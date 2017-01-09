Дональд Трамп и региональная политика

Глобальная политика США основывается на элементах региональной политики, но это не означает, что региональная политика выстраивается элементарно или эпизодически. Речь идет о том, что региональная политика сама по себе строится на основе большой внешней политики США. Такие крупные события, как война во Вьетнаме или в Ираке, представляли собой типично региональные конфликты, которые вовлекли США в длительные и продолжительные международные конфликты и привели к изъятию значительных средств. Вместе с тем, селективные способы проведения региональных конфликтов стали весьма необходимыми, и американцы поняли, что пришло время трансформации регионализма. США приняли решение не вмешиваться непосредственно в региональные конфликты или ограничивать вмешательство, предпочитая использовать межгосударственные противоречия, которые исключают участие самих США в значительных войнах. Б.Обаме было достаточно проводить подобную политику, чтобы Америка утратила многие позиции и некоторое влияние в мире. Именно этот вопрос стал ключевым в военных и политических кругах США, а также в элитарные кругах американских партнеров, прежде всего, в Европе. Первое восьмилетнее пребывание демократов в Белом доме привело США к подобию малой катастрофы, и следующая группировка демократов пыталась провести реформирование, прежде всего, внешней политики, надеясь, что американский истеблишмент поддержит президента, и Америка вернется к активной внешней политике. Утрата региональной политики, так или иначе, приведет США к состоянию второстепенной страны, но возможно ли это? Можно представить себе, что произойдет с США, если они откажутся от активности в регионализме? Например, что произойдет, если США свернут свое участие на Ближнем Востоке? Проблема не только в части нефтяной проблемы, США уступят регион не известно кому, что повлияет на судьбу Европы и всего мира. Но главное – произойдет изоляция самих США. Длительная болтовня Д.Трампа о том, что США должны найти общий язык с Россией и совместно выступать в регионах, выглядит чепухой. На деле речь идет об уступках России. Один из примеров уступок России уже имел место в Сирии. Правда, Россия так и не сумела достичь чего-либо существенного в Сирии, но это стало примером некоторых иллюзий в странах региона относительно России. Кстати, сама Россия, США и остальной мир поняли, что Россия не обладает ресурсами для закрепления какого-либо «успеха» на Ближнем Востоке. Данный регион не для России. Это говорит о том, что у США не может быть такого самостоятельного партнера, как Россия. Американцы могут только вовлечь Россию в региональные конфликты и привести ее к полному и бесповоротному экономическому разорению. Русские бегут с Ближнего Востока и не представляют себе, как продержаться там еще один день. С Россией связаны цели США вовсе не только на Ближнем Востоке, но и в Восточной Европе, в Черноморско-Кавказском, Балтийском и Центрально-Азиатском регионе. Нужно понимать, что после множества реплик нового президента о примирении с русскими, Пентагон и европейские военные продолжают реализовывать политику выдвижения войск в Восточную Европу. Несомненно, эта политика будет продолжаться, при активном участии Германии и Великобритании, Польши и Румынии. К Западу от России формируется политическая стена, которая призвана ограничить русскую экспансию. Речь идет о Европе, но есть аналогичные проблемы к Югу от Большого Кавказа и в Центральной Азии. Предположим, США и НАТО отведут позиции с Черного моря и Грузии, а также с Украины. Это закончится катастрофой для множества стран, которые останутся в состоянии высокой зависимости от России, которая ждет-не дождется этого. Быть может, Черноморско-Кавказский регион станет одним из сложных и опасных для политики США и НАТО. Противостоять сильной экспансии России в этом направлении означает наиболее сложную задачу, которая все еще не находит решений. Политико-геополитические условия Черного моря приводят США и НАТО к весьма труднорешаемым проблемам. Но США уже как минимум дважды отказывались от данных целей на протяжении последних 15 лет, и это приводило к открытию ворот в Средиземное море для России. Сейчас Россия пытается делать вид, что она свертывает присутствие в Средиземном море. Но это исходит не из-за миролюбия или желания понравиться Д.Трампу, а из того, что она не в состоянии продолжать присутствие в этом регионе. Помимо регионов, которые географически близки к России, имеются проблемы в иных регионах, связанных с Китаем и с исламским радикализмом. Юго-Восточная Азия стала «второй Европой» и не может быть брошена на произвол судьбы. США в последние годы активизировали этот регион, реанимировав довольно мощные военно-политические блоки. Довольно опасные события происходят в Латинской Америке, где процветают совершенно экзотические политические режимы левого толка. Но наиболее опасным регионом становится Африка, о которой пока мало говорится, но где возникли новые очаги конфликтов. Проблема безопасности в Африке вскоре будет беспокоить весь мир, а кто станет ограничивать данные конфликты? Однако вопрос не только непосредственно в данных регионах. Вопрос в том, каким образом партнеры США будут рассматривать внешнюю политику Америки? Европейские государства не способны самостоятельно проводить внешнюю политику в различных регионах. Это требует много средств, и расходы могут стать совершено неприемлемыми. Хотя те в Америке, кто призывает увеличить военные расходы в Европе - совершенно правы. Данное требование имеет место длительные годы, и видимо, это требование не нового президента, а Пентагона и некоторых кругов в США. Трудно представить региональную политику, в особенности в отдаленных регионах, без соучастия НАТО, то есть европейских государств, но для этого потребуется флот и авиация, способные заниматься операционными способами в отношении войск на дальних расстояниях. Большинство стран-членов НАТО не располагают дальнедействующей авиацией и флотом, и это влияет на действенности НАТО в целом. Именно региональная война и является главным фактором повышения мобильности войск НАТО.