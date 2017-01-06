Турецко-российские отношения: Черное море

Сфера турецко-российских отношений является важной во внешней политике США, и от состояния дел в этой сфере во многом зависит региональная и отчасти глобальная безопасность. Как и в отношении Ближнего Востока, США в Южном Кавказе предпочитают соблюдение баланса сил между тремя соседними державами, в принципе, между Турцией и Россией, так как Иран все еще не обладает в регионе должным влиянием и не претендует на доминирование, во всяком случае, в настоящее время. Нужно сказать, что баланс сил между Турцией и Россией должен, по замыслам США, соблюдаться не только в Южном Кавказе, но и в бассейне Черного моря, что, быть может, более актуально, чем в Южном Кавказе, так как именно в Черном море Турции удалось нарушить равновесие в военно-морских силах. Для США, несомненно, является желательным изменение сил в Черном море в пользу Турции, но вряд ли это приемлемо в Южном Кавказе. В данном регионе для США представляется более желательным соблюдение баланса сил. Вместе с тем, в настоящее время американцы считают, что баланса сил в Южном Кавказе нет, так как позиции России в этом регионе более предпочтительны, несмотря на вовлечение Грузии в планы НАТО. Наиболее действенным способом усиления роли Турции в Южном Кавказе стало бы урегулирование отношений с Арменией что, все еще не реалистично. То есть, именно от этого фактора зависело бы развитие идеи баланса сил в регионе. Вполне возможно, что данная политика США исходит из нынешних приоритетов, так как происходит снижение уровня заинтересованности в Южном Кавказе, как и во многих других регионах, и эта позиция может иметь временное значение. И принцип баланса сил может быть изменен, если внешняя политика США станет более активной. Пока США пытаются переложить ответственность за Южный Кавказ на Европейский союз, что происходит не совсем удачно. Политика Демократической партии включала попытки нивелирования неприятностей между турками и США, с учетом того, что на Турцию ориентируются некоторые тюркоязычные государства. Такова была практика демократов и многих чиновников в Пентагоне. Но время ушло, и данная политика давно устарела. Значительную роль в удержании данной политики США играла Великобритания и, возможно, Германия, Но на данном этапе европейцы стали гораздо более радикальны в отношении Турции. В особенности это присуще германским государствам и государствам центральной Европы. В настоящее время американская политика «двойного сдерживания» в отношении Турции и России сама собой вышла на новый этап и стала первоочередной для США и НАТО. Для США и НАТО перестало иметь смысл какое-либо потворствование турецкой политике, и Западное сообщество поняло, что гораздо легче и эффективнее противодействовать Турции и России пакетом, когда обе страны проводят теперь адекватно враждебную политику. Приход к власти комплекса политиков и экспертов от «реалистов» и от «неоконсерваторов» стал беспрецедентным в истории, в явном виде это весьма сильная группировка, которая характеризуется как радикально антироссийская, не питающая иллюзий в отношении спекулятивной политики Москвы. США начинают новую политику удушения русских, превращения России в нищую и бесперспективную страну, изолированную от всего мира. Черное море становится началом данной глобальной атаки, и не нужно думать, что США ограничатся в силу каких-то контрмер, связанных с геополитическими или военно-техническими условиями. Черное море вместе с Южным Кавказом станет «приоритетным» плацдармом для наступления Запада на Россию. В какой-то мере Запад повторяет опыт Крымской войны, и это выглядит весьма эффективно, причем, члены НАТО в этом направлении с удовольствием воспримут эту политику. В Южном Кавказе немало препятствий для НАТО, которые создала Россия, в том числе Армения, которая будет растворена в стратегии альянса. США и НАТО в полной мере готовы привести Армению к состоянию подчиненности. Армения со своими капризами изрядно надоела НАТО и США, и теперь остается очень немногое для того, чтобы подчинить ее задачам альянса. Причем, на Западе хорошо поняли, что любые властные группировки в Армении будут подчиняться русским. Такая Армения никому не нужна, даже русским. Единственное, что интересует Запад в Армении, это ее вооруженные силы, но они начинают разрушаться, и от этого необходимо