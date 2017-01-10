Угроза Российской империи: что придумает Москва на сей раз

2017-й год в России обещает стать логическим продолжением 2015-го, когда отмечалось 70-летие Победы во Второй мировой войне. В 2017 году Россия намерена «достойно» отметить 100-летие Октябрьской революции. 70-летие Победы Россия использовала для того, чтобы «доказать» свое право на участие в новом мировом «разделе зон влияния». Созданный после Второй мировой войны социалистический лагерь и Варшавский договор распались в 1991 году. России нужно было найти правовое основание для участия своего президента в новой «Ялте», если она состоится. Для этого Москва должна была показать, что нынешний миропорядок создан после Второй мировой войны, причем, при активном участии России. Путину не удалось добиться своей цели – на параде Победы в Москве не было ни одного мирового лидера, даже постсоветские страны не были представлены в полном составе. А президент Армении Серж Саркисян прибыл в Москву 9 мая 2015 года из США, где 8 мая проводил с вице-президентом Байденом и конгрессменами важные встречи. Мир и даже бывшие колонии не признали право России на «новый раздел мира». Западный мир настаивал на том, что нынешний миропорядок – это результат не Второй, а Первой мировой войны. Весь 2014 год, к 100-летию начала Первой мировой, западные лидеры и чиновники ходили с красными маками в петличках – в знак приверженности итогам той войны. Россия, "занятая" Революцией, не принимала участие в разделе мира. Правда, она "успела" потом договориться с Турцией по поводу раздела армянских земель. Не случайно в 2015 году Армения выбрала в качестве символа незабудку, а не георгиевскую ленту. После неудачи в мае 2015 года России нужно доказать, что миропорядок после Первой мировой войны тоже сложился при ее участии. Для этого Москва будет использовать 100-летие Октябрьской революции. Пока в Кремле нет четкого понимания, в каком свете нужно представить Октябрьскую революцию, чтобы она выглядела позитивно. Созданный в результате революции Советский союз стал для России, пожалуй, пиком имперской политики – Москва присоединила к себе центрально-азиатские, кавказские, балтийские территории. Распад Советского союза означал тривиальную утерю территорий. И в 2017 году, отмечая 100-летие Революции, Москва должна будет «доказать свое право» на прежнюю имперскую территорию. Правда, не совсем понятно, под каким идеологическим соусом это будет представлено. В открытое пространство будут брошены сотни пропагандистских тезисов о благе Советского союза и Революции. Эти тезисы будут касаться не столько самой России, сколько постсоветских стран. Армении, например, попытаются доказать, что пакт Ленина-Ататюрка стал «спасением» для Армении от «опасного» арбитража Вильсона. В постсоветских странах ожидают ужесточения «интеграционной» политики России, которая предполагает утерю суверенитета, полностью или частично, для обретших 25 лет назад независимость республик. В частности, предполагается, что Россия предложит в этом году заключить некий новый договор, подобный соглашению о создании СССР. Об этом уже намекают близкие к российской власти и оппозиционные эксперты. Они говорят, что Москва попытается к 7 ноября – Дню революции – подготовить некий акт «воссоединения» постсоветских республик, пусть даже формального. На деле это будет шаг к восстановлению Российской империи и утере суверенитета странами, которые согласятся подписать такой документ. Примечательно, что в 2017 году будет отмечаться также 500-летие Великой реформации, когда в центре Европы возникло движение, поставившее под сомнение власть Папы и королей. Реформация привела к демократии, идее всеобщего равенства и практицизма. За 500 лет Европе удалось построить налаженный механизм сосуществования обществ и развития.