненадежный партнер. Кроме того, Тиллерсон сказал, что США должны поддержать сирийских курдов, которых Турция, однако, воспринимает как угрозу своей безопасности.

Встреча в Астане 23 января может стать первым испытанием для администрации Трампа. Фактически, три региональные державы – Россия, Иран и Турция – предъявляют заявку на «раздел» Ближнего Востока – без США. Как новая администрация отнесется к этой инициативе? Принимают ли в Вашингтоне всерьез попытки трех стран обойти США?

Если администрация Трампа признает итоги встречи в Астане, какими бы они ни были, это может быть воспринято как согласие США передать часть международной ответственности «региональным державам». А это значит, что начнется перманентный процесс «раздела ответственности» по всему миру, в первую очередь, наверное, на Балканах и Южном Кавказе.

Заявление Тиллерсона о том, что Турции не следует дружить с Россией (кстати, российские СМИ «пропустили» эту часть речи Тиллерсона), говорит о том, что США попытаются не допустить создание альянса Иран-Россия-Турция и не предоставят ему прав на «региональный раздел».

Все это до боли напоминает ситуацию, которая сложилась 100 лет назад. Тогда, после распада Османской империи, также стоял вопрос, кто должен «делить мир». Европейские страны, которым трудно было договориться, обратились к президенту США Вудро Вильсону как «беспристрастному» арбитру, и он предложил свой план. Но международное влияние США было не настолько велико, чтобы продвинуть арбитраж Вильсона. Тогда отдельным странам удалось договориться между собой и разделить Ближний Восток и Малую Азию без США. В том числе, Ленин и Ататюрк разделили Армению, которая по арбитражу Вильсона должна была стать отдельной страной площадью 64 тыс. кв. км.

За эти 100 лет США набрали беспрецедентный вес, и даже Путин признал, что в мире есть только одна супердержава – США. Без США не решаются международные вопросы, тем более, когда речь идет о новом «разделе мира». И в этих условиях, особенно, после расстрела российского посла в Турции, встреча в Астане выглядит как последняя попытка.