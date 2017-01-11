Алиеву нужны механизмы расследования не в Карабахе, а в Армении

29 декабря азербайджанская диверсионная группа предприняла попытку вторжения на территорию Тавушского марза Армении и демонстративно убила троих армянских военнослужащих. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и министр иностранных дел Армении выступили с заявлениями, в которых призвали разместить давно предлагаемые международные механизмы расследования. Вопрос размещения механизмов вызывает у Азербайджана прежде всего один вопрос – где должно быть размещено оборудование? Бакинские чиновники не раз говорили – пусть Армения отведет войска, установится новая граница, и размещайте на ней что угодно. Но такой вариант не устраивает мировое сообщество и Армению. Сопредседатели и Армения настаивают на размещении механизмов на сегодняшней линии соприкосновения. Вопрос о механизмах расследования после Апрельской войны пережил несколько спадов и подъемов. В какие-то моменты казалось, что Азербайджану и России удалось снять вопрос с повестки и заменить его «своими» механизмами», в частности, планом Лаврова, который предполагает «возвращение территорий», установление новой границы и размещение войск, видимо, российских или ОДКБ. Но Армения и западные партнеры каждый раз возвращают вопрос в повестку: Ереван четко заявил, что политические переговоры будут возобновлены только после выполнения венских соглашений, иначе говоря - размещения механизмов. Есть ли предпосылки, что мировое сообщество намерено «принудить» Азербайджан к размещению механизмов расследования? Подводные течения указывают на такую вероятность, и, видимо, поэтому Ильхам Алиев пытается изменить место, где эти механизмы могут быть размещены. Переводя военные и диверсионные действия на границу с Республикой Армения, Алиев «намекает», что механизмы следует разместить на армяно-азербайджанской границе. Необходимость такого оборудования на государственной границе Армении нулевая – граница и без того установлена, международно признана и защищена, в том числе, Договором о коллективной безопасности. Механизмы – как гарантию безопасности – следует установить на границе Арцаха и Азербайджана. Но Алиев и его спонсоры воспринимают это как принуждение и ограничение маневра. Исходя из этой логики, следует ждать новых провокаций Азербайджана на границе с Арменией – Алиеву нужно «доказать», что в Карабахе механизмы не нужны, они нужней на границе с Арменией. Главное для Алиева – чтобы механизмы не появились в Карабахе и не зафиксировали нынешнюю границу. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян также заявил о необходимости размещения механизмов расследования, призвав сопредседателей быть последовательными. Наверное, Эдварду Налбандяну следует четко указать, что эти механизмы должны быть установлены не на государственной границе Армении, а в Карабахе.