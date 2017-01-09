Бордюжа разочаровал армян

После азербайджанской диверсии в направлении села Чинари Тавушского марза Армении 29 декабря прошлого года, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих, неожиданно оперативно отреагировал тогда еще генсек ОДКБ Николай Бордюжа. Причем, неожиданной была не столько оперативность, сколько содержание заявления, в котором черным по белому было написано «Нагорно-Карабахская республика». Это вызвало чуть ли не эйфорию в армянском обществе, которому показалось, что ОДКБ признал независимость Арцаха. Эйфория однако длилась недолго. Спустя пару дней появилась информация о том, что на посту генсека ОДКБ Бордюжу заменит его заместитель Валерий Семериков. По поводу выражения «Нагорно-Карабахская республика» с комментарием выступил МИД России и заявил, что позиция стран-членов ОДКБ по карабахской проблеме отражена в итоговом заявлении саммита ОДКБ в Ереване в октябре 2016 года. Там, естественно, Карабахская республика не упоминается. Реакция России не вызвала удивления, учитывая то, что страны-члены ОДКБ в военно-политическом плане больше связаны с Азербайджаном, не являющимся членом блока, чем с Арменией. Таким образом, эйфорию сменила фрустрация – Бордюжа не только не нашел поддержки в ОДКБ, но и лишился должности. Это интересно сразу в нескольких аспектах. Срок пребывания Николая Бордюжи на должности генсека ОДКБ завершился в конце 2015 года, и в порядке ротации на эту должность должны были назначить представителя Армении. Но Бордюже дважды продлили срок, причем, на непонятных основаниях. В ноябре замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что по вопросу кандидата от Армении не сложился консенсус, но Армения будет настаивать на своем кандидате на саммите 26 декабря в Санкт-Петербурге. Но и тогда вопрос решили отложить, до апреля. Стало очевидно, что под вопросом не только назначение представителя Армении, но и целесообразность ротационного порядка вообще. И сразу же поступило сообщение, что с 1 января Бордюжу сменит его заместитель. Хотя по идее полномочия Бордюжи могли продлить до апреля 2017 года. То есть, поводом для отстранения Бордюжи вполне могло стать примененное им выражение «Нагорно-Карабахская республика». Заявление Бордюжи вызвало немало вопросов в странах-членах ОДКБ, и не исключается, что оно стало причиной недовольства Азербайджана в связи с позицией его партнеров в ОДКБ. С другой стороны, разве мог опытный Бордюжа сделать подобное заявление на свой страх и риск? Не исключается, что Бордюжа в данной ситуации – такая же жертва, как и Армения. Не случайно «право» сделать подобное заявление было дано именно ему – он произносит слова «Нагорно-Карабахская республика», чтобы «утешить» Армению, но его тут же увольняют, чтобы «утешить» Азербайджан. Примечательно, что сайт ОДКБ по техническим причинам закрыт, и не известно, в каком виде данное заявление будет опубликовано после реконструкции сайта. Это, конечно, ничего не меняет, потому что увольнение через пару дней после заявления уже говорит о том, как было воспринято заявление. Между тем, общество Армении почти не обратило внимания на то, что в заявлении не было упоминания об ответственности Азербайджана за агрессию в отношении Армении, не говорилось о нарушении государственной границы Армении, а всего лишь выражалось соболезнование в связи с гибелью граждан страны-члена ОДКБ. То есть, понятие «государственная граница» заменено на «территорию «страны-члена», и это де-факто понижение статуса и подмена понятий. Что значит «провокация на территории страны-члена», если речь идет о нарушении государственной границы, следовательно, о попытке агрессии? А это требует соответствующей реакции блока, в котором состоит данное государство. Таким образом, в очередной раз стало очевидно, что ОДКБ не имеет никакого отношения к безопасности Армении, и она является членом блока только потому, что это нужно России.