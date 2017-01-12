Карен Карапетян дал два революционных распоряжения

Сегодняшнее заседание правительства Армении ознаменовалось очередными глобальными поручениями премьера: Карен Карапетян распорядился за 20 дней разработать две стратегические программы – импортозамещения определенных товаров и снижения себестоимости электроэнергии. Карен Карапетян с момента вступления в должность премьера дал уже немало таких глобальных поручений, и пока об их выполнении мало кто отчитался. Эти поручения, видимо, забываются сразу после их озвучивания, или же все заранее знают, что это только слова, и за ними не должны следовать дела. Невыполненные поручения премьера, наверняка, пополнятся сегодня еще двумя распоряжениями, выполнение которых может стать революцией в политике и экономике. Карен Карапетян поручил разработать стратегию снижения себестоимости электроэнергии. Не нужно быть специалистом в сфере энергетики, чтобы выработать такую стратегию – Армении следует если не вовсе отказаться от услуг российского Газпрома, то хотя бы диверсифицировать энергетические поставки в страну с помощью Ирана и выдвигать свои энергетические условия. Между тем Армения делает все, чтобы Газпрому в Армении было комфортно, чтобы Армения закупала больше газа для производства электроэнергии (об этом прямо заявило правительство, обосновывая снижение тарифов на газ), хотя именно это и повышает себестоимость электроэнергии. Снизить себестоимость Армения может, только диктуя свои условия Газпрому, а не выполняя слепо его условия. Но это предполагает настоящую революцию во внешней политике. Сейчас вся внешняя политика Армении строится на том, чтобы не рассердить Газпром и гладить его хозяев. Второе поручение премьера – импортозамещение ряда товаров. Премьер «наивно» предлагает организовать производство некоторых ныне ввозимых товаров в Армении, заявляя, что это также поможет вернуть инвестиции. Вряд ли премьер не знает, что все последние годы экономика Армении строилась на простой схеме - экспорт рабочей силы и капитала и импорт всех необходимых товаров. Рахитичная армянская экономика с резко отрицательным внешнеторговым сальдо привела к тому, что население почти полностью зависит от импортеров, которые и диктуют свою волю во внутренней политике. Импортозамещение и изменение внешнеторгового сальдо также может стать своеобразной революцией в экономике и внутренней политике. Ведь нынешняя власть в Армении строится в основном на квотировании импорта. Являются ли поручения премьера очередным шоу и пиар-ходом, или Карен Карапетян всерьез намерен произвести революцию во внешней политике и экономике?