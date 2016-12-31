Антинатовская политика России и Армения

Россия готовит войну в Южном Кавказе, при участии Азербайджана, против Армении. Это теперь стало однозначным. Россия теряет Южный Кавказ и размышляет о том, каким образом предпринять шаги по началу боевых действий. «Апрельская» война стала опытом не только для непосредственных участников, но и для самой России, которая поняла, что, несмотря на ее предательскую роль, власти Армении остаются в орбите России. В Армении даже «истинные патриоты», которые «любят» свою Родину, продолжают питать иллюзии в отношении России. Армянские политологи и эксперты продолжают восхвалять русскую продажную политику, хотя в вооруженных силах ненавидят Россию. После «Апрельской» войны русские пытаются внести коррективы в отношения армян к России, но все это заканчивается не просто недоверием, но и ненавистью к русским. «Передача» на территорию Армении ракет «Искандер» в значительной мере ослабила Армению и усилила Россию. Конечно же, целью является не Армения и не Азербайджан, а недопущение усиления НАТО в этом регионе. Россия разработала план ведения данной войны, что предусматривает устранение НАТО от маневров в Южном Кавказе. Одной из целей является дистанцирование Армении от НАТО, так как Грузия не в состоянии единолично сделать планы альянса в регионе реальными. Следует принять во внимание, что нынешние политические руководители России - это люди, не располагающие достаточным политическим опытом, сильно подверженные тем или иным лоббистским влияниям. Несмотря на то, что власть сосредоточена в рамках администрации президента, это только официальная власть, но помимо официоза в России не ослабевает власть и влияние коммерческих компаний, оказывающих большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику, вопросы обороны и безопасности. Кризис, которому подвержена мировая экономика, быть может, ослабит влияние компаний, но на место одних компаний и группировок могут придти другие. В России разработано много директивных документов, имеющих концептуальное значение, но эти директивы все еще не работают и не задействованы. Внешняя политика России во многом носит характер реагирования на внешние вызовы, что, в принципе, не отличает российскую политику от внешней политики государства СНГ, роль которых в мире несравнима с ролью России. В данных условиях внешняя политика России не может носить достаточно системный и последовательный характер. «Русский проект» «урегулирования» карабахской проблемы, который был предложен сторонам конфликта осенью 2008 года, представляет собой «классический» пример политики государства, которое так и не выработало политику по отношению к регионам, или не способно решать многие региональные проблемы. Однако, характер российского политического руководства, обстоятельства и условия, в которых происходит выработка внешней политики, хотя и имеет весьма, важное значение, но все же, вторично в проведении политических курсов. Россия явно пытается пересмотреть приоритеты во внешней политике, исходя из новых тенденций в мире и в регионах. Видимо, в Москве многим политикам представляется, что в мире и в регионах сложились благоприятные условия для выстраивания новых отношений с государствами, которые раньше никогда не являлись партнерами и союзниками России, прежде всего, конечно же, с Турцией. Но отношения с Турцией могут быть выстроены заново только в режиме взаимных уступок, и в этой перспективе становится очевидным искушение сдать интересы Армении, причем ее коренные национальные интересы. Уже сейчас становится понятным, что установление отношений стратегического характера с Турцией - не столь уж легкое дело, даже при взаимной заинтересованности. Внешняя политика Турции стала многосложной и зависит от различных обстоятельств, перекрестных интересов различных партнеров. Подписанная в Москве резолюция по карабахской проблеме 2 ноября 2008 года оказалась примером провала любых попыток проигнорировать интересы Армении, но все еще остается не понятным, насколько Россия уяснила порочность своих взглядов, или же она предпримет очередные попытки удовлетворить требования Азербайджана и Турции. Вскоре, после данных попыток «сдать» интересы Армении, во имя ближних и не очень осмысленных позиций России, Турция поспешила продемонстрировать готовность урегулировать отношения с США, и даже начались переговоры о создании новой базы США на Черноморском побережье Турции. Помимо этого, визит Д.