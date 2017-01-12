Армения для западного сообщества

2013 год стал весьма напряженным и, в какой-то мере, поворотным в политике Армении, так как перед ней стояла проблема выбора интеграционного курса - Европейский или Евразийский проект, и Армения предпочла усиление военно-политической и экономической зависимости от России. Проект «Восточное партнерство» имеет, прежде всего, геополитическое значение, и осмысление данных событий имеет смысл только в аспекте геополитики. Сам по себе проект внутренне противоречив, в том числе, в связи с тем, что Франция и Германия с самого начала не испытывали энтузиазма по этому поводу, хотя Германия позднее изменила свою позицию, понимая принципиально прогерманскую направленность проекта. Напротив, Великобритания, поддержавшая Польшу и Швецию в этом проекте, стала понимать, что его реализация потребует дополнительных затрат, против чего она всегда выступает. Аналогичную позицию заняли новые члены Европейского Союза в Восточной Европы, также не заинтересованные в отвлечении средств. Но главным неблагоприятным фактором явилось то, что США проводили политику ограничения заинтересованности во внешней политике, в том числе и в Восточной Европе. В целом, проект осуществлялся в неблагоприятных условиях, и имеющиеся недоработки и неадекватные схемы интеграции в сфере экономики в иных условиях не были бы замечены, если бы политическая составляющая была полноценной. Россия не нуждалась в чрезвычайно точных расчетах для вывода, что ей удастся провалить проект на данном этапе. Но любой расчет в политических играх с Западным сообществом рано или поздно столкнется с задачами сопоставления сил и ресурсов, а также с политико-идеологическими вопросами, которые сейчас принято обозначать как ценностные. Россия методом политического гангстеризма украла у стран региона несколько лет более успешного развития и отсрочила глобальные перемены в Восточной Европе и Евразии. Вместе с тем, несомненно, сама Россия оказалась в большей международной изоляции и блокировании, чего она пытается избежать данными экспансионистскими методами. В этой ситуации максимально выиграли те государства, которые минимальным образом связаны с Россией экономическими и политическими отношениями - Азербайджан, Грузия и Молдова. Данные страны ценой утраты территорий и других политических жертв обрели «право» дистанции в отношениях с Россией, и, несмотря на множество социальных и политических проблем, стали на один шаг ближе к Западному сообществу. Главной ставкой в этой игре является Украина, руководство которой имело внутренние и внешние политические ресурсы, чтобы стать если не полноправным, то, все-таки, игроком в этой игре, пытаясь выторговать у России и Запада максимум выгод, она, конечно же, добьется этого и, видимо, довольно быстро, теперь уже, несомненно, на предпочтительных позициях. Единственным государством, участвующим в проекте, не ставшим ближе к Западному сообществу, оказалась Армения, так как Украина обрела новые позиции, а другие три страны многое решили в своих претензиях. На саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе обсуждалось что угодно и кто угодно, только не Армения, ее просто не было на саммите, ее просто не заметили. Ранее утверждалось, что Армения будет предана забвению и исчезнет с международной политической арены. Но утверждалось и другое – ожидания могут быть еще менее благоприятные, чем это предполагалось. Сейчас это означает, что Армения вне дискуссии, и в глазах Западного сообщества она не способна принимать самостоятельные решения, поэтому было бы лучше, если она будет оставаться в качестве вассала России. Как можно строить отношения с государством, утратившим суверенитет? Это весьма опасно и бессмысленно. Таким образом, Запад весьма деликатно вышел из игры, давая понять, что он «уважает выбор Армении» - оставаться в статусе вассала. В каком-то смысле Запад снимает с себя ответственность за экономическое и социальное развитие и за безопасность Армении, даже в том ограниченном формате, который имел место до сих пор. Ответственность за Армению Запад поручает России. 3–4 года переговоров - вполне достаточный срок для выводов на длительную перспективу. Надежды на будущее по альтернативному маршруту наивны и не политичны. Всевозможные реплики относительно того, что через некоторое время Армения сумеет подписать с Европейским Союзом некий «скорректированный» документ, выглядят весьма сомнительными. В результате, в Восточной Европе будут скорректированы планы выстраивания геополитической конструкции, где Армения рассматривается только как условная территория, но не государство. Возможно, Армения будет упоминаться, но только в двух случаях: когда нужно будет оказать давление на Россию; или когда нужно будет удовлетворить амбиции Турции и Азербайджана. При этом, армянское общество не может быть обижено на Запад, который соблюдает этичность. Если даже США, в соответствии с их интересами, будут иметь намерения реанимировать армянскую государственность, то Европейский Союз, при любом шаге и диалоге с армянами, потребует железных гарантий порядочности, которых нет и не может быть. Армянское общество вполне испытывает комфорт и почти полное безразличие к утрате своей государственности. Русские надеялись на то, что, понимая проблематичность отношений Армении с Турцией и с Азербайджаном, Западное сообщество вынуждено будет надолго, если не навсегда, возложить безопасность Армении на Россию и прочно отнести все армянские проблемы к интересам России. Но Запад не стал участвовать в такой игре, Армения по-прежнему относится к странам «западного» типа и должна быть интегрирована с Европой. В еще большей степени Армения рассматривается как партнер США в определенном формате. США приводят аргументы, в отношении того, насколько Армения должна оставаться независимой. Ставка делается не на желание армянского политического руководства, а скорее, на международную изоляцию и уход России из Южного Кавказа. У американцев имеется опыт, когда Россия теряла свое влияние, растеряв свою империю, что привело нации к политической независимости. Проблема в том, в какой мере США придется вмешиваться, если какое-то иное государство попытается занять место России в Южном Кавказе. Но имеются и иные аргументы. Прежде всего, это относится к тому, что Украина становится вполне независимой страной. Русские развернули совершено лживую и подлую пропаганду в отношении Украины, что будет иметь место в отношении всех других соседних государств. Русское политическое руководство принуждает русский народ к наглой ненависти к украинцам, да и в отношении всех других народов, кто не желает признавать доктрину России. Нужно хорошо понимать, что Армения не сумеет стать независимой без участия США и НАТО. Иначе Армению ожидает агрессия со стороны русских. Независимость Армении связана с политикой борьбы с русской экспансией, с влиянием русских в регионах, которые она считает своими зонами. Армения пока что не сделала ничего для того, чтобы подготовиться к такой расстановке сил. Все еще впереди, но главное, что должно произойти - это экономическая и политическая гибель России, уход ее из ряда регионов. Нужно понимать, что Россия берет на себя слишком многое. Один пример – Сирия, где, разбомбивши страну, русские вынуждены убраться, как побитые собаки, и, скорее всего, русские перестанут претендовать на какие-либо военные базы в этой стране. Потратить 40 млрд. долларов – это не для России, не для ее политики. Второй пример – Украина, то есть ближайшее во всех отношениях государство, которое русское захотели вассализировать. Эти два примера - классические для понимания того, насколько слаба Россия как «супер-держава». Это просто большое государство, ожидающее повышения цен на нефть.