Новая политика – старые политики США

В Америке народа много и политиков тоже, поэтому перебирать всех, кто причастен к нынешним политическим авантюрам, нет смысла. Мы предпочитаем перечислить актуальные идеи и идеологии или их отсутствие. Что же произошло в США в результате президентских выборов? Нынешний избранный президент в действительности не имеет никакого отношения к Республиканской партии. Дональд Трамп и его команда никогда не были ни политиками, ни республиканцами, а воспользовались тем, что Демократическая партия растратила свою внешнюю политику и допустила извращение внутренней, социальной политики. Демократы изрядно надоели многим американцам, которые не нашли ничего иного, кроме как блокировать демократов, в пользу любой группировки, которая названа Республиканцами. До сих пор ни один из более-менее маститых республиканцев так и не согласился занять стоящий пост в новой администрации. Например, Джон Болтон не захотел стал ГосСекретарем, он был готов для этой должности в полной мере. Назначить Госсекретарем США президента ExxonMobil Рекса Тиллерсона просто смешно, словно в США дефицит кадров. Представляет интерес и то, почему от должности Госсекретаря отказался Митт Ромни, ведь имелись в виду республиканцы, причем, довольно устойчивые политики. Дело в том, что Дональда Трампа совершенно не волнует, кого он избирает – республиканца или нет, его интересуют люди из его команды, которых нет и, видимо, не будет. В истории США это бывало неоднократно, когда спустя полгода после избрания нового президента аппарат Государственного секретаря все еще не был назначен. Америкой не могут управлять представители нью-йоркской группировки, весьма отдаленно имеющие отношение к политике. Что же произойдет в дальнейшем? Нужно отметить, что Пентагон уже обозначил свои позиции в Америке и заявил, что военные ожидают профессионалов в любом разрезе, и их не очень интересуют политические принципы нового президента. Нужно сказать, что американских военных не очень-то интересовали позиции Б.Обамы, но во время Демократов у них было время для выжидания, сейчас этого времени уже нет. Во многом схожая позиция сложилась и у тех, кто призван будет решать вопросы внешней политики. Перед Д.Трампом будет поставлена задача – либо он перепоручает внешнюю политику команде, либо остается один перед перспективой импичмента. До сих пор Д.Трамп так и не собрал свою команду, даже в приблизительном контексте. И этой команды не будет до конца его пребывания на посту президента. Республиканизм будет наверняка провален, причем в еще более ужасающем формате. Локомотивом внешней политики США останется НАТО. Именно НАТО даст возможность и США, как и Великобритании рассматривать НАТО как фактор преемственности для англо-саксонских держав. НАТО останется локомотивом, и без данного блока США не сумеют осуществлять контроль над Европой. Надежды России относительно того, что НАТО развалится, выглядят смехотворно, хотя для русских эти надежды сейчас стали очень обнадеживающими. Сейчас Д.Трамп нуждается в продолжении дискриминации администрации Б.Обамы, в том числе в части осуждения шагов Б.Обамы в разыгрывании хакерских услуг русских. Но что дальше, что может предложить Д.Трамп в отношении России, помимо изолированных реплик? Многие из ближайших друзей Д.Трампа весьма критично относятся к политике России и готовы приступить к активной деятельности, направленной против русских. Однако, все еще нет понятного и весьма убежденного антирусского деятеля, который возглавит эту политику. У Д.Трампа имеется весьма опытный «республиканец» - Генри Киссинджер, который всегда готов погреть руки на противоречиях США либо с Китаем, либо с Россией. Но ему 93 года, а его ассоциация – это, скорее, не консалтинговая группа, а маклерская фирма, которая привлекали Е.Примакова - такого же авантюриста. Д.Трамп сейчас очень надеется на Г.Киссинджера, в надежде на налаживание отношений с русскими. Но такие люди, как Г.Киссинджер, умели развивать отношения со странами, когда отношения становились очень и очень напряженными. Д.Трамп не имеет никаких представлений о региональной политике, а это означает невозможность эффективности внешней политики, а следовательно, президент войдет в конфликтные отношения с Пентагоном и непонятными станут отношения и с ГосДепом. Но Пентагоном и ГосДепом дела в США не завершаются, есть много других организаций, которые насчитывают множество постоянных сотрудников. Диалог с данными структурами и представляет собой государственное управление. Вполне возможно, в какой-то мере изменится положение небольших стран, которые стали вассалами и не могут рассчитывать на поддержку США. К таким относится и Армения, которая утратила свой суверенитет. Как будут относиться США к Армении? Да никак, она исчерпает свои шансы и ожидания. Ее ожидает еще большая вассализация, нищета, политическая и военная беспомощность. Но региональная политика США имеет намного больший диапазон, чем отношение США к отдельным небольшим странам. Региональная политика призвана выбрать новых партнеров и создать новые ассоциации. Будут ли США продолжать прежние отношения с хорошо известными партнерами или найдут новых, которые дадут возможность формировать новые блоки и отношения в мире? Скорее всего, многое не изменится, в особенности в Европе и в Азии. Иначе США угрожает вовлечение в состояние изоляции и непонятные отношения со многими партнерами, которые хотя и стали весьма враждебными, но продолжают оставаться в ранге партнеров. Как бы ни стремились американцы избавиться от неприятных для них моментов региональной политики, им придется продолжать свою политику по Украине и вообще по Восточной Европе. Потому что без контроля над этим регионом невозможно осуществлять свои претензии по Европе – основе внешней политики США. Но региональная политика невозможна без НАТО в Европе и на Ближнем Востоке. Что касается иных регионов, то и здесь непредставима региональная политика без блочных сочетаний, типа альянсов или групп партнеров. Чем же закончит свою политическую жизнь Д.Трамп в таких условиях? Несомненно, для Д.Трампа очень скоро наступит период разочарований и сдачи позиций. Д.Трамп закончит жизнь либо полным подчинением истеблишменту, который так презирал, либо – импичментом, что стало бы лучшим вариантом его пути. Но до данного завершения дел придется задуматься над судьбой бедной Армении. Будет ли иметь отношение к этому Армения? Вряд ли. Черное море и Южный Кавказ в геополитике США обойдутся и без Армении. Видимо, произойдет радикальный пересмотр позиций США в Южном Кавказе. Придется кому-то уступить, а кого-то радикализировать, но Армения исчезнет с политической карты. Это не может стать безотносительным к внутренним проблемам, прежде всего, армянские вооруженные силы будут дезорганизованы. Армянская армия утратит способность самостоятельно решать оборонительные вопросы даже в отношении Азербайджана. Но будут ли иметь отношения эти процессы к США? Конечно же, нет, по крайней мере, в минимальной форме. Перед США стоят более глобальные задачи, чем регионализм, и вскоре выяснится, что место Армении окажется в углу региона, перед требованиями России. США пытаются проводить «новую политику», и возможно, отчасти эта новая политика состоится. Но кто будет ее проводить? По-видимому, все те же «старые политики». Других просто нет, все другое – надумано. Армяне не способны понять, что будущее их страны связано с игнорированием интересов России. Возможно ли это? Довольно сложно, но это единственный путь самоспасения.