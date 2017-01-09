Сакральный апрель

Парламентские выборы в Армении назначены на 2 апреля 2017 года. В этот день 2016 года Азербайджан совершил агрессию в отношении Карабаха. Это сакральный день – драматичный и поворотный одновременно. С одной стороны – трагедия, потеря более 100 молодых жизней, нечеловеческие истязания убитых, признание потери 800 га. С другой стороны – Азербайджану даже при поддержке России не удалось изменить сложившийся после Первой войны статус-кво и, наверное, не удастся. Назначение парламентских выборов на 2 апреля символично. 2 апреля в Армении произошел крутой перелом. В почти безнадежно вассально-колониальной стране, как оказалось, произрастают крепкие ростки суверенитета, которые позволили выстоять. Но ветер за окном усиливается, а корни государственности пока не проросли слишком глубоко. И они нуждаются в защите. Выборы 2 апреля 2017 года для большинства их участников станут тривиальной борьбой за доступ к кормушке. Но в мире от этих выборов ждут другого – удастся ли укрепить корни суверенной государственности, или в Армении будет окончательно «достигнут консенсус» об уступке суверенитета ради доступа к кормушке? Политические силы, лояльные России, искусственно вводят в оборот тезис о том, что за Армению происходит борьба между «братской» Россией и «вражеским» Западом». На деле в Армении происходит борьба между колониальной политикой России и суверенными инстинктами Армении. Эта борьба должна стать ключевой на предстоящих парламентских выборах. Итогов этого выбора ждут в мире все. Евросоюз и Армения договорились подписать рамочное соглашение в апреле, после выборов, хотя текст, как говорят, уже почти согласован. Брюсселю, видимо, важно знать, что выберет Армения – суверенитет или колонизацию. Иран также назначил подписание соглашения о Зоне свободной торговли с Арменией на апрель – Тегеран хочет знать, что выберет Армения. Даже ОДКБ намерен назначить нового генсека в апреле – видимо, на саммите после выборов в Армении, когда станет ясно, какие силы будут управлять Арменией в ближайшие годы. Что может произойти 2 апреля? Какого исхода ожидают мировые центры силы и что может произойти неожиданного на выборах? Заявки на участие в выборах уже предъявлены, и внешнеполитическую «ориентацию», судя по всему, все силы пытаются вежливо обойти. О том, что не стоит превращать внешнеполитическую ориентацию в стержень предстоящих выборов, открыто заявили идеологи правящей Республиканской партии, а оппозиционный блок «Елк» («Выход») заявил, что блок выступает за суверенитет и предпочитает не говорить о внешнеполитическом выборе. Не говорить о внешней политике не получится, и каждая партия должна будет четко представить свое видение будущего Армении в регионе и мире, а главное – видение глубины отношений с Россией. Где красная линия отношений с Москвой, которая не скрывает экспансионистских целей и называет Армению «зоной своего влияния»? Останется ли армянская армия суверенной, или ее тоже уступят «во имя безопасности»? Апрельские выборы в Армении действительно станут сакральными. 2 апреля 2016 года Армения удержалась на политической карте мире как суверенная страна – ценой более 100 жизней. 2 апреля 2017 года выбор будет не менее важным, а цена - выше.