Отношение США к Турции - в НАТО или вне блока?

Позиция США в отношении попыток выдвижения Турцией требований и претензий к Европе в настоящее время выглядит совершенно иначе, нежели прежде. США не могут далее сотрудничать с европейцами по различным направлениям, продолжая настаивать на прием Турции в Европейский Союз. Поэтому, несмотря на продолжающиеся «пожелания», раздающиеся из Вашингтона, ситуация изменилась весьма существенно, и это вполне осознают в Анкаре. США, по существу, не участвуют в дискуссии по этому вопросу, и этим самым приобрели более благоприятные условия в отношениях с Францией, Германией, европейцами, в целом. Можно предположить, что при возвращении Франции в военную организацию НАТО, в диалоге с США «закрытие» вопроса о приеме Турции стояло как одно из условий со стороны Франции, которая, как известно, выдвинула немало условий по вопросам расширения НАТО, политики блока. Таким образом, Франция оказалась в довольно предпочитаемом положении, сумев балансировать между американскими, британскими и европейскими интересами, что позволило распространить мнения и позиции Парижа относительно приема Турции в союз на ведущих партнеров по ЕвроСоюзу и НАТО. Вместе с тем, будущий конфликт между Турцией и НАТО впереди, и он касается, прежде всего, региональных проблем. НАТО вышла из состояния острого кризиса и адаптируется к проведению эффективной и активной оборонной деятельности, в условиях противоречий и умения их преодолевать. Сейчас наибольшие противоречия в НАТО возникают уже не между США и континентальными европейскими государствами, а между государствами, имеющими различия в геополитических и геоэкономических интересах, при этом, данные противоречия, как показали события в Ливии, могут возникнуть очень неожиданно, и между столь близкими партнерами, как Франция и Германия. Франция явно заинтересована в укреплении позиций и в участии в различных процессах в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, то есть, в той зоне, где Турция заявила о своих претензиях и интересах. Скорее всего, Средиземное море вновь станет ареной для решения многих проблем современного мира, и именно на этой арене будут проявляться наиболее серьезные противоречия, как в НАТО, в целом, так и между НАТО и Турцией. Франция пытается заинтересовать Германию, Великобританию, Италию и Испанию различными задачами в Средиземном море и на Ближнем Востоке, и, конечно же, наиболее важной задачей Франции является заинтересовать в этом направлении США, причем в русле европейских интересов. Это очень интересная ситуация, которая может повлиять на развертывание многих процессов в регионе, развитие революционных и иных социальных событий в арабском мире. Вместе с тем, данные регионы рассматриваются Турцией как зона, которая должна стать приоритетной в ее внешней политике, и она попытается ограничить вмешательство европейцев и американцев, в особенности военным образом. При этом, данные противоречия развернуты уже вовсе не на начальных этапах, а достаточно созрели для возникновения политических конфликтов, в том числе и в НАТО. Турция упорно влезает в традиционные зоны влияния не только Франции, но и Великобритании, не говоря уже о США. Германия также заинтересована в Ближнем Востоке, включая ведущие арабские страны и Иран, осуществляет здесь разнообразную инвестиционную деятельность, и Турция, как инвестор или ведущий торговый партнер этих стран, ей не нужна. Государства Западного сообщества, в целом, не заинтересованы в дальнейшем индустриальном развитии Турции, и в особенности в создании в этой стране высокотехнологичных отраслей. Турция рассматривается как партнер, который предоставляет услуги в таких кластерах, как текстильная промышленность и сельскохозяйственное производство, который поставляет продукцию не очень высокого качества, туризма и транспорта. Несмотря на имидж динамично развивающейся страны, Турция все еще не сумела продемонстрировать себя как крупного инвестора, реализующего крупные проекты стратегического значения в регионах. Именно эта неспособность стать крупным внешним инвестором привела к утрате Турцией, а вернее, к невозможности приобрести серьезные позиции в Центральной Азии, на Балканах и в Южном Кавказе. Теперь блеф о крупном инвесторе разворачивается в отношении арабского Ближнего Востока, где Турция пока только развивает торговлю, в основном, предметами потребления. Американские и европейские эксперты неоднократно указывают на ограниченные возможности Турции в сфере экономики, и в особенности, во внешней экономической экспансии. Поэтому, государства Запада все еще не испытывают каких-либо серьезных опасений в части экономической экспансии в регионы, но все больше испытывают опасения из-за возможного участия Турции в региональных проблемах, внесения ею дополнительных кризисных моментов, но главное – осуществления «внесистемной» политики, не вмещающейся в правила и интересы Европейского Союза и НАТО. Американцы и европейцы все еще не пришли к достижению официальных или полуофициальных договоренностей по проблеме новой внешней политики Турции. Но нет сомнений, что США и европейцы в больше мере стали понимать взаимные интересы в отношении Турции и готовы проводить взаимополезную политику блокирования и изоляции Турции. Конечно, США в настоящее время в гораздо большей мере заинтересованы в Турции, нежели ведущие европейские государства, так как из государств Западного сообщества только США располагают развернутой, многонаправленной стратегией, и им необходимы многие партнеры в различных регионах. Вместе с тем, и США заметно скорректировали свои «потребности» в региональных партнерах, в том числе, и в Турции. Во-первых, внешняя политика США стала заметно более ограниченной, и они, практически, отказались от активной роли во многих функциональных направлениях. Например, многие задачи США в Южном Кавказе и на Балканах уже исчерпаны, или ощутимы сокращены. В отличие от США, европейцы хотели бы радикально отказаться от военно-политического сотрудничества с Турцией и понимают, что действительное блокирование и изоляция Турции возможны только при исключении ее из НАТО. Рассматривая многолетний аналитический материал, можно утверждать, что сейчас такой постановки вопроса нет, но такая перспектива не исключается. Однако, наиболее важным противником блокирования и дистанцирования от НАТО Турции является она сама. Турция хорошо понимает, что «на следующий день» после выхода из НАТО она окажется в состоянии маргинальной страны, утратившей важнейшие внешнеполитические и экономические позиции. Турция пытается проводить довольно грубую игру, с целью заручиться поддержкой Востока для выдвижения новых требований к Западу, не имея для этого достаточных политических ресурсов, при этом, ставя под сомнение свои традиционные республиканские ценности и приоритеты. Видимо, главным смысловым вопросом вскоре станет следующий – каким образом лучше удержать Турцию под контролем и оказывать на нее давление: когда она продолжает находиться в НАТО или окажется вот вне альянса? Это главный вопрос дискуссии по турецкой теме, который будет рассматриваться на Западе все более подробно и предметно.