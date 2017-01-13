Предстоящая ситуация в Иране после смерти А.А.Рафсанджани

В 1989 году умер Великий имам аятолла Хоменеи, в том же году президентом Ирана стал Али Акбар Рафсанджани, который столкнулся с разрушенной экономикой после войны с Ираком. Необходимо было поднять Иран из поглощающей нищеты и создать заново промышленность и финансы. А.А.Рафсанджани вывел страну из данной ситуации, вернее, привел Иран к важным рубежам. В стране были созданы новые отрасли промышленности, в том числе, главная профиллирующая отрасль – нефтехимическая промышленность, по объемам которой Иран превосходит многие ведущие государств Европы. Помимо нефтехимии заново была создана металлургическая промышленность и современная энергетика, машиностроение, включая автомобилестроение, разнообразную текстильную промышленность, была создана военная промышленность, включая кораблестроение. Началось сооружение разнонаправленных железных дорог. Не получилось с финансами. Не удалось справиться с инфляцией и упорядочить банковскую систему. А.А.Рафсанджани предопределил отношение Ирана к Армении и оказал существенную помощь в период первой карабахской войны. Безусловно, он выдающийся политический деятель. В конце жизни он возглавлял Совет по целесообразности, от которого зависит многое в политической жизни, в том числе, при расстановке кадров и при проведении выборов. Его отношения с политической элитой Ирана часто носили довольно напряженный характер. Это происходило сразу после смерти аятоллы Хоменеи и на протяжении многих других периодов. А.А.Рафсанжани имел непосредственное отношение к избранию президентом М.Хатами, что стало попыткой продвижения реформ и более либерального порядка в Иране. На протяжении многих лет А.А.Рафсанджани играл роль политического баланса, способствуя распространению толерантности и примирения между различными политическими фракциями и партиями. Его племянники, однако, стали играть довольно дискредитирующую роль, что было использовано противниками А.А.Рафсанджани. Несомненно, он являлся важной персоной и обладал харизмой. Его смерть, конечно же, внесет многое в политическую жизнь страны, возможно по иному расставит политические группировки и партии. Нельзя сказать, что он мог всегда играть сдерживающую роль в отношении крайних, радикальных политиков, но его участие мешало таким политикам довести свои задачи до завершающей цели. Это, в особенности, было отмечено обществом в период президентства М.Ахмадинеджада. Перед Ираном встала весьма сложная и проблемная задача. Иран был готов к развитию отношений с США и ведущими европейскими государствами. Началось развертывание высокотехнологичных программ, но президентские выборы в США могут привести ситуацию к прежнему положению, когда Иран вновь окажется в блокаде. Иранское общество, возможно, окажется в растерянности. Конечно, А.А.Рафсанджани не довел свои идеи до завершения, но создал многих сторонников, в особенности в министерстве иностранных дел и в других ведомствах. Данные чиновники оказались без лидера, так как нынешний президент Ирана Х.Роухани не стал их лидером. Но сторонники реформ и продвижения либеральных ценностей понимают, что растерянность в этот период смерти подобна для страны, и постараются не допустить развала тех отношений, которые Иран сейчас имеет с Западным сообществом. В Иране, несомненно, начнется острая дискуссия по поводу новой международной ситуации, и нет крупного политика, который мог бы защитить тех, кто мог бы продолжить отношения с Западом. Процессы похорон А.А.Рафсанджани стали поводом для проведения массовых антироссийских акций в Тегеране. Это связано с тем, что Россия покидает Сирию в столь пиковой ситуации, когда война продолжается. Такое поведение России связано с желанием продемонстрировать США и другим странам миролюбие России, во что Иран не поверит. Возможно эти акции, могут рассматриваться как действия, направленные против международного договора по ядерной программе.