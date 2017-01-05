Пока Америка была в застое

Что должна была сделать Армения и что она не сделала? Власти Армении неоднократно заявляли о возможных пределах компромисса по Карабаху. То есть, Нагорный Карабах никогда не был в составе Азербайджана и не может быть таковым. Это вполне определенная позиция. Но пока мы можем надеяться, что последнее слово за президентом, любые, даже самые откровенные заявления, пусть и в режиме селективности – пустой звук. Почему же Армения продолжает обсуждать надуманные, совершенно бессодержательные предложения, которые никак не учитывают ее позицию? Есть вещи, которые нужно представлять, заявлять и произносить четко, очень четко, чтобы не оставалось сомнений, даже у ангажированных проектантов. Нельзя позволять возвращать себя к абсурду, если не можешь управлять абсурдом, хотя это дано только избранным. С.Саркисян, практически, продолжает придерживаться позиции, выработанной ранее, главным образом, в рамках политики США в регионе, при предыдущей администрации республиканцев, то есть, при Дж.Буше. Администрация Б.Обамы, практически, ничего не внесла нового в политику США в Южном Кавказе, что также подразумевает политику имитации урегулирования карабахской проблемы. Самым абсурдным в данной схеме урегулирования представляется 2014 год, в течение которого необходимо было решить проблему только лишь исходя из того, что в этот год не было выборов в Армении и Азербайджане, хотя были выборы в Конгресс США. Вообще, какие-либо установленные сроки выглядят смехотворно, смахивая на выполнение плана. Но нельзя исключительно с восторгом воспринимать политику США. США - эта такая страна, которая в 20 и в 21 веке допустила ряд стратегических ошибок, конечно же, с точки зрения их интересов, как при республиканцах, так и при демократах. Главное, что могут сделать США в регионе – не допустить войны, главное, чего не смогут сделать США в регионе – гарантированно предотвратить войну. О гарантиях в этом регионе говорить вообще смешно. Так что, двусмысленность, параллельная политика, пребывающая в сфере непубличности, может привести к возобновлению военных действий, несмотря на отсутствие системных факторов войны. Поэтому технологии, применяемые в оценках политических рисков, скажем, в иных регионах Восточной Европы, неприемлемы для Южного Кавказа. Южный Кавказ в известном смысле вообще не Европа и даже не сангвиническая Восточная Европа, а, скорее, флегматичный Ближний Восток. Ответственность очень высока, ошибка в данном случае не просто ошибка, это необратимый прокол в «панамском канале». На этот раз придется воевать с кочевниками таким образом, что бы эта была последняя война, так как мы не можем позволить себе роскошь - третью карабахскую войну. Иногда задают вопросы, а почему не рассматривается позиция и политика России? Но каким образом можно определить политику России, если она позволяет декларировать схемы урегулирования либо американцам, либо британцам, хотя Великобритания даже не является сопредседателем Минской группы. Впрочем, Россию вполне устраивает инициативная политика США, которые при Б.Обаме предпочитали наблюдать, а не действовать. Если бы Великобритания управляла процессом урегулирования, то это стало бы весьма неприятным для России, потому что, в отличие от Великобритании, которая пытается реализовать свой «Кавказский проект» как интерактивную инициативу по конструированию рычагов давления на Россию, США не выстроили аналогичный проект. Американский проект в Южном Кавказе имеет совершенно иную логику, природу, генезис, цели и задачи. Американский проект в Южном Кавказе имеет логику «панамского канала» и ничего другого, а также ограничен во времени. США не ведут в регионе отсчета «исторического времени», глава американского государства – президент, избираемый на четыре года, а не монарх. Это к тому, что с американцами всегда можно договориться, в том числе и русским. А вот британцы не могут не быть обиженными и крайне уязвленными из-за провала их планов по карабахскому урегулированию. Такое прощается с трудом, и поэтому к этой державе хорошо бы проявить особую чуткость. Это ощущается так явственно и доказательно, что сами британские эксперты-проектанты опасаются это демонстрировать. Практически, мало кто понял, что произошло осенью 2005 – зимой 2006 года. России незачем было проявлять активность в вопросах, в которых нет ни ясной цели, ни нужды в актуализации и реальных решениях. В российской реальности время имеет очень различную направленность, но, что очень существенно, время работает на нее. И никто из серьезных ее противников не против такого течения времени и событий, так как они во многом удовлетворили свои амбиции. Несмотря на то, что США не имеют серьезных намерений решить карабахскую проблему, так как не допускают принуждения, на что так надеется азербайджанская элита, все же – сначала эта старая, а теперь новая схема урегулирования может базироваться на одном фундаментальном обстоятельстве или допущении: армянское общество, армянская нация пережила значительные деформации и коррозии, во многом изменило свою ментальность и приоритеты, вполне созрело к капитуляции, а армянское политическое руководство, заинтересованное в реализации личных амбиций, также готово капитулировать. Для такого вывода материала вполне достаточно. В Армении сбором такого рода базового материала занимаются малограмотные дипломаты и хорошо оплаченные эксперты всевозможных неправительственных организаций. Армян продолжает интересовать карабахская проблема, хотя они так ничего и не предприняли, чтобы завершить никому не нужные и вредоносные дискуссии. Продолжают распространяться старые тезисы времен Л.Тер-Петросяна о том, что Армения проигрывает и не в состоянии предложить ничего нового, пока существует карабахская проблема. Носители этого тезиса за прошедшие годы так и не предложили ничего существенного в осуществлении организационных и экономических методов, не попытались вытащить страну из нищеты и произвола. Они в какой-то мере заинтересованы в упадке Армении, в наступлении полного коллапса и катастрофы. Все эти сомнительные «мысли» были возможны, когда Америка находилась в застое, когда Б.Обама предпочитал говорить, но не применять какие-либо политические действия, в особенности в регионах. Сейчас, когда в Америке у власти новая политическая команда и президент, которые не совсем понимают, чего хотят от них сами американцы и партнеры США, наступило время активизировать НАТО и американо-британский регионализм, в том числе в весьма исследованном формате – в Черноморско-Кавказском регионе. Это означает выдвижение новых идей и рассмотрение новых принципов в том регионе. Америка выходит из застоя, и ожидается совершенно новая внешнеполитическая инициатива. Государства, которые станут занимать антиНАТОвскую и антиамериканскую позицию, какую занимала Армения на протяжении вольноотпущенных 8 лет, погибнут вместе с Россией, своим патроном.