Медведева в Баку по «газовым вопросам» в июле 2009 года оказался «провальным». Однако, это только отдельные фрагменты, а в целом отношения Россия – Турция – Азербайджан не приобрели тех стратегических свойств, на что возлагались надежды в Москве. Данные события, несомненно, явились отправной точкой формирования новых отношений с Армении с Россией, которые уже трудно будет назвать союзническими и тем более, стратегическими. Поэтому, обеспокоенность Москвы по поводу внешней политики и предпочтений Армении понятна. Это не может не отразиться на внутреннем положении в стране, и, по всей вероятности, данное отношение России приведет перестановке политических сил в Армении. Визит В.Путина в Баку в 2013 году стал продолжением попыток утвердить в Южном Кавказе политику паритетов в отношениях Россия – Армения и Россия – Азербайджан. Данный визит, как и предыдущие, завершился, практически, провалом, и кроме некоторых соглашений по поставкам газа, ничего существенного достигнуто не было. Вместе с тем, Россия продолжила поставки Азербайджану современных вооружений, мотивируя это необходимостью поддерживать баланс сил между Арменией и Азербайджаном, но в действительности преследуя в регионе весьма сомнительные коммерческие цели. В отношениях с Азербайджаном Россия пытается, как и ранее, сочетать коммерческие и политические цели, что, видимо, невозможно в данных условиях. Если нынешние планы США по усилению своего военного присутствия в Черном море, в Южном Кавказе и в Центральной Азии будут реализованы, то есть, в этих регионах возникнет «третья сила», то попытки Армении и армянского общества скорректировать внешнеполитические предпочтения станут более настойчивыми. Пока Армения без успеха пыталась проводить так называемую многовекторную политику, которая воспринимается как таковая только в дипломатическом контексте, но никак не в плане реальной политики. То, что США якобы оказывают сильное давление на Армению по проблемам геополитических ориентаций, и в особенности по карабахской проблеме, является не чем иным, как выдумкой армянских властей. Никакого сколько-нибудь ощутимого давления США, на самом деле, не оказывают. Нет также давления в отношении интеграции Армении в НАТО, и не только из-за нежелания применять способ принуждения. Для США расширение состава, функций и зоны ответственности НАТО столь же проблематично, как и для их европейских партнеров. США пока не приняли решения и продолжают оценивать геостратегическую перспективу. США всегда предпочитали иметь дело с отдельными государствами непосредственно, нежели посредством отношений в рамках НАТО. Армения рассматривается США как государство-резерв, которое будет использовано в полной мере, и вполне адекватно, после установления полного контроля над Южным Кавказом. Зачем же излишняя суета? Если принято говорить о том, что Россия не имеет вполне разработанного плана по Южному Кавказу, то в гораздо большей мере это можно было бы сказать в отношении США, чьи интересы в этом регионе весьма ограничены и сводятся исключительно к добыче и транспортировке нефти. Все остальное подчиненно этой цели. Но времена меняются, и значение Южного Кавказа во многом изменилось. 2016 год стал откровением для Армении, но она никак не подействовала на своих «партнеров». После Апрельской войны Армения стала в еще большей мере зависимой, вассальной страной от России. Последние 8 лет Россия планировала исход любого сценария в случае войны и поняла, что война в Южном Кавказе станет для нее в любом случае безопасной. Но понадобилось несколько приемов, чтобы избежать подлинной ответственности России по случаю данной возможной войны. Необходимо нивелировать отношение Армении к ОДКБ, полностью сделать ее индифферентной к задачам ОДКБ. После 2016 года перед Россией встала вполне прекрасная перспектива устранить Армению от всевозможных задач русских и ее партнеров. Именно в состоянии неприкаянности ОДКБ русские готовы спланировать войну против Армении. При этом, сразу после «Апрельской» войны русские настояли на устранении с постов военного командования Армении, прежде всего, министра обороны и начальника генерального штаба. Министром обороны Армении назначен «выдающийся армянский полководец в звании фельдмаршала», тайно награжденный званием героя советского союза. Именно такой «полководец и приведет Армению к «почетной капитуляции», после очередной войны. Всех с Новым годом, пришло время выступить против НАТО.