Вероятность «смены власти» в США или ужесточение международной роли Америки?

Отношения Дональда Трампа с Республиканской партией весьма противоречивы. С одной стороны ни одно политическое или экономическое предложение Д.Трампа, выдвинутое в ходе президентской кампании, не разработано или предложено им самим. Все они разрабатывались на протяжении многих лет, иногда десятков лет, и предложены ведущими тинк-тэнками США. В группировке, поддерживающей Д.Трампа, имелось немало специалистов, и они ссылались на многочисленные исследования. С другой стороны, Д.Трамп не имеет никакого отношения к Республиканской партии, по подобию Ричарда Никсона или Джорджа Буша. Республиканская партия для Д.Трампа - всего лишь непонятная и неизвестная партия, для которой он предпринял сервисные шаги. Республиканская партия должна была победить, и она победила, несмотря на умственные способности вновь избранного президента. Она опять продемонстрировала, то речь идет о великой партии, и Д.Трамп, скорее, говорил не о Великой Америке, а о великой партии. И многие американцы именно таким образом и воспринимали его. Сейчас у Америки возник президент-маргинал, и большая часть Америки вполне довольна этим, так как при таком президенте многие новые администраторы получают больше свободы действий, и прежде всего, речь идет о вице-президента. В случае импичмента или иного способа устранения Д.Трампа президентом США становиться нынешний вице-президент М.Пенс, который представляет собой совершенно иную политическую персону, и с этим согласны очень многие. Почему бы и нет (тем более, что в соответствии с гороскопом именно М.Пенс должен стать президентом). СМИ почему-то заявляют, что для импичмента президента нет правовых возможностей, но это совершено не понятно - с правовыми основаниями все в порядке. Но для чего нужен импичмент, если Д.Трамп вполне может осуществлять политику Республиканской партии? Д.Трамп сейчас заинтересован в скорейшей реализации высказанных заявлений, прежде всего: наращивание производства в США; строительство стены на границе с Мексикой; отмены программы МЕДИКЭР. Все это очень важно, чтобы убедить американцев в правдивости данных ожиданий. Причем, как видим, именно в Конгрессе началась борьба за утверждение данных проектов, еще при президентстве Б.Обамы. Америку ожидает более жесткий подход к внешней политике, прежде всего, развернется борьба с экспансией России, но вмешательство в дела русских сателлитов, хотя и усилится, но останется не очень значительным. Не уходя от этой темы, хотелось бы сказать, что американцы считают проблемы сателлитов фактором, который играет не на укрепление, а на развал России. Или, если не на развал, то, во всяком случае – ослабление. По Армении у американцев нет каких-либо опасений, что взамен России им придется усилить свое присутствие в Южном Кавказе. Они считают, что оградить Армению от нападок Турции смогут, и это у них уже давно разработано. Что касается Азербайджана, то предполагается, что свободные условия, позволяющие получить вооружения от стран-членов НАТО, приведут к укреплению Армении, к повышению ее обороноспособности. Важным направлением станет Украина, и США более не собираются советоваться с русскими по схеме Минских соглашений. США намерены вооружать и оказывать Украине заметную финансовую помощь. Борьба за Украину развернется в новом формате. Возникнет новая логика, которая не всегда имела четкую линию поведения. То есть, борьба за Украину развернется в направлении рассмотрения проблему Украины как важного повода борьбы с Россией. Русские не способны сейчас выдержать такую борьбу, в которой примут участие страны-члены НАТО. Германия и Франция, которые были настроены ограниченно, теперь имеют в виду более радикальные позиции. США настроены весьма радикально относительно Ирана, и иранцев ожидает длительная борьба за сотрудничество с Европой и с самими США. Иранская тема все еще не совсем разработана, но, видимо, американцы вновь предложат усиление санкций, возможно, санкций нового типа. Но сейчас американцы уже реализовали в направлении Ирана программы по гражданской авиации, и это будет иметь продолжение, в чем заинтересован военно-промышленный комплекс. Программа имеет первые этапы и должна получить развитие. Скорее всего, США попытаются сохранить поставки многих технологических образцов, но предпринять политическое блокирование. Но основу внешней политики США составляет Европа. В отношении Европы США предлагают буквально шантаж европейцев, считая, что они должны усилить военные расходы. Иначе нет смысла продолжать политику североатлантического альянса, осуществлять военную поддержку Европе. Вместе с тем, многие политические шаги европейцев будут исключены. Европейцам во многом придется примириться с требованиями американцев.