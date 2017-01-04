Дональд Трамп и Европа

Как управляются США? Это большая проблема и очень интересная конспирология. Но как управляется Европа - это не только конспирология, но и весьма таинственная задача. Более того, система управления США истекает именно из опыта Европы. Американская социология и философия, теории государственного управления основаны европейскими учеными и не очень учеными людьми. Какую бы теорию мы ни рассматривали, выясняется, что она возникла из европейского стандарта мирового господства. Именно идея мирового господства привела европейцев к задаче доминирования над Северной Америкой и приручения ее к распространению на глобальные проблемы. Уход от глобалистики всегда содержался в США, в особенности среди определенных, весьма националистических кругов. Американская глобалистика чинит препятствия европейским экономическим идеям, в особенности, когда Германия стала ведущей и ключевой европейской державой, с претензиями на господство не только в Европе. Либо придется избавиться от американской глобалистики, либо создать новую европейскую доминанту, как экономическую, так и политическую. Еще лидеры «Франкфуртской школы» - Адорно и Маркузе - утверждали, что рано или поздно германский и американский экспансионизм объединятся, чтобы довести Западное общество до нового стиля мирового господства. Во многом с этим связано то, что Великобритания пытается выползти из-под германского формата – Европейского союза, где немцы ощущают себя очень комфортно и где англичане не испытывают особого удовольствия. Но США вслед за Великобританией переживают кризис «левизны», вернее «левого либерализма», и это становится очень опасным, как для самих США, так и для Германии. Нужно заметить, что Европа не так уж велика, чтобы позволить существование более одного политического центра, кроме германского. После многолетнего ужаса доминирования «левого либерализма» в США, оскорбления американского традиционизма, в том числе унижения американского национализма, к власти пришел совершенно далекий от политических реалий человек – Дональд Трамп. Д.Трамп - ставленник Пентагона и разведывательных служб США, но так или весьма ограниченный человек и, несомненно, не способен управлять не только Америкой, но даже небольшим штатом. Кроме того, Д.Трамп все еще продолжает претендовать на собственные идеи и мысли, и это будет мешать и самому президенту, и той группировке, которая призвана стать командой президента. Мой друг, хорошо знакомый с американской политикой, утверждает, что желанный для Д.Трампа нефтяник-керосинщик Рекс Тиллерсон, который может стать Госсекретарем, не будет в реальности заведовать внешней политикой. Истинным Госсекретарем станет Джон Болтон. А это означает, что происходит объединение «реалистов» и «неоконсерваторов». Это очень большая сила в США, и на этот раз Республиканцы выдвинули несгибаемый лагерь. Д.Трамп нужен был как конферансье. Русские жестоко ошибаются, надеясь на некий прорусский код нового президента. К власти пришла очень и очень антирусская компания. Хорошо бы проследить за некоторыми странными шагами людей из команды Д.Трампа. У власти в США - исключительно антирусская компания, так что, берегись Россия! Есть вопросы, которые достаточно задать. Военные круги и разведслужбы США содержали в большой тайне свою заготовку, и европейские лидеры не сразу поняли, кто приходит к власти в США. Это выглядит довольно странно и почти по-детски, но это факт. Нынешний приход к власти республиканцев стал весьма таинственным, и только таким образом это могло быть, потому что нынешние силы демократов стали очень влиятельными, и множество республиканцев перешли на сторону демократов. Но победили не республиканцев, вернее, победивших следует называть иначе. Это уже не республиканцы, а другие группировки. Немаловажное значение имела деятельность спецслужб, которые сумели обмануть чуть ли не весь мир, в том числе европейцев и русских. Возникли новые интересы и новые группировки, которые объединяют не только американцев, но и отчасти европейцев. В американском глобализме много глупости, и немало моментов, которые наносят много ущерба экономике и политике США. Некоторые трансатлантические договоренности, к которыми стремятся демократы, стали разрушительными для США. Аналогичным образом эти моменты разрушают экономику Германии. Чем «реалистичнее» экономика, тем более страдает она от такого явления, как трансатлантизм, а также от объединения экономики США с Мексикой или Канадой, хотя не полной мере. Европейская экономика достигла своего апогея, и следует ограничить этот синтез. Германия – единственное государство, способное предложить экономические реалии мирового значения. В сущности, с нынешней американской экономикой может сравниться только германская в Европе. Например, японская экономика не имеет целей столь интегрироваться в американскую. Японцы очень спокойно и выдержанно относятся к актуальным задачам конкурентности. Японцы не стали затрагивать американскую экономику. Европейская и китайская стали угрожать американской. и от этого следует изолироваться. США не могут ставить под сомнение такое явление, как НАТО, и нужно определенное время, чтобы европейцы поняли - пришло время модернизировать организационные форматы альянса. Для США НАТО - это основа международной безопасности, и предполагать, что Д.Трампа допустят до разрушения или пересмотра НАТО, было бы просто смешно. Американцам необходимо, чтобы Европа тратила гораздо больше для НАТО, и не иначе. Д.Трамп - прекрасный манекен, и не иначе. Он станет «управлять» США от имени своей команды, которая все еще не сформировалась. Видимо, часть данной команды придут из тех же республиканцев, которые изменили Д.Трампу и перешли на сторону Х.Клинтон. Америка не для того переступила несколько кризисов в 20 веке, чтобы допустить к власти в своей стране ничего не значащего и пустого человека. Нужен был манекен, и его нашли. Неспроста столько личностей из Республиканской партии, в том числе из семейства Бушей, отказались от предвыборной борьбы. Сейчас будут происходить разнообразные способы договоренностей с европейцами, что станет началом раскрытия «скобок». Наиболее сложным станет момент «примирения» США с франко-германским тандемом, так как Великобританию, вроде бы, вывели из игры, по крайне мере формально. Хотя после данного «переворота» в Вашингтоне, возможно, британцы передумают насчет брексита. Собственно, о брексите из серьезных господ никто и не думал. Германию уговорят сохранить экономический суверенитет и увеличить военные затраты. Нет никаких сомнений, что Франция пойдет по этому же пути, так как перестала претендовать на великодержавие. Остальные европейские страны не представляют труда для реформирования по американским идеалам. Можно быть уверенными, что США, несомненно, усилят свое военное присутствие в Европе, в особенности, в Восточной Европе. Вся Восточная Европа, включая Польшу и Румынию, страны Балтии, а также страны Скандинавии будут приветствовать «новую» политику США и охотно повысят свои военные затраты. Военное усиление Европы станет, быть может, одной из главных целей США. При этом, европейцы нужны американцам не только в самой Европе, но и на Ближнем Востоке, в Средиземноморье, и даже в Тихом Океане. США будут продолжать стратегию геостратегического блокирования России, не только в Европейском направлении, но и в Азии. Сейчас немало говорят насчет бреда - мобилизации России в отношении Китая. В действительности США пытаются, в обмен на экономические выгоды, привести Китай к положению партнера в блокировании России на Дальнем Востоке и, возможно, в Центральной Азии. Возможно, сказанное - не исчерпывающее предположение по данной теме. Но для статьи в новогодние дни вполне достаточно. Будет продолжение данных размышлений.