Вещественные доказательства: начало положено

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили 9 января заявление, в котором, в отличие от заявления бывшего генсека ОДКБ Николая Бордюжи, Азербайджан упоминается в контексте нарушения государственной границы Армении. Сопредседатели говорят об этом не напрямую, но констатируют, что произошла попытка вторжения, и армянская сторона удерживает тело азербайджанского солдата. На первый взгляд заявление сопредседателей может показаться очередным «паритетным» актом. Но оно содержит примечательные нюансы. Экс-генсек ОДКБ, например, расценил происходящее как провокацию на территории страны-члена ОДКБ, причем, виновная сторона не названа. В заявлении ОБСЕ говорится о попытке вторжения, а констатация наличия на армянской стороне тела азербайджанского солдата, фактически, является констатацией того, что попытку вторжения в Армению предпринял Азербайджан. Примечательно, что сопредседатели призывают стороны прекратить взаимные обвинения, хотя по идее они должны обратиться с подобным призывом к Азербайджану. Однако в подтексте очевидно, что им все прекрасно известно, и они просто не хотят давать повод для очередной «информационной войны». В то же время, сопредседатели призывают лидеров Армении и Азербайджана вернуться к договоренностям в Вене и Санкт-Петербурге, отмечая в частности необходимость внедрения международных механизмов расследования инцидентов. Внедрение этих механизмов – условие Армении по возобновлению переговоров, Франция и США таже настаивают на этом, а Азербайджан не без поддержки России пытается избежать этого. Сопредседатели также требуют немедленно вернуть тело азербайджанского диверсанта. Видимо, сопредседатели отдают дань церемониалу – вряд ли они забыли о сбитом армянском вертолете, когда Азербайджан почти две недели не позволял забрать тела армянских летчиков. Тогда эту задачу решили спецподразделения армянской армии. Более того, после истязаний, которым подверглись армянские солдаты в ходе Апрельской войны, гуманные призывы посредников к армянской стороне выглядят несколько наигранно. Армянская сторона заявила о наличии доказательств попытки диверсионной вылазки Азербайджана, и в этом контексте гуманность следует совмещать с правом: тело может быть возвращено только в рамках международного расследования. Армянская сторона обладает вещественными доказательствами, которые могут позволить сопредседателям приступить к практическим шагам по внедрению механизмов расследования.