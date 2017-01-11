Американские интересы в Азербайджане

Несмотря на значительное внимание США к Азербайджану, подлинный интерес американцев к Азербайджану заметно снизился, так как Ильхам Алиев осуществил все возможные обязательства перед Западным сообществом в части нефтяных и энергокоммуникационных проектов. Практически все экономически рентабельные резервы азербайджанской нефти и газа находятся под контролем компаний Запада, и не может быть никаких корректировок и неожиданностей в этой связи. Проблемы безопасности Азербайджана интересуют США исключительно в связи с их нефтяными интересами. США не склонны заниматься региональными проблемами, в том числе этнополитическими конфликтами, что может привести к провалу их внешней политики в регионе. США не заинтересованы в реанимации нагорно-карабахской, абхазской и других проблем. Данные проблемы не представляют угрозы их стратегическим планам, во всяком случае, в обозримой перспективе. В отношении безопасности Южного Кавказа США в гораздо большей степени заинтересованы в устранении возможных угроз со стороны России и Ирана. США серьезно воспринимают угрозы, исходящие от России и Ирана в отношении Каспийского бассейна, и на этой предпосылке основаны действия американцев в сфере безопасности. При этом, если со стороны России США ожидают развертывания политики влияния и давления, которая базируется на военном присутствии в Каспийском бассейне, то от Ирана ожидаются самые радикальные действия. Примечательно, что на первых этапах проектирования и реализации проектов по добыче и транспортировки нефти США демонстрировали большую восприимчивость к просьбам политического руководства Азербайджана. Азербайджан ранее имел непосредственный «выход» на «лидера» нефтяного лобби – экс-вице-президента Д.Чейни через таких политических проектировщиков, как Ричард Перл. После решения всех проблем, связанных с «проектом века», данные возможности стали более скромными. В 2002 году первый заместитель Государственного секретаря США Ричард Армитедж в команде Колина Пауэлла признавал в беседе с послом Азербайджана, что США в значительной мере утратили интерес к Азербайджану. Весной 2006 года ведущие эксперты США в энергетической сфере Роберт Ибел и Джулия Нанай утверждали, что в отношении Азербайджана для США нет необходимости предпринимать инициативы, которые могли бы, даже в незначительной мере, подвергнуть рискам их интересы, так как все задачи по этой стране уже осуществлены. По мнению, экс-директора евразийской программы «Национального Института Демократии» Нельсона Ледского, в Азербайджане создана надежная база присутствия США, и в настоящих условиях можно уверенно формировать новые внутриполитические реалии, без применения «революционных способов» реформирования. Так или иначе, США не имеют по Азербайджану сложных задач, проблема лишь в обеспечении безопасности энергокоммуникаций. Сейчас все эти люди остались в прошлом, но они достаточно фундаментально мыслящие люди и нарисовали множество вполне справедливых подходов в мировой политике. Возникли новые эксперты и политики, что увенчалось избранием Д.Трампа, который пытается представить американскую политику как нечто новое и модернизированное. Как бы ни впадали в излишние амбиции руководители Азербайджана, эта страна остается вассалом Турции, причем, не очень честным партнером. США на протяжении многих лет пытались дистанцировать Азербайджан от Турции, что в некоторой мере удалось, но, в конечном счете, эта идея провалена. Возможно, это обстоятельство и стало причиной новой политики США в отношении Азербайджана. Из Азербайджана не получилось ни партнера, ни противника Ирана, ни оппонента России. Это довольно ненадежная страна и представляет собой карикатуру на Турцию. Для США важнее не сотрудничать с Азербайджаном, а удерживать эту страну в состоянии подчинения. В американско-азербайджанских отношениях все более ощущается действие мощного рычага американской внешней политики – претензии в отношении свобод, демократии и прав человека. Получив значительные доходы от экспорта нефти в результате высоких цен на нефть, Азербайджан пытается стать более независимым во внешней политике, что совершенно не устраивает США. Кроме того, либеральные СМИ и интеллектуалы в США регулярно дают крайне отрицательные оценки правящему режиму в Азербайджане. Вашингтон не может не реагировать на это. В настоящее время США практически сформировали рамки своей политики в отношении Азербайджана, которые означают следующее: США заинтересованы в ослаблении отношений между Азербайджаном и Турцией в связи с изменившимися отношениями США с Турцией, а также опасениями по поводу стремления Турции поставить под контроль Кавказ и Центральную Азию. Роль Азербайджана в развертывании военной стратегии США в Центральной Евразии сводится только к использованию опорных аэродромов для военного и военно-технического транзита, тогда как Азербайджан имел большие ожидания, в том числе, по части военной помощи США в решении карабахской проблемы (что сейчас уже выглядит смешным). Еще недавно США и Великобритания осуществляли полный контроль над азербайджанской оппозицией, фактически, подавив ее деятельность, но в настоящее время реанимируют ее, предоставляя широкую финансовую, политическую и пропагандистскую помощь. При этом, вопреки утверждениям некоторых политологов о том, что И.Алиев вызывает раздражение у американцев в результате его сотрудничества с Россией и попытками урегулировать отношения с Ираном, имеется версия относительно более принципиального отношения США к нынешнему режиму в Азербайджане. Возможно, в Вашингтоне имеется решение о смене правящего режима в Баку. В этом случае, не только Азербайджан, но и весь регион ожидают значительные перемены. Вряд ли произойдет существенное изменение внешней политики Азербайджана, в том числе в отношении карабахской проблемы, но можно надеяться на установление более демократического правления. Азербайджанское общество, политики и эксперты Азербайджана явно преувеличили значимость своей страны в стратегических планах США. С Азербайджаном США связывают не столь широкие намерения, как казалось прежде. Даже нефтяные интересы США и Запада не позволили Азербайджану достичь своих целей на международной арене.

