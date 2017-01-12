Алиев в Нахиджеване: блокада продолжится

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил вчера анклавный Нахиджеван и сделал ряд примечательных заявлений. Он проинспектировал отдельную армию, созданную в Нахиджеване, и заявил, что она способна защищать территориальную целостность страны. Кроме того, Алиев сделал интересное заявление по поводу прорыва железнодорожной блокады Нахиджевана. Он сказал, что Иран и Азербайджан интенсивно строят железную дорогу, причем, Азербайджан уже завершает свою часть работы на участке Решт-Астара. И как только ирано-азербайджанская дорога заработает, Нахиджеван сможет через Иран присоединиться к «материковому» Азербайджану. Почему Иран и Азербайджан, имеющие довольно протяженную общую границу, за эти 25 лет так и не построили железную дорогу? Баку не скрывает заинтересованности в строительстве дороги, даже выделил кредит Ирану на строительство его части. Но Тегеран все медлит. Есть мнение, что Тегеран настаивает на открытии уже существующей дороги через Нахиджеван и Армению. Эта дорога позволит Ирану не только выйти на европейский рынок, но и прорвать геополитическую блокаду, которую ему устроили Россия, Турция и Азербайджан. На деле Нахиджеван блокирует не столько Армению, сколько Иран. Несмотря на снятие большинства санкций, Иран не может выйти на европейский рынок сухопутным путем. «Пробкой» на его пути является Нахиджеван, который Азербайджан не только не соглашается открыть, но и укрепляет военно-технически. От кого собирается защищаться Азербайджан отдельной армией в Нахиджеване – от Армении или Ирана? Армения, в свою очередь, сегодня упразднила компанию, которая должна была заняться строительством новой железной дороги Иран-Армения через Мегри, в обход Нахиджевана. Это крайне затратный проект, и, судя по всему, он окончательно закрыт. Блокирование Ирана на Южном Кавказе происходит не только по части железных дорог. Вчера Грузия и Россия договорились продолжить транзит российского газа в Армению, Тбилиси получил также скидку от России на случай закупок дополнительных объемов газа. Иными словами, Россия заблокировала попытки Ирана продать Армении газ свопом и транзитировать его через Армению в Грузию. Как говорят армянские экономисты, пострадали от этого Иран и Армения. Вчера в Тегеране хоронили экс-президента Рафсанджани, и, как пишут некоторые СМИ, его похороны вылились в антироссийские акции протеста у посольства РФ. В Иране едва скрывают недовольство Россией, которая активно блокирует выходы Ирана на мировой газовый и транспортный рынок. В Иране не совсем довольны и «шиитским» Азербайджаном. Может ли Армения помочь Ирану прорвать южно-кавказскую блокаду, если не железнодорожную, то хотя бы газовую?