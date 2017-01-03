Россия в блокаде

Русские ждут-не дождутся снятия санкций, но с какой стати Западному сообществу отказываться от санкций? Санкции в отношении России приносят Западу, и не только Западу, значительные доходы. Сейчас большинство государств Западного сообщества сожалеют о том, что введенные санкции имеют ограниченный характер. Санкции имеют в виду не просто ограниченность финансовых и экономических отношений, но, скорее, политические ограничения. США вполне удовлетворены санкциями, и сейчас Конгресс может придти к решению о расширении санкций, тем более, что экономические отношения между США и Россией никогда не были достаточно обширными. Каким образом сложились нынешние американо-российские экономические отношения, которые выглядят весьма куцыми? Еще до введения санкций американцы понимали, что нет никакого смысла развивать отношения с русскими и ставить в зависимость от русских ресурсов свою экономику. Опыт Европы в какой-то мере продемонстрировал уязвимость европейской экономики от русских поставок. Великобритания развернула широкую борьбу в направлении ограничения поставок русских энергоресурсов в Европу, что привело к достаточно эффективным результатам, не только в отношении ведущих стран Европы, но и небольших стран Восточной части Европы. Современная Европа вовсе не мечтает о развитии отношений с Россией. Вопрос стоит о нефти и газе, но со временем, в новых условиях мировой энергетической ситуации, Россия как энергетический партнер стала весьма синтезированной, когда экономические вопросы тесно связаны с политическими. Это совершенно не устраивает европейцев, и русские во все большей мере стремятся к политизации своих экономических отношений. Ведущую роль в Европе в качестве экономического партнера России играет Германия, которая стремится к большей независимости от России. Российские ресурсы чрезвычайно дороги, так как это связано с климатическими и природными коммуникационными факторами, Германия сейчас несколько иначе рассматривает рынки не только России, но и Евразии, например, Центральной Азии, что связано с политическими и военными рисками. Поиск Франции и Италии русских ресурсов, скорее, связан с необходимостью иметь резервные источники, а не основные. Другие страны Европы, прежде всего, Южной и Восточной Европы пытаются не расширять отношения с Россией, тем более, русские не в состоянии теперь осуществлять серьезные инвестиции. Западным государствам не составило труда исключить ряд стран Юго-Восточной Европы из русских проектов по транспортировке газа и нефти. Дистанцирование от России стало задачей европейцев в части повышения своей безопасности и обороноспособности. Но быть может, главной причиной несостоятельности русских в экономическом и финансовом плане стало отсутствие у русских экономических и финансовых возможностей. Россия стала страной «третьего мира», пытающейся усилить вассальную зависимость соседних стран. Сейчас перед Западом оказывается другая задача – превращение блокады в политическую сущность России. В современном мире Россия не может пребывать в ином формате, кроме как международного изолята. Это вполне устраивает большинство стран, быть может, за исключением некоторых левых режимов Латинской Америки, да и то в смехотворной форме. России остается посылать устаревшие военные корабли к берегам Латинской Америки на смех всего мира. Что же происходит в отношениях с другими странами? Китай, на который возлагалось столько надежд, по «заявкам» Е.Примакова, теперь не торопится развивать отношения с русскими. Зачем торопиться развивать Россию, если все еще не выяснились перспективы отношений с ней? Русские пытаются представить отношения с Японией как обнадеживающие и перспективные. На самом деле на Дальнем Востоке складывается антирусский фронт, и пора понять, что виды на Тихий Океан и Восточную Азию весьма обманчивы. На Юге все выглядит еще более плачевно. Иран и Турция, новая надежда русских, стали весьма ненадежными и, скорее, стремятся к отношениям с Западом. В действительности Западное сообщество рассматривает страны Юга и Дальнего Востока как зоны блокировки России. Возможно, скоро выяснится, что новый президент США и его «команда» имеют целью заработать, или уже заработали на спекуляциях в отношении России. Неспроста же В.Путин демонстративно подлаживается под него. На сегодняшний момент положение Д.Трампа весьма сомнительно, так как он оказался между военными кругами и нефтяниками, и со временем данная сомнительность будет возрастать. В ближайшее время выяснится, что Д.Трамп не имеет политической линии поведения и вынужден будет подчиниться своей группировке. Президентом США стал весьма далекий от политики человек, со смутными представлениями о России. Но очень скоро выяснится, что перед ним стоит задача стать партнером Республиканской партии в Конгрессе, к которой он не имеет никакого отношения. Мне приходилось беседовать с экспертами Института сенатора Дж.Маккейна. Возможно, это не самый перспективый политик в США, но он понимает, что не один с антирусскими взглядами в Сенате. Ведущие эксперты Института - Давид Крамер и Курт Фолькер - утверждали, что в нынешнее время принадлежность к Республиканской партии не есть главный аргумент, и они поддерживали Х.Клинтон. Чем больше Д.Трамп играет в прорусскую игру, тем в большей мере в Конгрессе мобилизуются силы, которые понимают, что необходимо поскорее мобилизовать антирусские настроения. Перед США стоит задача усиления обороны и безопасности. И придется в большей мере изолировать Россию. Такова судьба этой страны, которая на протяжении последних 25 лет не доказала свою готовность стать частью Западного мира. Теперь В.Путин испытывает судьбу и пытается навлечь на себя милость американцев, но это слишком поздно и представляется как полная растерянность. США не могут допустить, чтобы Россия стала более миролюбивой страной, это противоречит интересам НАТО и Западного блока.