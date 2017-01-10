Дональд Трамп и Республиканская партия

Демократическая партия прочно держалась у власти и по истечении первого президентского срока Б.Обамы, популизм был настолько важен для населения США, что трудно было предположить, как Демократы могут отойти от власти. Для того, чтобы привести Республиканскую партию к власти, необходимо было совершить определенную революцию, вернее, консервативную революцию. Выдвижение «обычных» претендентов от имени Республиканской партии привело бы данную политическую идею к провалу. В ответ на популизм Демократов нужно было выдвинуть популизм Республиканцев, но такого сочетания в истории США случалось редко, а сейчас, практически, это стало невозможным. После крайне непопулярного правления Дж.Буша с его войной в Ираке трудно было представить, что может стать основой республиканского популизма. Претенденты от Республиканцев были достаточно интересными и не представляли собой опытных политиков, но они не сравнимы с Д.Трампом. Элитарная группировка экспертов, которые всегда работали на Республиканцев, вскоре пришла к выводу, что при столь солидной компании претендентов у партии очень мало шансов одержать политическую победу. Было понятно, что для победы нужны вовсе не республиканцы, а нечто странное и наклеенное в данной ситуации, то есть, нужна аппликация, которую можно выдать за республиканца. Стоит напомнить, что Джеб Буш назвал Трампа вовсе не республиканцем. Вскоре все претенденты ушли и перестали выставлять свои персоны. А Джеб Буш этого заявления более не делал. Семейство Бушей только в одном случае могло отозвать своего претендента – расчеты показали, что шансов в данной ситуации нет. Было еще кое-какое обстоятельство. Республиканцы столь ненавидели Демократов, что готовы были на многое, чтобы одержать победу. Но, так или иначе, ДональдТрамп в действительности вовсе не республиканец, просто он настолько был готов приспособиться к формату республиканцев, что проблем не было, и сходились несколько обстоятельств, главное из которых - миллиардное состоянии Д.Трампа и его окружение таких же беспартийных миллиардеров. Д.Трамп всю жизнь строил и перекраивал свой бизнес, и он в столь солидном возрасте не в состоянии забыть об этих делах и отбросить бизнес, занявшись политикой. Но даже в экономических делах Д.Трампу не столь просто разобраться. По главному вопросу – отрицанию трансатлантического экономического объединения - Д.Трамп бросает совершенно дикие предложения, против чего выступают некоторые республиканцы. Трансатлантизм, как любая иная экономическая доктрина, не может быть запрещен в полной мере, а лишь отчасти. Экономика США и Европы структурно состоит из множества кластеров, и одним из них трасатлантизм выгоден, другим - нет. К этому вопросу следует подходить поблочно, но не столь огульно. Кроме того, для части европейских стран данная идея просто убийственна, весьма вредна для многих сфер малой экономики США. Стремление нивелировать социальные программы, в особенности, по образованию и здравоохранению, совершенно не отражает уже накопленный социальный статус американского общества. Отрицание данных программ приведет к массовым протестам, и это уже стало реальностью. Д.Трамп пропагандирует совершенно архаичные и ни к чему не приводящие тезисы о возобновлении добычи и использования нефти и угля, не считая, что Америку ожидает серьезное загрязнение атмосферы. Как американское общество отнесется к таким поворотам событий? Быть может, единственная задача, которую выдвигает Д.Трамп - сопротивление миграционным волнам, которые разрушают Америку. Вице-президент М.Пенс гораздо более опытен и более политичен, чем сам Д.Трамп, и, видимо, ему придется управлять политическими событиями. Личность вице-президента в этой администрации очень важна, но уже имеются ряд администраторов и политиков, которые превосходят президента, и готовы проводить истинную республиканскую политику. Это довольно опытные, если не выдающиеся политики. Более того, практически все уже назначенные администраторы настроены крайне или довольно негативно в отношении России, которую «так любит» Д.Трамп. Даже Рекс Тиллерсон обозначен в элитарных кругах как политик, призванный политически атаковать Россию. Д.Трампа полностью поддержали военные круги, и недоразумения со спецслужбами лишь говорят о том, что Д.Трамп пытает торговаться с ними, ощущая поддержку военных. Не все пока сложилось с назначениями, но возникают не знакомые Д.Трампу люди, с которыми он никогда раньше не имел никаких дел и не мог иметь. Объединение «реалистов» и «неоконсерваторов» стало весьма показательным примером того, насколько республиканцы готовы объединить усилия, чтобы применить свои методы и подходы в проведении политики. Но проблемы не в подборе кадров и не разработке политического курса. Все эти моменты совершенно навязаны и не имеют сами по себе никакого значения. Почему? Команда Т.Трампа формируется не им самим, а определенными группами республиканцев, которые пока рассматриваются как маргиналы в американском истеблишменте. Это довольно странное понятие, но «маргиналитет истеблишмента» реально существует и теперь играет довольно существенную роль в американской политике - такова нынешняя Америка. Главным результатом интеграционных процессов в части объединения Республиканской партии стало понимание военными кругами, что леволиберальная идеология Демократической партии приводит США к множеству уступок, к пацифизации внешней политики, отсутствию четкого понимания внешней политики. Но не это является основным вопросом. Стало совершено очевидным, что идеи и высказывания Д.Трампа никак не соответствуют мнению его «команды», которая все больше принимает классически республиканский характер. Более того, мнение «команды» выглядят вполне радикальными, и сам Д.Трамп выглядит просто клоуном в сравнении со многими представителями «команды». Д.Трампу предстоит приложить много усилий по сдерживанию своей группировки, которая намерена в еще большей мере блокировать Россию, привести ее к состоянию весьма зависимой страны, с обнищавшим населением. Взгляды на Россию как на рынок, где можно делать большие деньги, вскоре окажутся тщетными. На Россию можно смотреть только как на врага. Многие из «команды» Д.Трампа вскоре станут оппонентами президента, и это станет важным обстоятельством в американской политике.