уйти. Развал армянской армии станет главным фактором начала большой войны в Южном Кавказе. И США и НАТО вовсе не заинтересованы в этом. Армянская армия должна стать одним из проводников политики доминирования США и НАТО в Черном море и в Южном Кавказе. США не возлагают никаких надежд ни на президента, ни на парламент Армении. Армения как политический субъект не имеет никакого значения, и возможно, это обстоятельство вполне устроит США. Россия уже проявила интерес относительно сброса какой-либо ответственности за своих вассалов. Русские пытаются отбросить ОДКБ, которая в какой мере связывает Россию с вассалами, с их безопасностью. Вскоре ОДКБ перестанет фигурировать и оцениваться как военная организация. С этой структурой все закончено - как с опасной и ненужной для интересов России организацией. Одновременно, в своих отношениях Турция в гораздо меньше мере растеряна и в меньшей мере замешана на интриге, нежели Россия. В данных отношениях, хотя Турция демонстрируется как в большей мере соподчиненное государство, она в более интегрированном формате связана с НАТО и с США, и ее политика может быть более гибкой и в большей мере приспособленной в нынешним международным обстоятельствам. В настоящее время Турция имеет несколько путей выхода из столь кризисного положения. Россия не имеет ни одного выхода, так как в отношении нее администрация США, а также Германии и Франции пытались применить различные тактики, вплоть до «взгляда» в глаза В.Путину и так далее. Западное сообщество поняло, что в отношении России придется осуществить еще большее давление, вплоть до доведения ее до состояния общего кризисного состояния. Россия встала перед близкой перспективой утраты государственного устройства. При этом, на первой этапе будут не внутренние, а внешние способы давления. Россия так и не научилась производить ни металлорежущие станки, ни самолеты, ни автомобили. Россия не в состоянии производить даже молоко и свинину, а ограничена производством зерна, это легче и доступнее, так, как производство добавочного продукта в этом случае менее хлопотно. Отношения между Россией и Турцией никогда не были сколько-нибудь преданными и надежными. Турция придерживается обычной тактики конъюнктурной политики, а Россия почти всегда ошибается, представляя Турцию как верного друга. Обе страны рассматривают друг друга как весьма ограниченных партнеров, которые не способны все еще вырваться из паутины своих имперских ностальгических ощущений. У обеих стран имеются свои весьма сложные намерения на евразийском пространстве, и турки, и русские слишком связаны с давними и прочными имперскими амбициями. И Россия, и Турция продолжают настойчиво искать новых партнеров во многих регионах, в том числе на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также на Балканах. Даже на этой дистанции в международной политике обе страны оказываются в состояния дипломатического столкновения. Для США и НАТО Турция не утратила свою значимость. В особенности это выражено в части задач по Черному морю. Черное море приобретает новую позицию, но ни Болгария, ни Румыния как члены НАТО пока не способны поспорить с Россией в этом море. Румыния поставила задачу построить новый флот, но в отношении Украины аналогичная задача не стала системной, она все еще ожидает помощи Запада, хотя для ее военных нужд НАТО создало семь трастовых фондов. В любом случае, с учетом фактора соглашений Монтре, значение Турции в Черном море все еще весьма велико. Для США и НАТО остается проблемой сочетание Турции как союзника и противника. И все-таки, на примере Черного моря, можно выяснить, насколько Турция остается союзником НАТО и противником России. США и НАТО обладают все еще возможностями содержания Турции в состоянии союзника «второго порядка». И Турцию это вполне устраивает. Турция не намерена выходить из НАТО и окончательно разрывать отношения с США. Удастся ли Турции оставаться в НАТО и продемонстрировать сближение с Россией? Но в этом случае следует выяснить, насколько велика роль европейцев в удержании Турции в НАТО, и как это будут одобрять США. Скорее всего, Турция надолго останется специфичным членом НАТО, чьи позиции станут весьма относительными. В смысле прошедшего этапа Турция уже перестала быть членом НАТО, и это не вызывает никаких возражений и сомнений со стороны членов НАТО и в особенности – США. Более того, данное ущербное положение Турции весьма устраивает НАТО. Устраивает ли это ее саму?