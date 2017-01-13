Status quo в Карабахе делает российско-турецкие отношения все глубже. Вопрос - до какого предела?

Moody's и Stratfor о злоключениях интеграционных проектов Москвы из-за армянского Карабаха Агентство Moody’s 11 января выпустило анонс исследования "2017: вялый рост и уязвимость рейтингов СНГ”, где говорит о негативном воздействии политических факторов на прогнозируемые параметры экономического развития. Инвестиционная служба агентства приводит рассуждения первого вице-президента Moody's Кристины Линдоу о причине пессимизма, исходящей из перманентных военных конфликтов и пограничных споров между странами СНГ. “Беларусь и Казахстан составляют исключение” иронизирует Линдоу, намекая на тысячи верст, отделяющие эти страны. Moody's в своем уведомлении особо выделяет вопроса Карабаха, используя нарочито нейтральную формулировку "возобновились вспышки агрессии между Арменией и Азербайджаном”. Проблема ставится агентством в один ряд с межэтническими столкновениями близ Луганска и Донецка. Moody's относит вопрос Карабаха, или как его называют армяне - Арцаха, к категории “геополитический конфликт», и мнению агентства, он препятствует экономическому развитию стран СНГ. Возможно, анонсируемый отчет скоро детализирует аспекты предполагаемого негативного воздействия Карабаха. Ведь в отличие от российско-украинского конфликта, “вспышка” не привела к введению прямых финансовых и торговых санкций против крупнейшей из девяти экономик СНГ. Конечно, речь не идет также о экономической блокаде крохотной Армении. Moody's рисует картину СНГ в целом, имея в виду, вероятно, опосредованный эффект Карабаха, усматривая многослойную политическую подоплеку у проблемы установления таможенных процедур в ЕврАзЭС. За день до Moody’s, надо полагать по совпадению, аналитическая компания Stratfor обратилась к другому московскому проекту - Организации Договора о Коллективной Безопасности. Под заголовком "Почему российский военный альянс не стал НАТО" уроженец Киева, старший аналитик Евгений Чаусовский говорит о разрастании армяно-белорусско-казахстанского спора по поводу армянского председательства в организации. Бесплодные дебаты на трех подряд саммитах ОДКБ, согласно предположениям, наносят удар по попыткам Москвы превратить ОДКБ в мощную структуру. Поддержка Баку со стороны Минска и Акмолы - ни для кого не секрет, и в качестве причины для разногласий Stratfor- приводит "возобновление Арменией конфликта с Азербайджаном”, указывая на инициатора военных действий в апреле 2016. Причина столь однозначной интерпретации кроется отнюдь не в чувствительности к нарушению территориальной целостности самого Чаусовского, а в приверженности Stratfor особой, западной методе анализа и в строгом следование Армении российскому военно-политическому фарватеру. Так или иначе, Stratfor ожидает решения проблемы председательства Армении на следующем саммите ОДКБ через… назначении русского председателя. Судя по интонациям Stratfor, читаемым между строк, интерес Армении будет компенсирован каким-либо иным образом, возможно вне рамок ОДКБ или с помощью символического жеста. Вспомним о теплом прощании Бордюжи с употреблением выражения “провокация на территории страны-члена” и упоминанием “НКР” после кровавого инцидента 29 декабря 2016 на околице армянского села Чинари. Возможна, к примеру, поставка новой партии российского оружия. Правда это приведет к еще большему укреплению белорусско-казахстанских чувств на пространстве СНГ, ОДКБ и ЕврАзЭС и вряд ли может считаться решением. Независимо от перипетий взлетов и падений ОДКБ и СНГ и их оценки международными агентствами, не подлежит сомнению, что сохранение нынешней ситуации вокруг Карабаха угрожает дальнейшим ухудшением армяно-русских отношений. Необходимо учесть, что Ереван воздействует на Баку непосредственно. Армянское государство силой оружия контролирует значительные по меркам региона пространства в Западном Прикаспии, в том числе, в имеющих стратегическое значение районах, граничащих с Ираном. В то время как Баку остается воздействовать на Армению при посредничестве международных организаций. Прямые военные атаки разной интенсивности на Карабах и Республику Армения преследуют цель возбуждения внешнего резонанса. Вырисовывается скоординированная с некоторыми странами пост-советского пространства и вне его стратегия удара по особенно близким сердцу президента Путина интеграционным структурам. Номинальное или реальное участие Армении в проектах Москвы оборачивается для последней затяжной головной болью. Почему Москва терпит такую выматывающую ситуацию понять нетрудно. Вопрос заключается в том, как долго она будет в состоянии или пожелает защищать шаткий, но контролируемый status quo или худой мир вокруг Карабаха, о котором в апреле 2016 года говорил премьер-министр Медведев. Не появятся ли дополнительные стимулы к отказу от него. Мы имеем в виду то обстоятельство, что на сирийском и евразийском направлениях Россия оказалась завсегдатаем своего рода, назовем его - “тюркского клуба”. Акмола недавно увеличила свое влияние на Москву, предложив поддержку русско-турецкому плану по тематике сирийского конфликта. Поддержка заключается, прежде всего, в обеспечение пропагандистского прикрытия стратегического партнерства между Анкарой и Москвой. После атаки на Су-24 и убийства посла в Анкаре Москва остро нуждается в медийном образе пантюркизма “своего в доску”, так сказать, с человеческим лицом. И последний секретарь ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев подходит на эту роль как никто другой. Добавим сюда его желание видеть Турцию членом Евразийского экономического союза и лоббирование этой идеи в Москве. Какими станут запросы Баку по Карабаху в случае реализации этих планов? Здесь место для белозубого смайлика. Может ли Россия избежать такой перспективы, учитывая фон сложных отношений с Западом и есть ли ресурс перелома этого тренда со стороны Армении? Не станет ли для армян вожделенным ранее публично проклятый Казанский документ, ставший планом Лаврова? Многолетняя практика уклонения Армении от участия в региональных процессах, имеющих, как видим, прямое к ней отношение делает актуальными выкладки президента Тер-Петросяна. По крайней мере, претендующий на концептуальность известный текст остается пока единственным «якорем», который был брошен на скальный грунт Армении. Павел Даллакян, обозреватель