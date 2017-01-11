Какой приказ получила армянская армия?

Минская группа ОБСЕ распространила заявление в связи с диверсионной вылазкой Азербайджана в Тавушском марзе Армении 29 декабря 2016 года. Заявление вызвало недовольство в Армении, в частности, попытки Минской группы сохранить «паритет»: в заявлении говорится о попытке вторжения, о том, что армянская сторона удерживает тело азербайджанского солдата, которое ОБСЕ призывает вернуть Азербайджану, но не отмечается, кто совершил вторжение и почему тело азербайджанского солдата оказалось на армянской стороне. Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, комментируя заявление, отметил, что когда азербайджанская группа нейтрализуется на территории Армении, всем и без механизмов ясно, кто совершил агрессию. Он сказал, что армянская сторона всегда настаивала на размещении механизмов расследования, чтобы можно было выяснить, кто именно нарушает перемирие. Сопредседатели должны быть последовательны в этом вопросе, сказал министр. Запоздалое заявление не должно создать у нарушающей перемирие стороны ощущение безнаказанности, отметил министр. Фактически, Налбандян ставит сопредседателей перед лицом ответственности, косвенно обвиняя в непоследовательности. До этого армянская сторона заявляла, что обладает доказательствами азербайджанской диверсии, которые представлены заинтересованным сторонам. Алиев уже заявил, что не будет следовать международному праву. Баку не намерен также выполнять достигнутые в Вене договоренности. Сопредседатели делают в связи с вооруженными инцидентами, как правило, «паритетные» заявления. Но в этом случае возникает вопрос о мерах по сдерживанию Азербайджана: что следует предпринять Армении против страны, которая отказывается от международного права, принятых обязательств и предпринимает попытки вооруженного вторжения? После инцидента 29 декабря армянская сторона осуществила карательную операцию – попытка диверсии была пресечена, затем предприняты карательные меры, как заявил начальник Генштаба Мовсес Акопян. О деталях он не стал распространяться. В свою очередь министр обороны Виген Саркисян также намекнул о карательной операции, заявив, что в подобных случаях Азербайджану придется платить несоразмерную цену. Какие меры могут сдержать Азербайджан? Пожалуй, прежде всего - несоразмерный ответ. Опытные военные утверждают, что с некоторых пор, около 10 лет назад, армии был спущен приказ «не отвечать» на азербайджанские провокации, под страхом уголовной ответственности. Они говорят, что в результате азербайджанская армия одолела страх перед армянами, который был для них страшнее оружия. Старт «военной дипломатии» Азербайджана совпал именно с этим периодом. Кроме того, армянская сторона «откорректировала» линию соприкосновения, уступив некоторые позиции. Многие замечают, что армянская армия уподобилась льву, запертому в клетке, которому не дают решить главную задачу – сдерживание Азербайджана. Это разрушает армию изнутри, порождая недоверие в военных кругах. Итогом всего этого стала Апрельская война. Изменила ли диверсия 29 декабря подобное отношение? Какой новый приказ получила армянская армия?